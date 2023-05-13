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Попросив засудити російські злочини в Україні, - Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском. ФОТОрепортаж

Ввечері 13 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграмі.

Він зазначив: "Зустрівся з Папою Римським Франциском. Вдячний за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей.Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому.

Крім цього, попросив засудити російські злочини в Україні. Бо не може бути рівності між жертвою та агресором. Також розказав про нашу формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру. Запропонував приєднатися до її реалізації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із президентом Італії Маттареллою

Попросив засудити російські злочини в Україні, - Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском 01
Попросив засудити російські злочини в Україні, - Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском 02
Попросив засудити російські злочини в Україні, - Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском 03
Попросив засудити російські злочини в Україні, - Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском 04

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Папа Римський (311) Папа Франциск (178)


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Топ коментарі
+11
Ох, не вірю. Два чоботи - пара.
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13.05.2023 19:04
+11
Мутный этот папа.
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13.05.2023 19:05
+8
Кого попросив, прикацапленного папу? Та ну його нафіг!
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13.05.2023 19:05
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Ох, не вірю. Два чоботи - пара.
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13.05.2023 19:04 Відповісти
не чертях дело , а в деньгах которые они получают , чем дороже черт , тем болше его влияние на мозги , а если учесть что параша вложила на збережение миллиарды в ватикан , то мнение папы будет учитыватся в впервую очередь , еще при совке рпц ссуживало под 30% на бизнесы связоннные с криминалом , а после распада совка это преобрело грандиозные масшабы , и выход упц из под влияния масковии лешило парашку миллиадров бакинских , и борьба за ,, масковскувю веру ,, это борьба за БАБЛО !!!!!! и не малую роль в этом играет ватикан , не зря сейчас огласили про тайные переговоры ватикана о перемирии и остальной ***** , которую затеял папа под давлением московии , потому что БАБЛО !!!!!! у папы - фашисткое ( рашисткое ).
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13.05.2023 19:45 Відповісти
попроси Папу помолиться за мальчиков в трусиках которых сегодня отправили на концерт к Кабздону...
летали они очень долго...!!
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13.05.2023 19:04 Відповісти
Кого попросив, прикацапленного папу? Та ну його нафіг!
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13.05.2023 19:05 Відповісти
Мутный этот папа.
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13.05.2023 19:05 Відповісти
А Володя не мутний? Папа Московський міг просити за щось залишити російську церкву в Україні, бо як тільки всі приходи перейдуть до ПЦУ, то Московія, яка вкравши нашу історія і назву Росія у 1721 році, зразу стане мусульианською країною, бо всі їх православні приходи 80% знаходяться тут, в Україні.
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13.05.2023 19:17 Відповісти
На переговорах в Италии достигнуты важные решения по "защите украинского неба"
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13.05.2023 19:06 Відповісти
зійшлися два вора і заспівали пісню за МИР!
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13.05.2023 19:06 Відповісти
не за Перемогу ні ....
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13.05.2023 19:07 Відповісти
Значить вели якісь таємні переговори, бо Ватикан це "криша" Рашки. Ну а пресі, зрозуміло, скинули версію для стада.
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13.05.2023 19:06 Відповісти
оман 2
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13.05.2023 19:08 Відповісти
схоже на те
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13.05.2023 19:10 Відповісти
це навіть сліпі бачуть....
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13.05.2023 19:14 Відповісти
Ватиканські договорняки???
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13.05.2023 19:14 Відповісти
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13.05.2023 19:08 Відповісти
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13.05.2023 19:19 Відповісти
як католик католикам - спілка католиків з евреями до ґарного не доведе.
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13.05.2023 19:20 Відповісти
Не дарма я кагор взяв.
Хоча, що Папа може зробити? Лише говорити. Чи направить свою охорону на допомогу Україні?
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13.05.2023 19:22 Відповісти
Хроника одного президента

‎13.‎05.‎2023

Зеленського в Італію тягне бажання припинити війну. Юридичну. І Україна тут ні до чого.

Мова йде про розподіл майна цікавої фірми San Tommaso SRL

25.‎09.‎2021 https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

02.07.2020 г. 09.07.2020 г. 18.08.2020 г. https://timeze2019.blogspot.com/p/tze-inform-20082019-29072021.html

В Вовиному світі вже не залишилось того, чого ми залишили без висвітлення

Зеленський, "нічого не знаючий" про миротворчі пропозиції Папи римського Франциска, вже помчав до Риму "домовлятись про мир".

Державний секретар США Блінкен мав розмову із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорювалась поточна ситуація.

"Нам потрібні відповіді на питання" Блінкен. Що саме мав на увазі держсекретар США нам невідомо. Про результати розмови було проінформовано президента США Байдена.
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13.05.2023 19:25 Відповісти
Ві не понимаєте. Єто другоє. Такой отвлекающий ход, что без Зеленского не начнется конрт наступленіє. Кацапі расслабілісь, а Україна начала кацапов херачіть.
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13.05.2023 19:29 Відповісти
Зєля, погуляй ще із своїм Манагером у Римі, ми тут поки переіпашимо всі кацапські ВПС...
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13.05.2023 19:28 Відповісти
як українцю мені хочеться щоб наш президент узяв на зустріч з русскім папою парасюка щоб той з носака привітався з паскудою.

але як адекватна людина розумію що принципові вчинки в ******** реал-політік не виживають тому вже що буде те буде.

але всерівно русско-римський папа це ганьбисько греко-католиків.
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13.05.2023 19:32 Відповісти
Слухай, русскій, ну от нафіга воно тобі?! У тебе Сибір горить, а тобі в голові якісь чужі порохоботи?
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13.05.2023 20:00 Відповісти
ото зліва - то вже папин д'єрмак, ще один агент кагебе?
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13.05.2023 19:40 Відповісти
Та да. Теж на мівіні харю відгодував...
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13.05.2023 19:55 Відповісти
Чудово, що фізіономії єрмака при зустрічі не видно. Все обгадивби.
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13.05.2023 20:19 Відповісти
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13.05.2023 20:21 Відповісти
Так, найвищому ієрарху однієї з найчисельніших церков планети запропоновано діяти всупереч одному з основних елементів морального вчення (заповіді) його Бога.
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13.05.2023 20:48 Відповісти
Встреча с Папой Римским Президента Украины в Ватикане: https://t.me/V_Zelenskiy_official
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14.05.2023 05:49 Відповісти
 
 