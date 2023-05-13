Росія не лише розлучає дітей із рідними, а й вчить ненавидіти Україну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликає діяти максимально швидко заради повернення депортованих Росією українських дітей.
Про це він сказав під час спільної з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні пресконференції в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми знаємо, що російська влада не лише розлучає дітей з рідними, а й вчить ненавидіти Україну. Ми маємо діяти максимально швидко, щоб повернути наших вкрадених дітей. Для цього реалізувати один з пунктів нашої формули миру", - сказав Зеленський.
За його словами, наразі достеменно відомо про депортацію 19 тис. 393 дітей до Росії, проте реальне число може бути значно більшим.
"Щонайменше 200 тисяч дітей перебували на територіях, які окупувала Росія, тому ми не знаємо про їх долю", - додав Президент.
Він нагадав також, що пункт щодо повернення усіх українців – дорослих і дітей, які знаходяться у полоні росіян, є у складі української формули миру.
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Розвідник від Бога Роман Червінський заявив, що його звільнили на вимогу путіна.
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Христині Бондаренко на YouTube-каналі «Христя».
Чому Порошенко не здійснив теракту в Криму і хто його від цього відмовив? Як аґенти впливу росії формують розвідсередовище в Україні. Як тупо організоване викрадення корупціонерів посварило нас із країною - членом Евросоюзу. Скільки зусиль було витрачено для доставки свідка Цемаха і чому він був в інвалідному візку. Як закохали в українського аґента героїню російського пропаґандистського фільму з позивним «Вєтєрок», котра не мала навіть грошей на хліб. Через чий дзвінок насправді зірвалась операція «ваґнерґейт». Таємниці та інтриґи шпигунської кухні від розвідника Червінського, котрий зараз сидить за надуманим звинуваченням, хоча був тільки гвинтиком в нашій розвідопераціі. Найцікавіше, що це інтерв'ю він дав ще ДО ПОВНОМАСШТАБНОГО вторгнення росії, але передбачив в ньому розвиток подій.
Щиро раджу уважно ПРОСЛУХАТИ ЦЕ ІНТЕРВЮ УСІМ ДУМАЮЧИМ. Повірте - не пошкодуєте!
(с) Микола Савельєв
00:00 - Інтерв'ю із Романом Червінським.
01:08 - Чи бувають українські Джеймси Бонди?
02:00 - Ексклюзивна історія від екс-розвідника.
03:50 - Жінка - головне лихо для розвідника?
04:37 - Як відбувається вербування?
08:45 - На вас іде полювання?
11:13 - Зеленський особисто займається усіма розвідувальними органами?
12:55 - Про ситуацію навколо спецоперації щодо ваґнерівців.
14:40 - Чи мав право Єрмак роздавати такі вказівки?
20:07 - Єрмак думав, що вагнерівців віддадуть?
21:56 - Чи перевіряла Єрмака контррозвідка перед вступом на посаду?
23:44 - Чи маєте ви конкретні докази, що Єрмак - аґент Кремля?
25:20 - Ситуація з ваґнерівцями - це ганьба?
29:03 - Про ситуацію із Володимиром Цемахом.
30:57 - Чому вас зробили винним у ситуації з Цемахом?
33:03 - Спецоперація із вибухом газопроводу. Її організували росіяни?
35:47 - Аґентурна сітка росіян розростається у спецслужбах України?
38:10 - На кого вішатимуть держпереворот, анонсований Зеленським?
40:48 - Чи була неприязнь між Бурбою, Єрмаком і вами?
43:00 - В Україні є розвинена не лише російська, а й американська аґентура?
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ты ведь сколько лет внедрялся в их культуру - чтобы их понять...???
Таки да! Але ж як сумлінно, старано та ретельно, віддано та натхнено вчив "любити" Україну грьобаний 95 квартал та його поц-керівник.
Бо не буде від кого родити. Чорнозем в Україні поповняється. Ох і після війни урожаї будуть. Хіба що від не "трудоспособного населенія". Такі і кацапчики виростуть - дебіли.