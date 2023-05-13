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Ткаченко про Нижню Лавру: Представникам УПЦ МП офіційно відправляли лист про розірвання договору

лавра

Представникам Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) офіційно відправлявся лист про розірвання договору безоплатного користування Нижньою Лаврою.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів в інтерв’ю NV, передає Цензор.НЕТ.

"Це неправда (заяви представників УПЦ МП про те, що вони не бачили документ від заповідника, через який було розірвано договір безоплатного користування Нижньою Лаврою, – ред.) Їм офіційно відправлявся лист, в якому в тому числі були вказані причини, в тому числі незаконні забудови, відсутність відповідної документації", – зазначив Ткаченко.

Міністр також наголосив, що з представниками УПЦ МП постійно комунікують члени комісії з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", директор і представники заповідника, а також працівники МКІП.

Водночас він розповів, що комісія міністерства вже оглянула понад третину об'єктів, які знаходяться на території Лаври. За його словами, спостерігається "м’яко кажучи, непристойне використання певних будівель, які були передані в управління митрополії, монастирю".

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Як повідомлялося, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою московського патріархату з 29 березня 2023 року. Тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна. Однак комісія МКІП все-таки розпочала роботу.

Автор: 

Лавра (294) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+18
Нагадаю як ви борзо перед вторгненням вдирались на приватну власність Порошенка і вилучали законно придбані картини.
А тут ціла історична пам'ятка в руках московитів, ви і пальцем не пошевелили.
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13.05.2023 17:11
+10
Всі українські церкви потрібно звільнити від запарєбрікових сектантів фсб...
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13.05.2023 16:50
+10
замість того щоб вигнати московську пздоту в рясах з Лаври нахй і назавжди, пдорас ткаченко несе якусь хйню.
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13.05.2023 16:51
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Всі українські церкви потрібно звільнити від запарєбрікових сектантів фсб...
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13.05.2023 16:50 Відповісти
замість того щоб вигнати московську пздоту в рясах з Лаври нахй і назавжди, пдорас ткаченко несе якусь хйню.
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13.05.2023 16:51 Відповісти
Зеленим не подобається, що вони там сидять безоплатно, от як би грошики перераховували, то другоє дєло.
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13.05.2023 17:16 Відповісти
Офіційно відправляли лист неофіційно надавали піздюлей.

Це - Перемога!!!
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13.05.2023 16:52 Відповісти
Лавру заснували не в московії ,а в Києві, тому вона належить Україні.
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13.05.2023 16:53 Відповісти
Ото тепер треба приїхати і офіційно їх звідки попросити.. можна і киями!
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13.05.2023 17:06 Відповісти
Ви ще довго будете панькатись з московітами ?
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13.05.2023 17:09 Відповісти
Довго, то їх керівники.
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13.05.2023 17:18 Відповісти
Нагадаю як ви борзо перед вторгненням вдирались на приватну власність Порошенка і вилучали законно придбані картини.
А тут ціла історична пам'ятка в руках московитів, ви і пальцем не пошевелили.
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13.05.2023 17:11 Відповісти
вони вашим листом дупу підтерли бо.зелена влада тілки проти патріотів сильна а мацьковських попів вони трогати не будуть
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13.05.2023 17:15 Відповісти
Ткаченко, де скіфське золото з Мелітополя? Віддав москалям, падлюка
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13.05.2023 17:45 Відповісти
Хтось таки бреше - чи комісія, яка каже про передачу корпусів заповіднику, чи попи, що нічого нікому не передавали і не збираються цього робити. Довіри немає, особливо, до цього беніного колишнього працівника Рен-ТВ з "чесною" пикою.
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13.05.2023 18:33 Відповісти
Ще досі не вигнали ціх чортів? А що таке? Як тут вже писали, із Порохом та активистами вся шобла вилазить піаритися, а от з «убогими» прокацапами-ні.
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13.05.2023 18:45 Відповісти
Хлопці звільняють Бахмут і прилеглу теритиорію, йдучи проти танків, гармат, латіків, ракет, а "слуга" ткаченко не може вигнати з українських святинь сотню кацапських вороже налаштованих до України дідів. АК як він може просто так вигнати своїх? Лейтнант баканов образиться.
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13.05.2023 19:33 Відповісти
Йому до лампочки українська Лавра (люба), він мабуть в сінагозі ошивається.
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13.05.2023 22:54 Відповісти

ЯК ТКАЧЕНКО ВИЛИЗУВАВ ДУПУ КАДИРОВУ -
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13.05.2023 23:04 Відповісти
ЦЕ ЗВІСНО БУЛО НА Г + Г
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13.05.2023 23:06 Відповісти
 
 