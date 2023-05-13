Зеленський нагадав, що Трамп за свого президентства не припинив війну РФ проти України: Ось чому Путін пішов далі
Президент Володимир Зеленський нагадав, що колишній президент США Дональд Трамп, який обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години, раніше не закінчив її ще до повномасштабного вторгнення.
Про це розповів Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Трамп був президентом, у нас була зустріч. Тоді не було повномасштабного вторгнення, але була війна. … Я не впевнений, що він тоді був глибоко в цьому питанні, але він не вирішив це питання.
…Це питання ніхто не вирішив. І через те, що ніхто не вирішив, ми не змогли вийти з цієї ситуації, Путін і отримав сигнал: "Тобто можна так. Трішечки треба почекати, треба попрацювати з країнами і можна піти далі". Ось чому він пішов далі", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.liga.net/politics/interview/poroshenko-ne-hotel-kontsa-voyny-intervyu-zelenskogo-za-minutu
Так асфальт в голові був? Сам нагадував про війну? Яка там війна.
і не треба.
трамп чітко заявив що кине Україну на розтерзання путінським псам, тож нам доводиться все ставити на червоне - на партію хирлявих демократів а республіканців вважати покидьками поки їхні лідери не підуть на пенсію а це ближчим часом не очікується.
не буде трампа то буде десантіс а то така сама гнида тільки не так в гівні вивалялася як руда псина.
рябоє з того предидентського колодязя пити щбираються
Дайте посилання , де Вовка хоча б за Баканова вибачився ( а це вже він був і став президентом БОНЕВТІКОМ)
Хоча зелебобики ж мають память акваріумних рибок вони це вже забули
Дайте вже йому сільдки з мівіною!
(((
Ви спитаєте: "Так до чого ж тут Трамп?" До чого тут закиди зеленського? Все дуже просто - зеленському та його офісному "альтер его" - єрмаку, важливо пересварити Україну зі США. Спроби пересварити Україну зі США напередодні "широкомасштабної війни" були ще у січні 2021 р., коли одразу після інаугурації президента США Байдена, на наступний день, на президента США Байдена в Україні завів карну справу на 100% "свой пракурор" зеленського, за позовом агента ФСБ Деркача. Вони сподівалися, що США після цього не надаватимуть військову допомогу Україні.
Тепер "офісний шапітолій", у виконанні зеленського, робить "упрєждающій удар" - вони кажуть, що це мовляв Трамп "не припинив війну РФ проти України"... Це робится для того, щоб, якщо переможе Трамп, то Україна одразу буде в жорсткій конфронтації зі США, бо Трамп такі заяви не пробачить. Питання - на чиєму боці грає свою роль "голобородько"-ZEленський? І кому підносить "карандашы" в.о. преЗЕдента Єрмак??
Про це знали і в РНБОУ і в УРЯДІ, а тим паче керівництво ВРУ!!
Тому і ховають бананова івана, хоть би не застрелився сам, як калашніков чи кравченко….
Але про це тепер, дуже добре знають, і наші ПАРТНЕРИ у боротьбі України з московією!!
Тому і були «дивними та паралічними» для привладних лютий - квітень 2022 року,
не по Оманські вийшло якось….
Даже сегодня, когда Иран снабжает оружием Россию, Украина не только не разорвала дипотношения с Ираном, но, даже, не отозвала посла из Ирана!?
Видимо, Зеленский не знает, что агрессия России против Украины, в 2014 и в 2022, осуществилась во времена Обамы-Байдена ....