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Росія не лише розлучає дітей із рідними, а й вчить ненавидіти Україну, - Зеленський

зеленський,мелоні

Президент Володимир Зеленський закликає діяти максимально швидко заради повернення депортованих Росією українських дітей.

Про це він сказав під час спільної з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні пресконференції в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що російська влада не лише розлучає дітей з рідними, а й вчить ненавидіти Україну. Ми маємо діяти максимально швидко, щоб повернути наших вкрадених дітей. Для цього реалізувати один з пунктів нашої формули миру", - сказав Зеленський.

За його словами, наразі достеменно відомо про депортацію 19 тис. 393 дітей до Росії, проте реальне число може бути значно більшим.

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"Щонайменше 200 тисяч дітей перебували на територіях, які окупувала Росія, тому ми не знаємо про їх долю", - додав Президент.

Він нагадав також, що пункт щодо повернення усіх українців – дорослих і дітей, які знаходяться у полоні росіян, є у складі української формули миру.

Автор: 

діти (5054) Зеленський Володимир (23732)


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Топ коментарі
+14
Як там баканов? Кого він вчив ненавидіти, підтримуючи російську церкву? А коли "квартал" висміював українців і Україну, називакючи її "беручою зі всіх боків" і "синйор голодомор", "термос", то це навчання дітей любові до України? А російська мова в кінофільмах "95 кварталу" і його репертуар, побудований до недавна виключно га російській мові, то це любов до України?
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13.05.2023 19:13
+14
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13.05.2023 19:45
+10
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13.05.2023 19:09
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13.05.2023 19:09 Відповісти
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZUDz29_-RE9Km8P8vLY68EAHy42F4DDE7CYl9b2easeBFyEOKrXR32BDhbbmDuHOHqZ8bmfGBY2uL5P1qsKsZilhJVX76GZAI1m_teEwp7Gn_5NeDtj-luU3tj7t2EYel6FfXDLli9S1stqYukrYnw5nRUwcsl-xnsrmFqKGz62XQ&__tn__=*NK-R #СвободуРомановіЧервінському

Розвідник від Бога Роман Червінський заявив, що його звільнили на вимогу путіна.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Христині Бондаренко на YouTube-каналі «Христя».

Чому Порошенко не здійснив теракту в Криму і хто його від цього відмовив? Як аґенти впливу росії формують розвідсередовище в Україні. Як тупо організоване викрадення корупціонерів посварило нас із країною - членом Евросоюзу. Скільки зусиль було витрачено для доставки свідка Цемаха і чому він був в інвалідному візку. Як закохали в українського аґента героїню російського пропаґандистського фільму з позивним «Вєтєрок», котра не мала навіть грошей на хліб. Через чий дзвінок насправді зірвалась операція «ваґнерґейт». Таємниці та інтриґи шпигунської кухні від розвідника Червінського, котрий зараз сидить за надуманим звинуваченням, хоча був тільки гвинтиком в нашій розвідопераціі. Найцікавіше, що це інтерв'ю він дав ще ДО ПОВНОМАСШТАБНОГО вторгнення росії, але передбачив в ньому розвиток подій.

Щиро раджу уважно ПРОСЛУХАТИ ЦЕ ІНТЕРВЮ УСІМ ДУМАЮЧИМ. Повірте - не пошкодуєте!

(с) Микола Савельєв

00:00 - Інтерв'ю із Романом Червінським.

01:08 - Чи бувають українські Джеймси Бонди?

02:00 - Ексклюзивна історія від екс-розвідника.

03:50 - Жінка - головне лихо для розвідника?

04:37 - Як відбувається вербування?

08:45 - На вас іде полювання?

11:13 - Зеленський особисто займається усіма розвідувальними органами?

12:55 - Про ситуацію навколо спецоперації щодо ваґнерівців.

14:40 - Чи мав право Єрмак роздавати такі вказівки?

20:07 - Єрмак думав, що вагнерівців віддадуть?

21:56 - Чи перевіряла Єрмака контррозвідка перед вступом на посаду?

23:44 - Чи маєте ви конкретні докази, що Єрмак - аґент Кремля?

25:20 - Ситуація з ваґнерівцями - це ганьба?

29:03 - Про ситуацію із Володимиром Цемахом.

30:57 - Чому вас зробили винним у ситуації з Цемахом?

33:03 - Спецоперація із вибухом газопроводу. Її організували росіяни?

35:47 - Аґентурна сітка росіян розростається у спецслужбах України?

38:10 - На кого вішатимуть держпереворот, анонсований Зеленським?

40:48 - Чи була неприязнь між Бурбою, Єрмаком і вами?

