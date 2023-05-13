УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8108 відвідувачів онлайн
Новини
9 661 75

Зеленський нагадав, що Трамп за свого президентства не припинив війну РФ проти України: Ось чому Путін пішов далі

трамп,зеленський

Президент Володимир Зеленський нагадав, що колишній президент США Дональд Трамп, який обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години, раніше не закінчив її ще до повномасштабного вторгнення.

Про це розповів Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Трамп був президентом, у нас була зустріч. Тоді не було повномасштабного вторгнення, але була війна. … Я не впевнений, що він тоді був глибоко в цьому питанні, але він не вирішив це питання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп відмовляється називати Путіна воєнним злочинцем, бо це може ускладнити майбутні переговори

…Це питання ніхто не вирішив. І через те, що ніхто не вирішив, ми не змогли вийти з цієї ситуації, Путін і отримав сигнал: "Тобто можна так. Трішечки треба почекати, треба попрацювати з країнами і можна піти далі". Ось чому він пішов далі", - заявив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Трамп Дональд (5550)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
Зеля професійний стрілочник.
показати весь коментар
13.05.2023 21:08
+39
И поэтому вы, дебилы, открыли уголовное дело против сына Байдена.
показати весь коментар
13.05.2023 21:08
+29
путін пішов далі тому що Зебіл був при владі. Прям в рифму.
показати весь коментар
13.05.2023 21:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.05.2023 21:07 Відповісти
Мав батько двох синів. Двоє - розумних, а третій - Трумп!
показати весь коментар
13.05.2023 21:07 Відповісти
Зеля професійний стрілочник.
показати весь коментар
13.05.2023 21:08 Відповісти
А що він не так сказав?
показати весь коментар
13.05.2023 21:25 Відповісти
забув про свої обіцянки закінчити війну за місяць згадати
показати весь коментар
13.05.2023 21:27 Відповісти
Так и было. Но потом пришлось иметь дело с регулярными войсками. И тогда все изменилось.
показати весь коментар
13.05.2023 21:41 Відповісти
Ти зебаран чи пахарь з методичкою? За пайку вилизуєш продажну зелену шкурку.
показати весь коментар
13.05.2023 22:08 Відповісти
Просто закрий своє хайло. І дай відповідь, чому зеля не хоче закінчення війни?

https://www.liga.net/politics/interview/poroshenko-ne-hotel-kontsa-voyny-intervyu-zelenskogo-za-minutu
показати весь коментар
13.05.2023 21:31 Відповісти
Я добре знаю що зедебілам треба повторювати питання щонайменше двічі, бо бовдури. Одже друга спроба: Чому зеля не хоче закінчення війни?
показати весь коментар
13.05.2023 21:41 Відповісти
Ти до того жалюгідна істота, що тебе навіть тролити не цікаво))) Ходи здорове, хай щастить.
показати весь коментар
13.05.2023 22:13 Відповісти
еленаирталевна вышла в тираж...)))
показати весь коментар
13.05.2023 22:22 Відповісти
Всё.
показати весь коментар
13.05.2023 21:43 Відповісти
И поэтому вы, дебилы, открыли уголовное дело против сына Байдена.
показати весь коментар
13.05.2023 21:08 Відповісти
путін пішов далі тому що Зебіл був при владі. Прям в рифму.
показати весь коментар
13.05.2023 21:09 Відповісти
Тому ти і влаштував Трампу імпічмент?
показати весь коментар
13.05.2023 21:10 Відповісти
А Бубачка не пригадав що він казав у січні 2022 року щодо можливої війни?
показати весь коментар
13.05.2023 21:13 Відповісти
****** теж багато обіцяв. Повернути також свої війська у казарми. Але вони його не послухали. Ми теж трампа не будемо слухати.
показати весь коментар
13.05.2023 21:13 Відповісти
Зеленський нагадав, ""Трамп був президентом, у нас була зустріч. Тоді не було повномасштабного вторгнення, але була війна. … Я не впевнений, що він тоді був глибоко в цьому питанні".

Так асфальт в голові був? Сам нагадував про війну? Яка там війна.
показати весь коментар
13.05.2023 21:13 Відповісти
Це каже той,хто називав Трампа своїм наставником?
показати весь коментар
13.05.2023 21:14 Відповісти
Трохи б пообачніше, хз як воно на виборах повернеться
показати весь коментар
13.05.2023 21:15 Відповісти
взагалі то вже пізно бути обачним.

і не треба.

трамп чітко заявив що кине Україну на розтерзання путінським псам, тож нам доводиться все ставити на червоне - на партію хирлявих демократів а республіканців вважати покидьками поки їхні лідери не підуть на пенсію а це ближчим часом не очікується.
показати весь коментар
13.05.2023 21:27 Відповісти
Пане Сашко, Ви дуже гарно почали коментар, але ж не гарячкуйте з ототожнюванням трампістів та республіканської партії назагал.
показати весь коментар
13.05.2023 21:41 Відповісти
а те що трампістів та республіканців в одному лайні топлять провина пана Сашка чи республіканців?
показати весь коментар
13.05.2023 22:03 Відповісти
Республіканців , звичайно. І вони несуть політичну відповідальність перед американськими виборцями. Трамп же маргіналізується все більше.
показати весь коментар
13.05.2023 22:25 Відповісти
всередині кожного республіканця живе маленький та підлий трамп.

