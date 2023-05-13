Іран продав Росії понад тисячу дронів та іншу зброю. У нас є точна інформація, - Зеленський
Іран продав Російській Федерації більше тисячі дронів і нещодавно - "іншу зброю".
Про це розповів Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Завдяки санкціям кількість ракет, які вони (росіяни – ред.) виробляють, у рази зменшилась. Є, правда, такі виклики, як Іран, який продав їм (РФ. – ред.) більше тисячі іранських дронів й іншу зброю, є інша зброя, у нас є точна інформація, нещодавно вони це зробили", - сказав Зеленський.
Водночас він подякував за рішення Італії щодо надання систем ППО, зокрема SAMP-T для захисту українців.
Глава держави застеріг італійських політиків, які пропонують допомагати Україні гуманітарно, але не надавати зброю, пояснивши, що зброя наразі для українців є оборонною допомогою захистом, спроможністю вижити.
"Путін, як хижак, він відчуває це, коли в цьому об’єднанні якась країна стає слабшою в допомозі, він це дуже жорстко відчуває і дуже конкретно, вони починають впливати, розколювати об’єднання ЄС в допомозі нам", - додав Президент.
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Здебілбше живуть у норах, в гівні та дуплах, але купка старючих дідуганів розсказують плебсу, що вони "міссієя" на землі...
Я кажу за зараз...
Скіфи дали йому звизди, шо мало не показалось.
Дамо і нинішнім персам по самоє нє балуйся. )))
Скіфо-перська війна - вторгнення армії перського царя на ім'я https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Дарій І Великий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Гістасп у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D1%96%D1%8F Скіфію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 в 514 або 513 pp. до н. е. з метою її загарбання і включення в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Перську імперію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Дарія.
... Гюльчитай, покажи личико. Гюльчитай оказался шлюхой и в итоге показал...окровавленное
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А колись Зєлік хотів подивитися путіну в очко. Прям гидко навіть згадувати...
Потрібна була війна, щоб він прийшов до тями. А також і значній частині українців. Адже кацапи вважалися "браццкім наротом". Тьху!
треба застосовувати інші важел
То есть по воздуху.