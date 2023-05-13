У Баку відкрили Стіну Пам’яті полеглих захисників України: на ній імена 26 азербайджанських героїв. ФОТОрепортаж

У столиці Азербайджану Баку відбулося відкриття Стіни Пам’яті полеглих захисників України. На сьогодні відомі прізвища 26 азербайджанських героїв, які загинули, визволяючи українську землю від російських окупантів.

У заході, приуроченому до відкриття Стіни Пам'яті полеглих захисників України, взяли участь сім'ї загиблих героїв, а також представники посольства України, української діаспори, інших українських інституцій та спільнот українців в Азербайджані, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що у зв'язку з цим посольство України в Азербайджанській Республіці встановлює традицію проведення напередодні Дня Матері щорічних зустрічей із сім'ями полеглих захисників України.

"Від початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України етнічні азербайджанці, які проживають на території України, рішуче стали на захист суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. На сьогоднішній день відомі прізвища 26 азербайджанських героїв, які загинули, визволяючи нашу землю від російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, зазначається, що посольством спільно з Торговим домом України в рамках реалізації проєкту "НашіЗахисники" розпочато підготовку зі збору матеріалів для документального серіалу, побудованого на історіях про загиблих героїв-азербайджанців, які відстоювали суверенітет і територіальну цілісність України.



