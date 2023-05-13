Росія не лише розлучає дітей із рідними, а й вчить ненавидіти Україну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликає діяти максимально швидко заради повернення депортованих Росією українських дітей.

Про це він сказав під час спільної з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні пресконференції в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що російська влада не лише розлучає дітей з рідними, а й вчить ненавидіти Україну. Ми маємо діяти максимально швидко, щоб повернути наших вкрадених дітей. Для цього реалізувати один з пунктів нашої формули миру", - сказав Зеленський.

За його словами, наразі достеменно відомо про депортацію 19 тис. 393 дітей до Росії, проте реальне число може бути значно більшим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 968 дітей зазнали поранень унаслідок збройної агресії РФ в Україні

"Щонайменше 200 тисяч дітей перебували на територіях, які окупувала Росія, тому ми не знаємо про їх долю", - додав Президент.

Він нагадав також, що пункт щодо повернення усіх українців – дорослих і дітей, які знаходяться у полоні росіян, є у складі української формули миру.