Попросив засудити російські злочини в Україні, - Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском. ФОТОрепортаж

Ввечері 13 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграмі.

Він зазначив: "Зустрівся з Папою Римським Франциском. Вдячний за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей.Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому.

Крім цього, попросив засудити російські злочини в Україні. Бо не може бути рівності між жертвою та агресором. Також розказав про нашу формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру. Запропонував приєднатися до її реалізації".

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