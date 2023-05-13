Атака РФ на Хмельницький: кількість пошкоджених інфраструктурних об’єктів іде на сотні - найбільше від початку війни
Загальна кількість пошкоджень, спричинених російською атакою у Хмельницькому та області, є найбільшою від початку російсько-української війни - з 2014 року.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Приліт був в одній із сусідніх з обласним центром громад - Хмельницького району, але Хмельницька громада серйозно відчула його наслідки. В нас величезна кількість пошкоджень, якщо брати загальну ситуацію, то це найбільші пошкодження і від початку війни з 2014 року, і від 24 лютого 2022 року. Мова про пошкодження і в самому місті, і в селах нашої громади. Кількість постраждалих уже наближається до 30. Але ступінь їхніх поранень не тяжкий", - сказав голова Хмельницької міськради.
Він додав, що рахунок пошкоджених інфраструктурних об'єктів іде на сотні. Тільки навчальних закладів - профтехосвіти, дитсадків, шкіл - близько 30. Також є багато пошкоджених закладів культури, адміністративних, бізнесових, комерційних будівель, сотні житлових будинків.
Однак при цьому після ворожого обстрілу в обласному центрі працює вся критична інфраструктура, є водопостачання, електрика, курсує транспорт.
У ніч на 13 травня росіяни атакували Україну з використанням дронів-камікадзе.
Повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.
Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста. Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав про пожежу у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.
Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.
За даними Повітряних сил, знищено 17 ворожих "шахедів" із 21 запущеного.
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У нас це ще - таємниця .
OSINT https://t.me/m0sc0wcalling/24019 видео удара по Хмельницкому показала, что прилёт был по нефтебазе (49.442828, 26.937838).
Якщо вони помиляються , то це їхні проблеми .
По Хмельницькому прилітало не раз. Місто має захищатися за периметром, а не у межах - крок далі, а то вже не моє...
Мер має захищати своє місто.
"Нам потрібні відповіді на питання" Блінкен.
Що саме мав на увазі держсекретар США нам невідомо.
Про результати розмови було проінформовано президента США Байдена.
А знає фсб. І цьотка в какошніку під боярою знає.
...То може хай би цьотка сиділа вдома і варила зупу, а не писала всякі бздури?..