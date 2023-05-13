Україна очікує на саміті НАТО визначення алгоритму приєднання та гарантій безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розраховує отримати під час липневого саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі визначення алгоритму приєднання України до НАТО та розуміння гарантій безпеки до набуття членства.

Про це він зазначив під час спільної з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні пресконференції в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вже змістовніші в обороні та співпраці, ніж політичні рамки, що існують зараз для України і НАТО. Україна вже захищає спільну свободу так, як це робив би, упевнений, будь-який член Альянсу. Тож буде правильним, якщо політичні рішення слідуватимуть за реальністю, і ми очікуємо від саміту НАТО у Вільнюсі визначення алгоритму приєднання України до Альянсу, чіткого розуміння гарантій безпеки для нашої держави на час до вступу в НАТО", - підкреслив Зеленський.

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Як повідомлялося, Володимир Зеленський у суботу перебуває з першим після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну візитом в Італії.