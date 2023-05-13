Іран продав Росії понад тисячу дронів та іншу зброю. У нас є точна інформація, - Зеленський

Іран продав Російській Федерації більше тисячі дронів і нещодавно - "іншу зброю".

Про це розповів Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Завдяки санкціям кількість ракет, які вони (росіяни – ред.) виробляють, у рази зменшилась. Є, правда, такі виклики, як Іран, який продав їм (РФ. – ред.) більше тисячі іранських дронів й іншу зброю, є інша зброя, у нас є точна інформація, нещодавно вони це зробили", - сказав Зеленський.

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Водночас він подякував за рішення Італії щодо надання систем ППО, зокрема SAMP-T для захисту українців.

Глава держави застеріг італійських політиків, які пропонують допомагати Україні гуманітарно, але не надавати зброю, пояснивши, що зброя наразі для українців є оборонною допомогою захистом, спроможністю вижити.

"Путін, як хижак, він відчуває це, коли в цьому об’єднанні якась країна стає слабшою в допомозі, він це дуже жорстко відчуває і дуже конкретно, вони починають впливати, розколювати об’єднання ЄС в допомозі нам", - додав Президент.