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Іран продав Росії понад тисячу дронів та іншу зброю. У нас є точна інформація, - Зеленський

іран

Іран продав Російській Федерації більше тисячі дронів і нещодавно - "іншу зброю".

Про це розповів Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Завдяки санкціям кількість ракет, які вони (росіяни – ред.) виробляють, у рази зменшилась. Є, правда, такі виклики, як Іран, який продав їм (РФ. – ред.) більше тисячі іранських дронів й іншу зброю, є інша зброя, у нас є точна інформація, нещодавно вони це зробили", - сказав Зеленський.

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Водночас він подякував за рішення Італії щодо надання систем ППО, зокрема SAMP-T для захисту українців.

Глава держави застеріг італійських політиків, які пропонують допомагати Україні гуманітарно, але не надавати зброю, пояснивши, що зброя наразі для українців є оборонною допомогою захистом, спроможністю вижити.

"Путін, як хижак, він відчуває це, коли в цьому об’єднанні якась країна стає слабшою в допомозі, він це дуже жорстко відчуває і дуже конкретно, вони починають впливати, розколювати об’єднання ЄС в допомозі нам", - додав Президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Іран (2019)


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Топ коментарі
+6
Маячня повна,у Ірана тисячолітня історія та багатюща культура,на відміну від паРаші,просто при владі зараз прокацапські підари.
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13.05.2023 22:17
+5
Що ти зробив для того, щоб ця зброя не потрапила в парашу? Якщо точно знаєш. Підняв сильно світову спільноту? Щоб разом запобігти.
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13.05.2023 22:10
+4
Колись (2 500 років тому) іранський (перський) цар Дарій напав на Україну (Скіфію).
Скіфи дали йому звизди, шо мало не показалось.
Дамо і нинішнім персам по самоє нє балуйся. )))

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13.05.2023 22:09
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А якби не дебіли у владі, могли б ми купити.
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13.05.2023 22:07 Відповісти
ПАН Зеленський твої с...ка,д..очер дії проти дружніх ірана,********** і самої рашкі ! МИР знайшов ПАДЛО?
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13.05.2023 22:35 Відповісти
Угу, ми знаємо. І тому у нас ще дип відносини з ними ще є. І їхні студенти в нас навчаються.
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13.05.2023 22:07 Відповісти
У ЗСУ служать іранці.
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13.05.2023 22:11 Відповісти
Іран це такасобі версія росії - ісламський варіант...
Здебілбше живуть у норах, в гівні та дуплах, але купка старючих дідуганів розсказують плебсу, що вони "міссієя" на землі...
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13.05.2023 22:08 Відповісти
На відміну від московії там люди хоч іноді протестують.
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13.05.2023 22:11 Відповісти
Маячня повна,у Ірана тисячолітня історія та багатюща культура,на відміну від паРаші,просто при владі зараз прокацапські підари.
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13.05.2023 22:17 Відповісти
А я і не кажу за колись!
Я кажу за зараз...
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13.05.2023 22:46 Відповісти
В дупу їхню культуру та історію.
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14.05.2023 01:37 Відповісти
Подобається бути невігласом,будьте.
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14.05.2023 16:51 Відповісти
Добре, уявімо, я вивчив їхню культуру та історію, це щось міняє? Все це нічого не варте, якщо в результаті цей народ прийшов до такого існування.
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15.05.2023 07:32 Відповісти
Не уявляю,вам не потрібно нічого вчити, залишайтеся невігласом,так легко жити.
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16.05.2023 08:16 Відповісти
Колись (2 500 років тому) іранський (перський) цар Дарій напав на Україну (Скіфію).
Скіфи дали йому звизди, шо мало не показалось.
Дамо і нинішнім персам по самоє нє балуйся. )))

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13.05.2023 22:09 Відповісти
Хіба Дарій? Мені здається, що скіфи дали прочухана Кірові Великому, а не Дарію.
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13.05.2023 23:13 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Скіфо-перська_війна

Скіфо-перська війна - вторгнення армії перського царя на ім'я https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Дарій І Великий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Гістасп у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D1%96%D1%8F Скіфію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 в 514 або 513 pp. до н. е. з метою її загарбання і включення в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Перську імперію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Дарія.
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13.05.2023 23:20 Відповісти
Ну...тобто ходили на скффіф і Кір, і Дарій, але Кіра скіфи розбили і вбили, а Дарія просто вимусили піти без битви.
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14.05.2023 00:02 Відповісти
Клепають і продають -- хто ім указ -- щеи недавно Китаи замирив іх з саудитами -- одвічними ворогами .
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13.05.2023 22:09 Відповісти
Що ти зробив для того, щоб ця зброя не потрапила в парашу? Якщо точно знаєш. Підняв сильно світову спільноту? Щоб разом запобігти.
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13.05.2023 22:10 Відповісти
Рашисти накуй пішли. Тільки кагор відкрив.
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13.05.2023 22:12 Відповісти
И правильно сделал:
... Гюльчитай, покажи личико. Гюльчитай оказался шлюхой и в итоге показал...окровавленное

https://www.reddit.com/r/*********/comments/13dpdgi/direct_hit_to_the_face_of_a_russian_orc/
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13.05.2023 22:21 Відповісти
Абдула, поджигай. Рашисти. ***......
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13.05.2023 22:24 Відповісти
Очень советую вечерком под кагорчик:

https://www.reddit.com/r/*********

Этот сайт без цензуры и его можно смотреть вечноhttps://www.reddit.com/r/*********

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13.05.2023 22:33 Відповісти
Не. До Японії на навчання по харакірі.
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13.05.2023 22:19 Відповісти
В Укроборонпромі мілованов то може закупимо ракети в палестинців .
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13.05.2023 22:18 Відповісти
Щось не додивився, я. Цей самозванець дебіл ще працює? Я думав він вже білій сорочці.
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13.05.2023 22:22 Відповісти
Добре. Знаємо. Які дії?
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13.05.2023 22:30 Відповісти
"Путін, як хижак, він відчуває це, коли в цьому об'єднанні якась країна стає слабшою в допомозі, він це дуже жорстко відчуває і дуже конкретно, вони починають впливати, розколювати об'єднання ЄС в допомозі нам", - додав Президент. Джерело:
*************
А колись Зєлік хотів подивитися путіну в очко. Прям гидко навіть згадувати...
Потрібна була війна, щоб він прийшов до тями. А також і значній частині українців. Адже кацапи вважалися "браццкім наротом". Тьху!
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13.05.2023 22:30 Відповісти
Згадувати гидко, та забувати не можна.
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13.05.2023 23:11 Відповісти
по Ірану ядерною зброєю не вдариш там майже 50% населення не підтримують чалмоголових.
треба застосовувати інші важел
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13.05.2023 22:32 Відповісти
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13.05.2023 22:42 Відповісти
Израиль знал кто враг миру , а в это время мир спал пока Израиль призывал к уничтожению аятол,теперь все мы хаваем это дерьмо
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13.05.2023 23:04 Відповісти
От Украины до Ирана каких-то 2300 км по прямой.
То есть по воздуху.
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13.05.2023 23:30 Відповісти
ИРАН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСЛЕ ИРАКА !!!
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14.05.2023 05:26 Відповісти
 
 