не буде трампа то буде десантіс а то така сама гнида тільки не так в гівні вивалялася як руда псина.
показати весь коментар
13.05.2023 23:07 Відповісти
Зійдемось на тому, що саме така заява президента України ,ймовірно на питання італійських журналістів, була доречною, а коментарі на гілці про начебто "плювки в колодязь"- тупими.
показати весь коментар
13.05.2023 23:26 Відповісти
Навіщо плювати в колодязь, як в своє відображення в дзеркалі - обоє
рябоє з того предидентського колодязя пити щбираються
показати весь коментар
13.05.2023 21:17 Відповісти
В 2014 р. коли почалась війна президентом в США був Обама... чого питання тільки до Трампа?
показати весь коментар
13.05.2023 21:22 Відповісти
Гарненько Трампону по губам провів )))
показати весь коментар
13.05.2023 21:26 Відповісти
Йому добре хтось пише , це так … Але й він ту війну не зупинив, а зробив її прчаток страшнішим своїми Єрмаками та Бакановими
показати весь коментар
13.05.2023 21:37 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2023 21:54 Відповісти
Відмазка сам дурак ? Я встигла за багато десятків років свого життя щось зробити для вільної України , а от дУрні «какая разніца» вибрали камаду Єрмака
показати весь коментар
13.05.2023 21:57 Відповісти
Завтра трампон йому проведе, чи думаєш трампон не памʼятає, як цей г*ндон обіцяв за два тижні закінчити війну?
показати весь коментар
13.05.2023 21:41 Відповісти
Нє катіт.. АТО не здали Південь , як дпужбани Зе, за АТО ЗА ДВА ТИЖНІ дехто вибачився , а за СВОГО НАЙКРАЩОГО КЕРІАНИКА СБУ , дехто НІ … таке аже не забудеться , не мажте по своїх губах своїм же гівном
показати весь коментар
13.05.2023 22:02 Відповісти
Це правда . Навіть комуністка Меркель підтвердила , що мінські були для підготовки України до війни . Й програми ракетобудування були , й почали готуватися . А прийшли ОМАНСЬКІ З ПАТРУШЕВИМ , й ледве не завалили ті мінські … закрили програми ракетобудівництва, в рік попередження від США про близьку війну, продали стугни ( не встигли тільки відправити) , дороги для танків на ZZпарад повідкривали , особливо помпезно на Чонгарі , розмінувавши зазист Півдня ЗЕЛЕНІ ВИ@ЛЯЛКИ А НЕ ЗАТКНУТИСЯ Б ВАМ?
показати весь коментар
13.05.2023 22:38 Відповісти
Гівном з ОМАНУ ВОВІ ?
показати весь коментар
13.05.2023 22:43 Відповісти
ЮТУБ Порошенко вибачився …. ( це він коли йшов на другий термін )

