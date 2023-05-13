Агресія Росії проти України спричинила рекордне зростання оборонних витрат у світі, - Боррель

Війна Росії проти України спричинила зростання оборонних витрат у всьому світі, які минулого року сягнули 2,2 трильйона доларів США.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час форуму ЄС-країни Індо-Тихоокеанського регіону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Глобальна ситуація з безпеки продовжує погіршуватися, що посилило недовіру між ключовими силами. У цьому контексті багато з країн були вимушені збільшити свої військові інвестиції. Військові витрати у світі сягнули рекордно високого показника за всі часи - 2,2 трильйона доларів США", - зауважив Боррель.

За його словами, одним із факторів, що призвів до такого розвитку, стала агресія Росії проти України. Військові витрати європейських країн на оборону сьогодні на 30% вищі за показники 2013 року, у період до захоплення Криму Російською Федерацією. Подібна тенденція спостерігається в Азії та в Океанії, де минулого року оборонні витрати були на 45% вищими, ніж у 2013 році.

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"Російська агресія проти України ... це не є "лише європейська війна". Ті принципи, на які робляться ставки, стосуються кожного. Вона (війна – ред.), очевидно, має глобальні наслідки у вимірі цін на продовольство та енергію майже для усього людства…. Водночас життєвим інтересам як ЄС, так і країн регіону відповідає підтримання безпеки та стабільності, сталого розвитку та добробуту. Тож ми маємо дуже чітку зацікавленість у безпеці одне одного", - наголосив високий представник ЄС.

Він нагадав, що вже у цьому році на Індо-Тихоокеанський регіон припадали дві третини світового економічного зростання, кожного дня близько 2000 кораблів доставляють товари через Індійський океан та Південнокитайське море до Європи. Минулого року на країни цього регіону припадало 37% від загального зовнішнього імпорту ЄС та близько 25% європейського експорту.

Як зауважив Боррель, попередній форум ЄС-країни Індо-Тихоокеанського регіону вперше відбувся минулого року у Парижі. Віднині ЄС пропонує проводити такі форуми щороку, враховуючи потужні взаємні економічні зв’язки та взаємозалежність у питаннях геополітики та безпеки.