Приват24 не працюватиме в ніч на неділю 14 травня з 1:00 до 4:00
14 травня, онлайн-сервіс Приват24 не працюватиме через регламентні роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.
"14 травня з 01:00 до 04:00 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24", - повідомили в компанії.
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Ми й так знаємо, що банкіри - ще ті трударі...
Вебадміни "Цензор", ви б хоч заблокували нових юзверів до реєстрації, після лютого 2022-го...
ХМ?.. хто ж ти насправді?..
Та москаль!
Але мені вже дійсно цікаво мета твоєї роботи в коментах на цензорі..
То тобі як вираховують успішність посіву розбрату, як бонусують??
Просто скидаєш скрін свого комента як ти Зеленського обісрав чи підісрав Порошенку і тобі за це платять?.. Там, що усі москальські фсб-шники українську мову почали розуміти??
Таки чогось Україна досягла!... Цікаво..
"сумуватиму за тобою"...
Приват-банк - це тому, що він при ваті перебуває?