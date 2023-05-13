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У Баку відкрили Стіну Пам’яті полеглих захисників України: на ній імена 26 азербайджанських героїв. ФОТОрепортаж

У столиці Азербайджану Баку відбулося відкриття Стіни Пам’яті полеглих захисників України. На сьогодні відомі прізвища 26 азербайджанських героїв, які загинули, визволяючи українську землю від російських окупантів.

У заході, приуроченому до відкриття Стіни Пам'яті полеглих захисників України, взяли участь сім'ї загиблих героїв, а також представники посольства України, української діаспори, інших українських інституцій та спільнот українців в Азербайджані, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що у зв'язку з цим посольство України в Азербайджанській Республіці встановлює традицію проведення напередодні Дня Матері щорічних зустрічей із сім'ями полеглих захисників України.

У Баку відкрили Стіну Пам’яті полеглих захисників України: на ній імена 26 азербайджанських героїв 01

"Від початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України етнічні азербайджанці, які проживають на території України, рішуче стали на захист суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. На сьогоднішній день відомі прізвища 26 азербайджанських героїв, які загинули, визволяючи нашу землю від російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

У Баку відкрили Стіну Пам’яті полеглих захисників України: на ній імена 26 азербайджанських героїв 02

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У Баку відкрили Стіну Пам’яті полеглих захисників України: на ній імена 26 азербайджанських героїв 03

Крім того, зазначається, що посольством спільно з Торговим домом України в рамках реалізації проєкту "НашіЗахисники" розпочато підготовку зі збору матеріалів для документального серіалу, побудованого на історіях про загиблих героїв-азербайджанців, які відстоювали суверенітет і територіальну цілісність України.

У Баку відкрили Стіну Пам’яті полеглих захисників України: на ній імена 26 азербайджанських героїв 04
У Баку відкрили Стіну Пам’яті полеглих захисників України: на ній імена 26 азербайджанських героїв 05

Автор: 

Азербайджан (855) пам’ять (1184) добровольці (910)


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Топ коментарі
+107
Азербайджанським братам, які стояли разом з нами за Велику Україну, Слава!
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13.05.2023 19:59
+48
Щира вдячність Азербайджану та слава живим і полеглим азербайджанським воїнам!
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13.05.2023 20:04
+47
"Спасибо, друзья. Вечная память нашим и вашим павшим героям"
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13.05.2023 20:20
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Cok sahol, qardashlar
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13.05.2023 19:58 Відповісти
Азербайджанським братам, які стояли разом з нами за Велику Україну, Слава!
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13.05.2023 19:59 Відповісти
Təşəkkürlər dostlar. Mən bizim və sizin həlak olan qəhrəmanlarınızın əbədi xatirəsiyəm
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13.05.2023 20:00 Відповісти
Що це ти написав? Щось прилічне? Бо я лайкнув.
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13.05.2023 20:10 Відповісти
"Спасибо, друзья. Вечная память нашим и вашим павшим героям"
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13.05.2023 20:20 Відповісти
Ок. Це добре сказав.
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13.05.2023 20:22 Відповісти
не правда, бо там написано: Дякую друзі. Вічна пам'ять, нашим та вашим, полеглим героям.
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15.05.2023 02:43 Відповісти
Я вибачаюсь, а ви часом не за Зе и СН у 2019 голосували?
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13.05.2023 20:27 Відповісти
Та за Пороха. Вже був закрив очі на Свинарчуків та інше. А на парламентських - за Голос. А що?
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13.05.2023 20:38 Відповісти
Це - мій скрін з новини про Зєлю та Папу:



Зєля, погуляй ще із своїм Манагером у Римі, ми тут поки переіпашимо всі кацапські ВПС...

