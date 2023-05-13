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Новини
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Україна очікує на саміті НАТО визначення алгоритму приєднання та гарантій безпеки, - Зеленський

зеленський,мелоні

Президент Володимир Зеленський розраховує отримати під час липневого саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі визначення алгоритму приєднання України до НАТО та розуміння гарантій безпеки до набуття членства.

Про це він зазначив під час спільної з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні пресконференції в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вже змістовніші в обороні та співпраці, ніж політичні рамки, що існують зараз для України і НАТО. Україна вже захищає спільну свободу так, як це робив би, упевнений, будь-який член Альянсу. Тож буде правильним, якщо політичні рішення слідуватимуть за реальністю, і ми очікуємо від саміту НАТО у Вільнюсі визначення алгоритму приєднання України до Альянсу, чіткого розуміння гарантій безпеки для нашої держави на час до вступу в НАТО", - підкреслив Зеленський.

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Як повідомлялося, Володимир Зеленський у суботу перебуває з першим після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну візитом в Італії.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) членство в НАТО (1718)


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Топ коментарі
+9
Яке НАТО коли у владі корупція та кроти, та любителі хороших руських, та нема свободи слова а тільки г+г
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13.05.2023 18:10
+6
Не при тобі, гівнюк.
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13.05.2023 18:05
+4
Зеля, закрой это парашное хлебало, а то найдётся кому его закрыть навсегда.
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13.05.2023 18:21
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Не при тобі, гівнюк.
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13.05.2023 18:05 Відповісти
Яке НАТО коли у владі корупція та кроти, та любителі хороших руських, та нема свободи слова а тільки г+г
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13.05.2023 18:10 Відповісти
Зеля, закрой это парашное хлебало, а то найдётся кому его закрыть навсегда.
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13.05.2023 18:21 Відповісти
Как всегда похлопают по плечу и скажут что когда то ну уж точно будет Украина в НАТО, зуб даём, ну скажем поколения через четыре
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13.05.2023 18:23 Відповісти
Реальна гарантія безпеки - це вступ у НАТО до, а не після закінчення війни. Нехай ст. 5 НАТО не розповсюджується на території, окуповані росією на момент вступу. Але вступ ДО закінчення війни це принципово.
Якщо американці й далі будуть говорити про вступ ПІСЛЯ війни - ніякого вступу не буде. Бо путін теж це слухає. І за такої позиції США він буде просто робити усе, аби війна не закінчилася ніколи.
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13.05.2023 18:26 Відповісти
Зеленський не віноуватий, що Байден не дав відповідь на його питання: "Байден, чому ми не в НАТО?".
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13.05.2023 18:29 Відповісти
Зеленський: Чи треба нам у ЄС і НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть.
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13.05.2023 18:30 Відповісти
Головний алгорит вступу в НАТО, це масоване улаштування асфальтобетонного покриття, да- да. Ну і ще шашлички звичайно, як же без них?
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13.05.2023 18:34 Відповісти
Коли цього чоловіка так хвилює НАТО - я би радив згадати свою рідну статтю 5. Не НАТО - а Конституції. Яка каже, що єдиним джерелом влади є народ. То перш ніж лементувати про НАТО - спочатку варто реалізувати нашу рідну статтю 5, аби не було узурпацій, авторитаризму, одноосібщини, безконтрольності, беззвітності, непрозорості, цензури в медіях і 10 людей, які в режимі абсолютної тиші рулять бюджетиком в 1 трлн ( а може і більше ))).
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13.05.2023 18:52 Відповісти
Я дуже сумніваюсь, що віслюк сказав "визначення алгоритму приєднання" і зрозумів, що він сказав
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13.05.2023 19:03 Відповісти
 
 