У Баку відкрили Стіну Пам’яті полеглих захисників України: на ній імена 26 азербайджанських героїв. ФОТОрепортаж
У столиці Азербайджану Баку відбулося відкриття Стіни Пам’яті полеглих захисників України. На сьогодні відомі прізвища 26 азербайджанських героїв, які загинули, визволяючи українську землю від російських окупантів.
У заході, приуроченому до відкриття Стіни Пам'яті полеглих захисників України, взяли участь сім'ї загиблих героїв, а також представники посольства України, української діаспори, інших українських інституцій та спільнот українців в Азербайджані, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Повідомляється, що у зв'язку з цим посольство України в Азербайджанській Республіці встановлює традицію проведення напередодні Дня Матері щорічних зустрічей із сім'ями полеглих захисників України.
"Від початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України етнічні азербайджанці, які проживають на території України, рішуче стали на захист суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. На сьогоднішній день відомі прізвища 26 азербайджанських героїв, які загинули, визволяючи нашу землю від російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що посольством спільно з Торговим домом України в рамках реалізації проєкту "НашіЗахисники" розпочато підготовку зі збору матеріалів для документального серіалу, побудованого на історіях про загиблих героїв-азербайджанців, які відстоювали суверенітет і територіальну цілісність України.
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Зєля, погуляй ще із своїм Манагером у Римі, ми тут поки переіпашимо всі кацапські ВПС...
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Не знаю, як у великих містах. Там по-іншому люди живуть.
Прикро, що багатьом цим Героям, небула наданна пошана при поверненні тіл загиблих на їхні Батьківщини....
Герої не вмирають.....
Дякую Вам....
чекайте на аґрохімію - перемовнка до кацапні...
(Полеглим азербайджанським героям вічна пам'ять українців!)
«Баки́нские комисса́ры» - в основном руководители Бакинского совнаркома, вошедшие в историографию своей гибелью: в ночь на 20 сентября 1918 года они были казнены под Красноводском по приказу правительства Туркестана за сдачу Баку турецко-азербайджано-дагестанским войскам…»
саме Алієв не приїхав прикривати Нuila на параді . Слава друзям- героям! Вічна слава !
а це справжня сьогоднішня історія про героїв
Вечная память погибшим!
Як на це боляче дивиться...
Дякую вам від всього серця,дорогі азербайджанські друзі.
Наш дім,це тепер і ваш дім.
Слава полеглим героям Азербайджану.
Біль та невимовний сум...
Автор: Олена Філончук.
Qəhrəmanlara əbədi xatirə!