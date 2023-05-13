Атака РФ на Хмельницький: кількість пошкоджених інфраструктурних об’єктів іде на сотні - найбільше від початку війни

Загальна кількість пошкоджень, спричинених російською атакою у Хмельницькому та області, є найбільшою від початку російсько-української війни - з 2014 року.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Приліт був в одній із сусідніх з обласним центром громад - Хмельницького району, але Хмельницька громада серйозно відчула його наслідки. В нас величезна кількість пошкоджень, якщо брати загальну ситуацію, то це найбільші пошкодження і від початку війни з 2014 року, і від 24 лютого 2022 року. Мова про пошкодження і в самому місті, і в селах нашої громади. Кількість постраждалих уже наближається до 30. Але ступінь їхніх поранень не тяжкий", - сказав голова Хмельницької міськради.

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Він додав, що рахунок пошкоджених інфраструктурних об'єктів іде на сотні. Тільки навчальних закладів - профтехосвіти, дитсадків, шкіл - близько 30. Також є багато пошкоджених закладів культури, адміністративних, бізнесових, комерційних будівель, сотні житлових будинків.

Однак при цьому після ворожого обстрілу в обласному центрі працює вся критична інфраструктура, є водопостачання, електрика, курсує транспорт.

У ніч на 13 травня росіяни атакували Україну з використанням дронів-камікадзе.

Повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста. Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав про пожежу у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.

За даними Повітряних сил, знищено 17 ворожих "шахедів" із 21 запущеного.