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13.05.2023 20:42 Відповісти
Дуже тодi дiвно шо лайкнули не зрозумiв за шо. То виборцi зе с сн так робили. А за голос та сяву тт ви дали маху. Сподiваюсь седнi серожа притула не ваш фаворит?
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13.05.2023 20:47 Відповісти
Я тебе вже понад рік у коментах бачу. Все правильно кажеш. Тому і лайкнув. Перепитав на всяк випадок. А за Голос голосував, бо був запит на "третю силу". Ну не склалось. Вакарчук швидко злився...
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13.05.2023 20:58 Відповісти
До речі - 10 людей, що крім мене лайкнули, розуміють азер.мову?
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13.05.2023 20:59 Відповісти
А перекладач дпя чого??
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13.05.2023 21:07 Відповісти
А Гугл-перекладач навіщо існує? Я теж не знаю азербайджанської мови, але швиденько ним скористалася і теж лайкнула.
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14.05.2023 00:48 Відповісти
Тюркеш бар?
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14.05.2023 17:20 Відповісти
Ну бува що дав маху, тоб то сяве шо обiсрався без бою. Двiчi. А я тут, як Старый зольдат бiльш 10 рокiв. Та до цього рокiв з 5 або 7 був, пiд 3 нiками. Не робить бiльш помилок, шановний, обирати треба тiлькi проукраiнськi партii та кандидатiв.
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13.05.2023 21:58 Відповісти
Він добре написав , все в порядку , бо я теж лайкнув
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13.05.2023 23:26 Відповісти
Он написал: "Спасибо, друзья. Вечная память нашим и вашим павшим героям".
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14.05.2023 04:22 Відповісти
Карабах это Азербайджан 🇺🇦🤝🇦🇿
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13.05.2023 20:02 Відповісти
Щира вдячність Азербайджану та слава живим і полеглим азербайджанським воїнам!
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13.05.2023 20:04 Відповісти
Щира вдячність Героям.
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13.05.2023 20:08 Відповісти
Коли закінчиться війна,Україна повинна створити велику книгу пам'яті,де кожен,хто поклав життя захищаючи нашу землю,повинен бути записаний на віки.Не можна забути ні одну людину,і українців,і наших захисників інших національностей.Вони віддають тіло й душу за нашу свободу,і гідні жити в пам'яті вічно
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13.05.2023 20:10 Відповісти
У кожному містечку, у кожному селі люди знають всіх своїх полеглих Героїв. І вже роблять пантеони. Поки-що саморобні. З чого є.
Не знаю, як у великих містах. Там по-іншому люди живуть.
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13.05.2023 20:20 Відповісти
В Дніпрі цвинтар полеглих воїнів занедбаний, фотографують частину полеглих в 2014 році де більш менш пристойно. Дошки пам'ті немає. Ну це ж не аксельроду за життя пам'ятник у центрі з бронзи зваяти... І взагалі, Дніпро захистили од навали філатов з корбаном особисто.
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13.05.2023 21:45 Відповісти
Ні не тільки, ще беня з ХАБАДом!
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13.05.2023 22:50 Відповісти
В Чернігові цилий меморіалТам уже лежить син мого товариша -вбили в торік у березні От тільки часовня кацапами розстріляна Били прицільно - там прапори встановлені
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14.05.2023 17:29 Відповісти
Ми маємо пам'ятати, а держава Україна має надати можливість, дітям, батькам цих Героїв, отримати матеріальну допомогу, навчання в нашій країні на бюджеті.
Прикро, що багатьом цим Героям, небула наданна пошана при поверненні тіл загиблих на їхні Батьківщини....
Герої не вмирають.....
Дякую Вам....
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13.05.2023 20:45 Відповісти
Синам Азербайджана, які віддали своє життя за волю та незалежність українського народу, навіки Слава! Низький уклін їхнім батькам! Слава Україні! Слава Азербайджану! Героям Слава! Разом переможемо!
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13.05.2023 20:10 Відповісти
буба знову всіх здає?
чекайте на аґрохімію - перемовнка до кацапні...
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13.05.2023 20:13 Відповісти
А без буби ти не можеш навіть тут-де віддають пам'ять азербайджанцям, які загинули за Україну? Коротше - скільки тобі платять?
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14.05.2023 04:30 Відповісти
Що означає "...зупинимо війну..."?

(Полеглим азербайджанським героям вічна пам'ять українців!)
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13.05.2023 20:13 Відповісти
Героям Слава!
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13.05.2023 20:16 Відповісти
В УПА була азербайджанська сотня. Воювали хоробро. Традиції підтримуються. В обох країнах одна і та сама проблема. Звільнення окупованих мордором терріторій. Карабах це Азербайджан ! Крим це Україна !
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13.05.2023 20:16 Відповісти
В нас різні проблеми.
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13.05.2023 20:22 Відповісти
Не обобощайте "нас" і "їх". А Азербайджан це природній союзник. Перевірено десятиріччами. Рекомендую для початку пізнання цього глянути українську військову доктрину.
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13.05.2023 20:37 Відповісти
Слава героїчним захисникам нашої вітчизни! Низький уклін воїнам!
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13.05.2023 20:19 Відповісти
Вічна Сьава Ґероям і повага Азербайджану
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13.05.2023 20:29 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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13.05.2023 20:37 Відповісти
Щоб подохла ************, від злості зі справжньої а не вигаданої кремлівської історії про «26 Бакинских камиссаров»

«Баки́нские комисса́ры» - в основном руководители Бакинского совнаркома, вошедшие в историографию своей гибелью: в ночь на 20 сентября 1918 года они были казнены под Красноводском по приказу правительства Туркестана за сдачу Баку турецко-азербайджано-дагестанским войскам…»

саме Алієв не приїхав прикривати Нuila на параді . Слава друзям- героям! Вічна слава !
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13.05.2023 21:04 Відповісти
Совдепівська школа впихувала нам в мізки цю казку про 26 Бакінськвх комісаров разом з басеямі про Павліка Морозова …

а це справжня сьогоднішня історія про героїв
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13.05.2023 21:07 Відповісти
Вічна Слава і Вічна Пам'ять Героям!
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13.05.2023 21:34 Відповісти
Азербайджан. Його назва походить від імені одного з воєначальників Олександра Македонського Атропата. Македонський призначив його керувати територією нинішнього Азербайджану. Від імені Атропата ця земля отримала назву Атропатена. Згодом це слово трансформувалося в "Азербайджан".

