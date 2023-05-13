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МОЗ закликає українців здавати кров: "Для успішного наступу потрібно не тільки озброєння"

донор,кров

Міністерство охорони здоров’я закликає українців здавати кров для допомоги військовим, які будуть задіяні у наступі.

Про це МОЗ повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Твоя кров може наступати. Готуємося разом!

Для успішного наступу потрібно не тільки озброєння. Потрібна кров, аби рятувати героїв. Потрібні надійні і сталі запаси крові та її компонентів, аби кожен, хто потребує відповідної медичної допомоги, отримав її вчасно і достатньо.

Долучитися до донорства і здати кров просто. Можна вибрати для себе найбільш зручний варіант:

Якщо ви живете у великому місті - зателефонуйте до центру крові свого міста і запишіться на певний день і час.

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Актуальні телефони центрів крові за посиланням:

https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi/

Якщо ви живете у селі або невеликому містечку, і центри служби крові від вас далеко - зателефонуйте до центру крові або до найближчої до вас районної лікарні. Ви можете з'ясувати, коли виїзна бригада, яка проводить забір крові, працюватиме саме у вашому регіоні.

Актуальні телефони центрів крові за посиланням:

https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi/

Якщо вам складно відірватися від роботи, а серед ваших колег є багато ваших однодумців, так само готових поділитися кров'ю з пораненими героями - можна організувати день донора у своєму офісі.

Алгоритм, як організувати день донора і запросити виїзну бригаду в офіс: https://utcc.gov.ua/yak-organizuvaty-den-donora-na.../

Пам'ятаємо:

- при важких пораненнях життя бійця часто залежить від наявності крові зараз і поруч, і в достатній кількості;

- кров одного донора може врятувати трьох людей;

- але буває так, що одному пораненому потрібна кров трьох донорів - щоб врятувати життя і довезти воїна до операційного блоку;

Інформація про відповідальне донорство і відповіді на питання, які можуть виникати при підготовці до здачі крові і після, зібрано на сторінці: https://utcc.gov.ua/tvoya-krov-mozhe-voyuvaty

Тримаємо далі свій донорський фронт", - йдеться у повідомленні МОЗ.

МОЗ закликає українців здавати кров: Для успішного наступу потрібно не тільки озброєння 01

Автор: 

донор (73) МОЗ (5391) кров (64)


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"для усіх на усякий випадок" не потрібно стільки крові, як при великих бойових сутичках. Нема сенсу запасати багато просто шоб було, бо її можна зберігати обмежений час.
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13.05.2023 22:54 Відповісти
Може ти вже підеш за кораблем і забудеш про цей сайт?
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13.05.2023 23:37 Відповісти
все буде добре, допоможуть тим, кому потрібна допомога. це ж не збирання коштів на міфічний супутник
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14.05.2023 00:12 Відповісти
Так и вижу детишек номенклатуры в очередях на сдачу крови.
Лобуряки будут качаться в спортклубах, сидеть в ресторанах,
а потом гасать по ночам на своих ревущих тачках и спортбайках.
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13.05.2023 23:44 Відповісти
а це же найпростіше, що можна зробити для перемоги.
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14.05.2023 00:16 Відповісти
А що українці діаспори, щось не чути за їхню допомогу, в Канаді здається їх три мільйона, а звідци ні крові ні грошей.
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14.05.2023 05:10 Відповісти
 
 