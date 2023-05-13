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Новини Війна
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Атака РФ на Хмельницький: кількість пошкоджених інфраструктурних об’єктів іде на сотні - найбільше від початку війни

хмельницький

Загальна кількість пошкоджень, спричинених російською атакою у Хмельницькому та області, є найбільшою від початку російсько-української війни - з 2014 року.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Приліт був в одній із сусідніх з обласним центром громад - Хмельницького району, але Хмельницька громада серйозно відчула його наслідки. В нас величезна кількість пошкоджень, якщо брати загальну ситуацію, то це найбільші пошкодження і від початку війни з 2014 року, і від 24 лютого 2022 року. Мова про пошкодження і в самому місті, і в селах нашої громади. Кількість постраждалих уже наближається до 30. Але ступінь їхніх поранень не тяжкий", - сказав голова Хмельницької міськради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Хмельниччину: 21 людина постраждала, двоє госпіталізовано. Оцінюються завдані збитки

Він додав, що рахунок пошкоджених інфраструктурних об'єктів іде на сотні. Тільки навчальних закладів - профтехосвіти, дитсадків, шкіл - близько 30. Також є багато пошкоджених закладів культури, адміністративних, бізнесових, комерційних будівель, сотні житлових будинків.

Однак при цьому після ворожого обстрілу в обласному центрі працює вся критична інфраструктура, є водопостачання, електрика, курсує транспорт.

У ніч на 13 травня росіяни атакували Україну з використанням дронів-камікадзе.

Повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста. Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав про пожежу у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.

За даними Повітряних сил, знищено 17 ворожих "шахедів" із 21 запущеного.

Автор: 

обстріл (28339) Хмельницький (405)


