Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 18-річний солдат Даниїл Філіпчук. ФОТО

8 травня на Донеччині, звільняючи українську землю від російських окупантів, загинув солдат Філіпчук Даниїл Євгенович.

Про це розповів священник ПЦУ Феодосій Алісов, передає Цензор.НЕТ.

"Філіпчук Даниїл…

2004…

Коли почалась війна йому було 10 років. Коли почалось повномасштабне вторгнення йому було 17 років. Зараз йому навіки 18 і він наймолодший Герой Кам’янського.

Завтра ми прощатимемось зі своїм сином, зі своїм онуком, зі своїм братом, зі своїм другом. Для всієї громади нашого храму це величезна втрата і цей біль рідних для нас є нашим болем і горем.

Я хрестив його у 16, нажаль, проводжаю його у 18…

Ним пишається кожен. Він наш Герой. Наш мужній захисник і заступник. Він хоробрий, мужній, чесний, достойний.

В останню зустріч зі своїми рідними, перед виходом в сектор, він сказав їм: "Як мені боляче прощатись з вами…". Тепер нам боляче прощатись з ним…

Хай віднині кожен віддасть частину свого серця аби цей Герой продовжував там жити і продовжувала жити пам’ять про наймолодшого Героя Кам’янського.

Царство небесне і вічний спокій новопреставленому воїну Герою ДАНИЇЛУ", - йдеться у повідомленні.