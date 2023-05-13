Приват24 не працюватиме в ніч на неділю 14 травня з 1:00 до 4:00

14 травня, онлайн-сервіс Приват24 не працюватиме через регламентні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

"14 травня з 01:00 до 04:00 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24", - повідомили в компанії.