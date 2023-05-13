МОЗ закликає українців здавати кров: "Для успішного наступу потрібно не тільки озброєння"

Міністерство охорони здоров’я закликає українців здавати кров для допомоги військовим, які будуть задіяні у наступі.

Про це МОЗ повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Твоя кров може наступати. Готуємося разом!

Для успішного наступу потрібно не тільки озброєння. Потрібна кров, аби рятувати героїв. Потрібні надійні і сталі запаси крові та її компонентів, аби кожен, хто потребує відповідної медичної допомоги, отримав її вчасно і достатньо.

Долучитися до донорства і здати кров просто. Можна вибрати для себе найбільш зручний варіант:

Якщо ви живете у великому місті - зателефонуйте до центру крові свого міста і запишіться на певний день і час.

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Актуальні телефони центрів крові за посиланням:

https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi/

Якщо ви живете у селі або невеликому містечку, і центри служби крові від вас далеко - зателефонуйте до центру крові або до найближчої до вас районної лікарні. Ви можете з'ясувати, коли виїзна бригада, яка проводить забір крові, працюватиме саме у вашому регіоні.

Актуальні телефони центрів крові за посиланням:

https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi/

Якщо вам складно відірватися від роботи, а серед ваших колег є багато ваших однодумців, так само готових поділитися кров'ю з пораненими героями - можна організувати день донора у своєму офісі.

Алгоритм, як організувати день донора і запросити виїзну бригаду в офіс: https://utcc.gov.ua/yak-organizuvaty-den-donora-na.../

Пам'ятаємо:

- при важких пораненнях життя бійця часто залежить від наявності крові зараз і поруч, і в достатній кількості;

- кров одного донора може врятувати трьох людей;

- але буває так, що одному пораненому потрібна кров трьох донорів - щоб врятувати життя і довезти воїна до операційного блоку;

Інформація про відповідальне донорство і відповіді на питання, які можуть виникати при підготовці до здачі крові і після, зібрано на сторінці: https://utcc.gov.ua/tvoya-krov-mozhe-voyuvaty

Тримаємо далі свій донорський фронт", - йдеться у повідомленні МОЗ.