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13.05.2023 21:38 Відповісти
Не там Атропатена( там она у сталиняно-микоянов) и не так, а ОдЭрБэйАтаЯна=Огня Муж Бек Отец Гори(Ян-гори,а яна-сторона).Т.Е ТарТария ГЛАВНАЯ(РИМ) и это половина ИндоПэриджана=ОдЭрБэйДжана.Отсюда реки ОдЭр в Германии,Польше и старое наз.р.Волги. А друга половина Пэриджан=ПэриШад=ПэриУш(Персия и тоже не там где показывают)=Греция Лр.
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14.05.2023 11:55 Відповісти
Я родом из Азербайджана. Слава Украине! Смерть ворогам!
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13.05.2023 22:05 Відповісти
Дякуєм, брати азейбарджанці , світла пам'ять , співчуття родичам.
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13.05.2023 22:11 Відповісти
До войны всякая мразь говорила, что азербайджанцы только торговать умеют (.
Вечная память погибшим!
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13.05.2023 22:39 Відповісти
після перемоги, в Україні має бути окремий монумент Героям-іноземцям, які поклали своє життя за мир і незалежність нашої країни. Грузини, білоруси, азербайджанці, американці, британці, голандці, канадці... всі ті хто воювали на стороні добра мають стати частиною нашої пам'яті.
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13.05.2023 22:43 Відповісти
супер+++++++отдельный памятник иностранному легиону в КИЕВЕ и поименно фамилия павшего воина и страна откуда он приехал воевать за УКРАИНУ
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14.05.2023 06:29 Відповісти
В Донецке после войны площадь 26 Бакинских комиссаров нужно будет намного переименовать . Пусть будет площадь 26 Азербаджанских героев. Только пусть больше герои не гибнут. Пусть на цифре 26 остановятся потери
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13.05.2023 22:56 Відповісти
Азеры хорошие.
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13.05.2023 23:59 Відповісти
Хорошие ,это слишком просто . Чтоб жизнь за свободу украинцев отдавать ... Слеза прошибает .
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14.05.2023 13:07 Відповісти
Дякую вам! Лицарі великі, Богом не забуті.... сини гір--справжні брати народу України.
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14.05.2023 03:11 Відповісти
Ильгар Багиров (Балу) там есть?, знал и учился с ним.... вечная память!....
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14.05.2023 07:19 Відповісти
Дякую вам, Герої. Співчуваю родинам полеглих захисників.
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14.05.2023 08:10 Відповісти
А мама прижаламя до фотографії сина
Як на це боляче дивиться...
Дякую вам від всього серця,дорогі азербайджанські друзі.
Наш дім,це тепер і ваш дім.
Слава полеглим героям Азербайджану.
Біль та невимовний сум...
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14.05.2023 11:18 Відповісти
Матусю, не плач!… Я вже їду додому… Сьогодні моя закінчИлась війна… Від снайперів куль і від вибухів грому я їду туди, де твоя сивина. Де борщ у печІ, молоко з пиріжками, де батькова сильна й згрубіла рука. Я їду додому… стрічай мене, мамо! Тримайся, рідненька, бо зустріч…тяжкА. Пробач мені, мамо! Пробач мені, тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками і ладаном хата й гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну вись небокраю весільні мої простяглись рушники, що, не скуштувавши й шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки! Пробачте за цю безкінечну розлуку, за сотні моїх, ще не сказаних слів, що не дочекались ми діток-онуків, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю рідненька, я ж так хотів жити! О, скільки я мрій там собі нагадав! Хоч смерть і літала над нами щомиті, що буду наступний,- думки відганяв. О, як я хотів дочекатися літа, з розгону упасти в духмяну траву, в футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувать Богу за те, що живу. Чи ж думав, що ТАК стрінуть друзі, родина? Чи ж знав, що обняти не зможе ніхто? Лиш квітами болю цвіте домовина, гіркий "подарунок" із зони АТО. Матусю, не плач, не болить вже нічого. Своїх побратимів у небі знайду… Живим коридором' стрічає дорога…Дорога …якою ….уже не пройду…Душа незабаром за обрій полине… Хтось гірко заплаче, добром пом'яне… Я ж кров'ю тебе захищав, Україно! Чому ж вберегти не змогла ти мене ???!

Автор: Олена Філончук.
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14.05.2023 12:30 Відповісти
Вічна Память,Родичам Співчуття
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14.05.2023 18:39 Відповісти
Təşəkkürlər qardaşlar!
Qəhrəmanlara əbədi xatirə!
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14.05.2023 22:08 Відповісти
 
 