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Топ коментарі
+33
Що вибухнуло знають всі місцеві, принаймні чоловіки. Про те, що може туди прилетіти мали думати і керманичі. За рік гарячої війни можна було забетонувати не одне поле перетворивши на бункера, будівництво багатоповерхівок у місті триває на повну, а не сподіватися на Бога. Тим паче на ГугліМепс видно все як на долоні, та й росіян, колишніх військових - пенсів у місті купа, їм расея- матушка, Україна поперек горла, тож можливо й підюджували ворогів звернути увагу на ту точку на карті.
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13.05.2023 17:11
+18
главное сейчас не дать кацапам перед контрнаступлением пытаться уничтожать наше ПВО, потому что прикрыте воздуха это очень важная вещь,потому что у кацапов многократное приемущество в авиации, а Patriot и IRIS-T будут их сдерживать, и я уверен что перед контрнаступлением кацапы пытаються искать их с помощью продажныш прокацапских шкур по всей територии Украины
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13.05.2023 17:04
+13
Кацапи теж знають що вибухнуло . Їхні соцмережі забиті відеороликами з вибухом і його наслідками .
У нас це ще - таємниця .
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13.05.2023 17:14
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Як завжди - кацапня атакує школи, бо вважає, що ми там тримаємо наших бійців...
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13.05.2023 17:00 Відповісти
Не мели язицярою. Нічого подібного і близько несталося. Хіба що у уяві складачів методички для тролів.
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13.05.2023 18:30 Відповісти
Троль, далі що? Шахедами, торпедами, чи ще чимось.
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13.05.2023 18:47 Відповісти
Коли люди від влади не чують правди вони вигадують свою правду... влада суть правди замовчує, а акцентує лише про все що навколо... хто троль?
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13.05.2023 19:01 Відповісти
Що там таке вибухнуло, що пишуть, що у половини міста вікна повибивало . . .
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13.05.2023 17:01 Відповісти
Можливо, скраплений газ.
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13.05.2023 17:09 Відповісти
Не схоже на газ. Там ще до ранку вторинна детонація була. Схоже що склад БК був...
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13.05.2023 17:11 Відповісти
Зі складів там лише нафтобаза .
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13.05.2023 17:18 Відповісти
ты тролль однодневка не сильно перди...
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13.05.2023 17:24 Відповісти
А що може сказати на це і про це найчесніший голова СБУ літінант баканов, де він?
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13.05.2023 17:22 Відповісти
В елітному спортзалі. Готується очолити елітний контрнаступ...
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13.05.2023 17:24 Відповісти
главное сейчас не дать кацапам перед контрнаступлением пытаться уничтожать наше ПВО, потому что прикрыте воздуха это очень важная вещь,потому что у кацапов многократное приемущество в авиации, а Patriot и IRIS-T будут их сдерживать, и я уверен что перед контрнаступлением кацапы пытаються искать их с помощью продажныш прокацапских шкур по всей територии Украины
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13.05.2023 17:04 Відповісти
в Брянске кацапскую авиацию сегодня подчистили
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13.05.2023 17:59 Відповісти
Там хоч якесь ПВО є -- чи дупель пусто .
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13.05.2023 17:10 Відповісти
Петріотів нема. Та й IRIS-T - також нема
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13.05.2023 17:23 Відповісти
А що шахеди петріотами збивати ?
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13.05.2023 17:43 Відповісти
Я за шось легше -- авто -- прожектор - кулемет -- проти шахедів саме то .
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13.05.2023 18:11 Відповісти
Що вибухнуло знають всі місцеві, принаймні чоловіки. Про те, що може туди прилетіти мали думати і керманичі. За рік гарячої війни можна було забетонувати не одне поле перетворивши на бункера, будівництво багатоповерхівок у місті триває на повну, а не сподіватися на Бога. Тим паче на ГугліМепс видно все як на долоні, та й росіян, колишніх військових - пенсів у місті купа, їм расея- матушка, Україна поперек горла, тож можливо й підюджували ворогів звернути увагу на ту точку на карті.
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13.05.2023 17:11 Відповісти
Кацапи теж знають що вибухнуло . Їхні соцмережі забиті відеороликами з вибухом і його наслідками .
У нас це ще - таємниця .
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13.05.2023 17:14 Відповісти
Так що ж там було? Кацапи знають, а українці не знають?
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13.05.2023 17:28 Відповісти
І що саме,якщо це не секрет?
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13.05.2023 17:28 Відповісти
https://t.me/m0sc0wcalling Moscow calling
OSINT https://t.me/m0sc0wcalling/24019 видео удара по Хмельницкому показала, что прилёт был по нефтебазе (49.442828, 26.937838).
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13.05.2023 17:42 Відповісти
Не розповсюджуйте рашистську брехню бо це не нафтобаза.
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13.05.2023 17:50 Відповісти
Я нічого не розповсюджую . Мене запитали я відповів . Я лише вказав на те - про що відомо кацапам .
Якщо вони помиляються , то це їхні проблеми .
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13.05.2023 18:15 Відповісти
Тоді перепрошую, неправильно зрозумів.
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13.05.2023 18:21 Відповісти
Сііікрєєєєт, але я знаю, та тобі не скажу 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.05.2023 18:45 Відповісти
Ну чому ж таємниця, хоча, для когось може й так, це ж який умішшшшшшще треба мати, щоб порицькатись в Інтернеті та знайти потрібне місце та назву об'єкта на якому стався бада-бум. Все це є у відкритих джерелах,- іщітє і обрящєтє, Кто іщєт, тот всєгда найдьот, - Гуголь вам в помощь