Дайте посилання , де Вовка хоча б за Баканова вибачився ( а це вже він був і став президентом БОНЕВТІКОМ)
показати весь коментар
13.05.2023 22:47 Відповісти
Володимир Оман-Асфальтович докоряє американському клоуну що той не закінчив війну яка у голові найвеличнішого підора і так була вже давно закінчена...
Хоча зелебобики ж мають память акваріумних рибок вони це вже забули
показати весь коментар
13.05.2023 21:27 Відповісти
Йому іноді гарно пишуть , а от мізків немає фільтрувати та подумати самокритично - звьозднає заболєваніє , Кремлівська сцена зробила свою справу …
показати весь коментар
13.05.2023 22:09 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2023 21:27 Відповісти
підерастичний зрадник роззброїв армію, припинив ракетні програми, а винен трамп. цей штопаний ввіййшов в смак великого лідера, його легко не позбудешся
показати весь коментар
13.05.2023 21:27 Відповісти
Інтерв'ю де не має суфлера показує показує повну профнепридатність найвеличнійшого
показати весь коментар
13.05.2023 21:28 Відповісти
Прогавили рашку -- тепер Китаи відкормили .Підживлюють автократію а потім починають боротися .
показати весь коментар
13.05.2023 21:31 Відповісти
Ой дурак!
показати весь коментар
13.05.2023 21:33 Відповісти
Ти блін, від трампа відійшов недалеко, скакав на Пороха та обіцяв закінчити за два тижні. Напаліончик пожмаканий.
показати весь коментар
13.05.2023 21:35 Відповісти
Він назвав себе вироком Пороха , але мало не виявився Вироком Україні … Кремль для цього йому заготував продюсера параду руzzкіх Єрмака в поміч , а Він виявився Боневтіком … й то добре , пішов би зі суени вчасно, ціни б йому не було в історії
показати весь коментар
13.05.2023 22:17 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2023 21:36 Відповісти
Вперше на арені. К.лоун-акробат!
показати весь коментар
13.05.2023 21:36 Відповісти
Не стріляйте в піаніста, він грає як вміє… може і під фонограму
показати весь коментар
13.05.2023 21:36 Відповісти
Ага боневтік обкалякався, а винен Трамп.Наче анедкот. Тільки не смішно..
показати весь коментар
13.05.2023 21:37 Відповісти
От дурне, ляпає, що попало. Хоче втратити двопартійну підтримку в Конгресі США
показати весь коментар
13.05.2023 21:39 Відповісти
адже він ***********
показати весь коментар
13.05.2023 22:40 Відповісти
виконує завдання глобалістів в москояндії
показати весь коментар
13.05.2023 22:41 Відповісти
тут без Дерьмака не обійшлося. Ця потвора перевіряє всі тексти, які Зе говорить своїм поганом ротом.
показати весь коментар
14.05.2023 07:59 Відповісти
Взагалі то це не є обв'язком Трампа захищати Україну. А от клоун який кричав Пороху на стадіоні "чому досі не закінчена війна?" тепер має сам закінчити війну.
Дайте вже йому сільдки з мівіною!
показати весь коментар
13.05.2023 21:52 Відповісти
Політик від Бога.
(((
показати весь коментар
13.05.2023 22:03 Відповісти
А бог для ньогь « с кєм пришьол с тем и уйду» …
показати весь коментар
13.05.2023 22:19 Відповісти
ну нарешті буба знайшла крайнього...
показати весь коментар
13.05.2023 22:39 Відповісти
Боневтік це професійний провокатор, всі його квартальні сцени це провокація, це хайп, розрахований на примітивних ватників-"какіхразніц", бо саме вони його "ядєрний" електорат. Україна в уяві зеленського така сама, як і Україна в уяві ху@ла - це Малоросія, це УССР, це карикатурні, вайлуваті хахли, яких зеленський зі своїм бидло-кварталом пропагував все своє життя з "галубих екранов", так само, як це бачило кремлівське *****. І ці хахли-малороси віддячили йому у 2019 та зробили його "преЗЕдентом"...

Ви спитаєте: "Так до чого ж тут Трамп?" До чого тут закиди зеленського? Все дуже просто - зеленському та його офісному "альтер его" - єрмаку, важливо пересварити Україну зі США. Спроби пересварити Україну зі США напередодні "широкомасштабної війни" були ще у січні 2021 р., коли одразу після інаугурації президента США Байдена, на наступний день, на президента США Байдена в Україні завів карну справу на 100% "свой пракурор" зеленського, за позовом агента ФСБ Деркача. Вони сподівалися, що США після цього не надаватимуть військову допомогу Україні.
Тепер "офісний шапітолій", у виконанні зеленського, робить "упрєждающій удар" - вони кажуть, що це мовляв Трамп "не припинив війну РФ проти України"... Це робится для того, щоб, якщо переможе Трамп, то Україна одразу буде в жорсткій конфронтації зі США, бо Трамп такі заяви не пробачить. Питання - на чиєму боці грає свою роль "голобородько"-ZEленський? І кому підносить "карандашы" в.о. преЗЕдента Єрмак??
показати весь коментар
13.05.2023 22:49 Відповісти
А я думаю ,що недопродюсер Єрмак є щось більше для Зеленького, ніж продюсер, вчить його , як підлизатися до Байдена, щоб йому не нагадували про злучки з Джуліані по Трампівським передвиборним дєлішкам … Теж ,доречі , з касти гей -гей козаків типу Кіркорова
показати весь коментар
13.05.2023 23:40 Відповісти
Це і є, один із ЧИСЛЕННИХ ФАКТІВ щодо підготовки до здачі України ***** !!
Про це знали і в РНБОУ і в УРЯДІ, а тим паче керівництво ВРУ!!
Тому і ховають бананова івана, хоть би не застрелився сам, як калашніков чи кравченко….
Але про це тепер, дуже добре знають, і наші ПАРТНЕРИ у боротьбі України з московією!!
Тому і були «дивними та паралічними» для привладних лютий - квітень 2022 року,
не по Оманські вийшло якось….
показати весь коментар
13.05.2023 23:49 Відповісти
Бред....... Украина поддерживала дипотношения с Россией, как Трамп мог вмешаться??
Даже сегодня, когда Иран снабжает оружием Россию, Украина не только не разорвала дипотношения с Ираном, но, даже, не отозвала посла из Ирана!?
Видимо, Зеленский не знает, что агрессия России против Украины, в 2014 и в 2022, осуществилась во времена Обамы-Байдена ....
показати весь коментар
14.05.2023 06:38 Відповісти
Хутін пішов далі, бо йому Чонгар розмінували. Мабуть це провернув таки не Трамп, хоч він і паскуда.
показати весь коментар
14.05.2023 22:31 Відповісти
 
 