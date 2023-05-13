Ткаченко про Нижню Лавру: Представникам УПЦ МП офіційно відправляли лист про розірвання договору

Представникам Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) офіційно відправлявся лист про розірвання договору безоплатного користування Нижньою Лаврою.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів в інтерв’ю NV, передає Цензор.НЕТ.

"Це неправда (заяви представників УПЦ МП про те, що вони не бачили документ від заповідника, через який було розірвано договір безоплатного користування Нижньою Лаврою, – ред.) Їм офіційно відправлявся лист, в якому в тому числі були вказані причини, в тому числі незаконні забудови, відсутність відповідної документації", – зазначив Ткаченко.

Міністр також наголосив, що з представниками УПЦ МП постійно комунікують члени комісії з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", директор і представники заповідника, а також працівники МКІП.

Водночас він розповів, що комісія міністерства вже оглянула понад третину об'єктів, які знаходяться на території Лаври. За його словами, спостерігається "м’яко кажучи, непристойне використання певних будівель, які були передані в управління митрополії, монастирю".

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Як повідомлялося, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою московського патріархату з 29 березня 2023 року. Тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна. Однак комісія МКІП все-таки розпочала роботу.