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13.05.2023 17:48 Відповісти
Мабуть, вирішили, що вистачить трохи підчистити лісопосадку довкола та встановити більше освітлення цілком достатньо. Головне питання в тому, чому об'єкт не охоронявся належним чином, адже там добра видимість і безпілотники легко б збили ще на підльоті?
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13.05.2023 17:30 Відповісти
Питання, хто мав збити і, головне, чим
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13.05.2023 17:49 Відповісти
Мобільні групи з кулемета и чи ЗУ могли б зробити це без проблем. Після початку війни і до осені минулого року в тому районі був розрахунок ЗУ, але потім його кудись забрали.
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13.05.2023 17:53 Відповісти
такі об'єкти мають прикриватися ппо якщо її там немає то накуя складувати?вважаю це навмисне шкідництво.
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13.05.2023 21:13 Відповісти
ОВА та мер - довбні. Стільки разів писав - не чекайте що держава щось надасть, робіть мобільні групи, спитайте в Кривоноса як це робиться, спитайте в Кличка...
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13.05.2023 17:32 Відповісти
а до чого тут мер? Прилетіло навіть не на територію м.Хмельницький
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13.05.2023 20:13 Відповісти
Якщо прилетіло до сусіда в город, а знесло саме вашу хату, то це - ви тут ні до чого?
По Хмельницькому прилітало не раз. Місто має захищатися за периметром, а не у межах - крок далі, а то вже не моє...
Мер має захищати своє місто.
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13.05.2023 20:33 Відповісти
Ну не що а де. Що якраз мало кому відомо, бо його там вроді би не було ще донедавна. І до речі, коли там було, то лежало там де треба.
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13.05.2023 20:20 Відповісти
В дачному масиві який десь в п'яти сотнях метрів від об'єкту є дірки по 2-3 метри, в деяких потріскані та вибиті стіни, розбиті дахи та вікна. В місті здебільшого вибило вікна, балкони та вітрини - збитки величезні.
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13.05.2023 17:11 Відповісти
Державний секретар США Блінкен мав розмову із міністром ЗС України Дмитром Кулебою. (...)
"Нам потрібні відповіді на питання" Блінкен.
Що саме мав на увазі держсекретар США нам невідомо.
Про результати розмови було проінформовано президента США Байдена.
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13.05.2023 17:13 Відповісти
"********" (Л.Абдристович)
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13.05.2023 17:18 Відповісти
США дайте ще, бо "********"
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13.05.2023 21:32 Відповісти
І чому щось таке трапляється,коли боневтік тікає за кордон?
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13.05.2023 17:30 Відповісти
Скорее слабое ПВО, и опыта как на востоке нет. Все в кучу и сошлось. Это война. Впереди много ещё будет.сто раз печатал--- надо переходить на полное военное положение и везде.
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13.05.2023 17:40 Відповісти
У ПВО був вихідний?
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13.05.2023 17:45 Відповісти
Тут простий математичний розрахунок : з 21 шахед збито 17,;один вибух з 4-х не збитих в Миколаєві , а 3 - це Хмельницький! Чи могли три дрона наробити стільки шкоди , якщо не припустити що вони попали в склад з ************ ? Відповідь однозначна : прохлопали склад !
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13.05.2023 18:08 Відповісти
відкритий склад. Не спеціалізований
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13.05.2023 19:37 Відповісти
Вам, шановна, та з вашими знаннями шлях прямо в Генштаб, у відділ оперативного планування, хоча для проведення таких розрахунків достатньо там і знань чотирьох арифметичних 🤔🧐😁 До речі, чи це не ви аффффтар ідеї мультика "Козеня, що вміло рахувати до десяти", хоча навряд, не ваш рівень, ви ж умієте рахувати аж до двадцяти одного, а це вже інший рівень 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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13.05.2023 19:38 Відповісти
А що це так тут-во зкріпно потягло лаптямі, какошнікамі та боярою? А, то це одна цьотка завітала сюда просвітити нас про те, про що навіть наші Генштаб з Міністерством Оборони не знають!
А знає фсб. І цьотка в какошніку під боярою знає.
...То може хай би цьотка сиділа вдома і варила зупу, а не писала всякі бздури?..
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13.05.2023 20:51 Відповісти
а ще два шахеда, два склада в Тернополі спалили ... щось по цифрам не сходиться
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16.05.2023 00:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/516688, С початку на Українську, Державну мову
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13.05.2023 19:36 Відповісти
Контрнаступ откладьівается?
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13.05.2023 21:16 Відповісти
В очередной раз.
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13.05.2023 21:27 Відповісти
У зрадофилов прямо возбуждение и праздник еще бы, "удачно" попали рашисты и сразу забегали по всем тема с самого утра раздувать зраду... От довбни...
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13.05.2023 21:58 Відповісти
По Украине выпустили несколько тысяч ракет и уже тысячу шахидов, ясно, что при таком масштабе иногда будут попадать в что-то серьезное просто по теории вероятностей. Это мы еще очень хорошо держимся.
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13.05.2023 22:00 Відповісти
Направду довбнів-зрадофілів не так уже й багато. Істерять переважно кацапи під проксі та наша доморощена "вата".
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13.05.2023 23:24 Відповісти
такі склади повинні бути дрібнішими але їх має бути багато. МО ще не очищено від долбойобів з "пагонами"
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14.05.2023 14:00 Відповісти
 
 