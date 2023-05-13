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Новини
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Приват24 не працюватиме в ніч на неділю 14 травня з 1:00 до 4:00

14 травня, онлайн-сервіс Приват24 не працюватиме через регламентні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

"14 травня з 01:00 до 04:00 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24", - повідомили в компанії.

Приват24 не працюватиме в ніч на неділю 14 травня з 1:00 до 4:00 01

Автор: 

банки (7714) Приватбанк (2432)


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Топ коментарі
+1
Нічо, нічо...
Ми й так знаємо, що банкіри - ще ті трударі...
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13.05.2023 21:10
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Нічо, нічо...
Ми й так знаємо, що банкіри - ще ті трударі...
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13.05.2023 21:10 Відповісти
Не то слово. Вночі нектар збирають.
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13.05.2023 21:17 Відповісти
Капєц, і що робить тепер, жахіття
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13.05.2023 21:13 Відповісти
ще в тебе така гарна дата реєстрації...
Вебадміни "Цензор", ви б хоч заблокували нових юзверів до реєстрації, після лютого 2022-го...
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13.05.2023 22:29 Відповісти
а дуже хочеться виговоритись?...
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13.05.2023 22:33 Відповісти
від кого? від "цензор.нет", чи від тих -- чиїх ви будете? в "порохоботсво" ваше я не вірю.. одразу сумніви виникли
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13.05.2023 22:38 Відповісти
Значить "Зелю -- геть", а "Порошенко -- война на крові"...
ХМ?.. хто ж ти насправді?..
Та москаль!
Але мені вже дійсно цікаво мета твоєї роботи в коментах на цензорі..
То тобі як вираховують успішність посіву розбрату, як бонусують??
Просто скидаєш скрін свого комента як ти Зеленського обісрав чи підісрав Порошенку і тобі за це платять?.. Там, що усі москальські фсб-шники українську мову почали розуміти??
Таки чогось Україна досягла!... Цікаво..
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13.05.2023 22:47 Відповісти
от такої..
"сумуватиму за тобою"...
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13.05.2023 22:49 Відповісти
чому ж ти не "Бомбель Донбасович"??????
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13.05.2023 22:30 Відповісти
Спало на думку:
Приват-банк - це тому, що він при ваті перебуває?
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13.05.2023 21:20 Відповісти
потому что с Приветом
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14.05.2023 10:22 Відповісти
З 01:00до 4:00 вас вітає ПрювєтБанк...
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13.05.2023 21:23 Відповісти
Вечно с Приветом проблемы , Я в Ощаде и уже сколько год ни каких проблем
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14.05.2023 10:21 Відповісти
 
 