43:00 - В Україні є розвинена не лише російська, а й американська аґентура?

45:50 - Зеленський особисто просив вивезти Чауса із Молдови?

49:12 - Чи зможе Україна вистояти за повномасштабної війни?

50:29 - Як вигадується леґенда для розвідника?

54:33 - Як перевезти вибухівку?

56:56 - Про замах на Бурбу.

58:00 - Ви би погодилися пройти детектор брехні?

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dtp-7qGbAWqo%26t%3D1s%26fbclid%3DIwAR0Orfx2ZADT-**********************************************&h=AT1MwPE2ghTt6MOfcRS1b7-Js9_fG178hmpwr2L72ny9JXAVFMIc4S2NTficOglasOlGWlO8zWlkTAHcmBfCSIM04lEYcOnY6Vlcns0AjxN-stRh_1CDHMg0xPMiVXGtItOfm_A6JA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0Pl0w2az8cZT0YpEYMsaHYijVTBfcCTYlendZA-mfkEXFoGM0o1LIBXY2CAW5M6dyDnaNFkqP54EVdndLtv3G92K4-KoO_WLDdJpZHz-8uxapq0OZ0xQBxH7xLX3617uGFtfOIVK3cxJAUmadxMpxMONdYDUm-tUQbxrYeSpgdMHEBrbTVBVPliFGsW1G- https://www.youtube.com/watch?v=tp-7qGbAWqo&t=1s
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13.05.2023 19:15 Відповісти
Пригожин считает, что Залужный скоро может наградить тупых российских военачальников за заслуги перед Украиной
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13.05.2023 19:11 Відповісти
а ты в курсе, что в ноябре 2022 года Пригожин назвал зеленского «твердым, уверенным в себе, прагматичным, симпатичным парнем». Максимка, сосредоточься и попытайся вдуматься - выродок Пригожин, создатель и командующий садистами-убийцами ЧВК "вагнер", назвал зеленского "симпатичным парнем"... Максимка, подскажи, ему зеленский реально понравился?? Ибо ХЗ что там у зека Пригожина на уме )) или он таким образом отблагодарил зеленского за то, что в 2020 г. из оффиса преЗЕдента москалям слили операцию нашей разведки, в результате чего "вагнеровцев" не задержали, а просто передали Пригожину и они дальше продолжили убивать украинцев на фронте ...
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13.05.2023 19:46 Відповісти
А ти любиш порноактрису з термосом?
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13.05.2023 19:11 Відповісти
Як там баканов? Кого він вчив ненавидіти, підтримуючи російську церкву? А коли "квартал" висміював українців і Україну, називакючи її "беручою зі всіх боків" і "синйор голодомор", "термос", то це навчання дітей любові до України? А російська мова в кінофільмах "95 кварталу" і його репертуар, побудований до недавна виключно га російській мові, то це любов до України?
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13.05.2023 19:13 Відповісти
А худоба сиділа та реготала з усього цього а потім пішла на вибори щоб потім ще поржати.
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13.05.2023 22:06 Відповісти
Фолодя неужели тебе не помогли тебе все твои "познания" свиноцабак...?
ты ведь сколько лет внедрялся в их культуру - чтобы их понять...???
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13.05.2023 19:17 Відповісти
...російська влада не лише розлучає дітей з рідними, а й вчить ненавидіти Україну Джерело:

Таки да! Але ж як сумлінно, старано та ретельно, віддано та натхнено вчив "любити" Україну грьобаний 95 квартал та його поц-керівник.
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13.05.2023 19:28 Відповісти
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13.05.2023 19:37 Відповісти
Немає боневтіка то збиваємо. Бо Опа не стромляє свого носа.
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13.05.2023 19:47 Відповісти
В параші скоро виникне нова раса - змішана, кацапня і китайози.
Бо не буде від кого родити. Чорнозем в Україні поповняється. Ох і після війни урожаї будуть. Хіба що від не "трудоспособного населенія". Такі і кацапчики виростуть - дебіли.
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13.05.2023 19:44 Відповісти
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13.05.2023 19:39 Відповісти
Але ж ти робиш те саме, дятел...
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13.05.2023 19:42 Відповісти
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13.05.2023 19:45 Відповісти
Ну прямо как тебя! Вовчик, а кто тебя научил ненавидить и грабить Украину?
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13.05.2023 19:50 Відповісти
Чому баканов у спортзалі, а Червінський за гратами ??????
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13.05.2023 19:54 Відповісти
Ненавидіти Україну? Це так, як Квартал-95? Чи якось інакше?
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14.05.2023 14:09 Відповісти
 
 