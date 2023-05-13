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Коли ми будемо на адмінкордоні Криму, підтримка Путіна в Росії зменшиться, - Зеленський

зеленський,мелоні

Президент Володимир Зеленський вважає, що по мірі просування українського контрнаступу російське суспільство й бізнес тиснутимуть на президента РФ Володимира Путіна з метою "знайти вихід".

Про це розповів Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Вихід точно є, однозначно. У нас будуть контрнаступальні дії. Ми їх (росіян – ред.) будемо відштовхувати назад, це точно відбудеться. Підтримка його (Путіна – ред.) в суспільстві буде зменшуватись, у нього будуть внутрішні питання, і він їх буде вирішувати. Він буде знаходити ті чи інші кроки. Я в цьому впевнений. У нас мотивація буде тільки збільшуватись.

Паралельно ми організуємо саміт по нашій "формулі миру". Ми залучимо максимальну кількість людей, максимальну кількість фахівців і країн і розробимо повністю план, який буде зрозуміло як впроваджувати. Частина пунктів буде впроваджена без представників Росії, а частина – авжеж знадобляться потім якісь представники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посередництва з Путіним не може бути, він убивця, - Зеленський 

І повірте мені, коли ми будемо на адміністративних кордонах Криму, його (Путіна – ред.) підтримка всередині буде зменшена. Його внутрішнє коло, бізнес буде тиснути на нього знайти вихід. І їм доведеться знаходити його. Недовго залишилось", - розповів Зеленський.

Зеленський також висловив думку, що Путін не застосує ядерну зброю, оскільки хоче жити.

"Я вважаю, що він не буде застосовувати ядерну зрою. Але ніхто не знає до кінця, що в голові в цієї людини. Якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю, я вважаю, що на наступний день його не буде. А людина, яка сидить за довгим столом і боїться, що в нього буде ковід чи ще щось від людини, яка приїхала до нього на зустріч, точно хоче жити. … Мені здається, що він втратив ланцюжок з реальністю, але тим не менше він дуже хоче жити і буде для цього все робити", - сказав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) перемовини (2861)


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Топ коментарі
+31
Для майбутнього України краще щоб і підтримка наріду клоуна також зменшилась. Бо ще одного строку татаровсько-дєрьмаковського режима мародерства і правового свавілля Україна не витримає.
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13.05.2023 22:52
+24
"Президент Володимир Зеленський вважає"...... Далі можна не читати
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13.05.2023 22:53
+24
Чому ж ти не захищав Крим в 14 році, чотирикратний ухилянт? Порошенко не дозволяв?
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13.05.2023 22:55
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Для майбутнього України краще щоб і підтримка наріду клоуна також зменшилась. Бо ще одного строку татаровсько-дєрьмаковського режима мародерства і правового свавілля Україна не витримає.
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13.05.2023 22:52 Відповісти
Мені цікаво вже смішно чи ні?
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13.05.2023 23:48 Відповісти
А також Кирилотимошенківської клептократії.
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14.05.2023 05:42 Відповісти
Крестный папаша РЕЖИМА МАФИИ КВАРТАЛЬНЫХ - Калоймой & д'ерьмак ОПг щупальцы ТАТАРОВ СМИРНОВ , демченко НАПИХАЛИ ВО ВСЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДАННЫХ ШЕСТЁРОК
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14.05.2023 10:23 Відповісти
"Президент Володимир Зеленський вважає"...... Далі можна не читати
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13.05.2023 22:53 Відповісти
Кусок довбо.оба. Цензор, ну не знущайтеся з людей, перестаньте цитувати цього Боневтіка.
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13.05.2023 22:55 Відповісти
Чому ж ти не захищав Крим в 14 році, чотирикратний ухилянт? Порошенко не дозволяв?
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13.05.2023 22:55 Відповісти
Он был занят!

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13.05.2023 23:00 Відповісти
Родіна не дозволяла.
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13.05.2023 23:17 Відповісти
Обетована?
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13.05.2023 23:20 Відповісти
Ну а яка ще в нього Родіна?
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13.05.2023 23:24 Відповісти
Мабуть навпаки -- вони ше більше окрисяться .
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13.05.2023 22:58 Відповісти
Спробував дивитись інтерв'ю але не можу витримати 1 хвилину, можу тільки коли читає з папірця
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13.05.2023 22:58 Відповісти
"Спробував дивитись інтерв'ю але не можу витримати 1 хвилину, можу тільки коли читає з папірця". Вот бы мне такую силу воли!
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14.05.2023 06:00 Відповісти
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13.05.2023 22:59 Відповісти
А хто знає, яка реальна підтримка Пуйла? І що далі станеться? Пуйло подасть у відставку, відмовиться від політики диктатури, чи здастся в полон?
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13.05.2023 23:00 Відповісти
Шлях Гітлера. Жити захоче сам в Гагу здається. Або свої закуярять.
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13.05.2023 23:03 Відповісти
Ні. Ніхто Кацапію брати з боями не буде. А Пуйло спокійно може прожити ще років з 20, і здохнути як Сталін в калюжі своєї сечі.
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13.05.2023 23:08 Відповісти
Накуй нам та параша. Своє би. А пуйло має відповісти в суді. Це буде наука для Китаю. Цього і буде добиватись світова демократична спільнота. Ну якщо не ....... пуйла.
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13.05.2023 23:11 Відповісти
Он скоро умрёт. Марафон треба смотреть, там врать не будут.
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13.05.2023 23:18 Відповісти
воно помре, і це добре, але рашка залишиться рашкой як завжди
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13.05.2023 23:24 Відповісти
Навіть ті які не за пуйла, ментально за подібну політику.
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13.05.2023 23:31 Відповісти
О, знову вкид про наступ в напрямку Криму? Рашисти так і повірили дезі. А там і вдаримо.
Війна, війна.
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13.05.2023 23:02 Відповісти
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13.05.2023 23:03 Відповісти
Шашликами, а не салом. Відстав навіть Белгород.
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13.05.2023 23:05 Відповісти
Російський дурень, який зробив допис, реально задрочений руспропагандою. Колись німцям роги на касках приписували, зараз українським військовим шаровари з салом.
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13.05.2023 23:36 Відповісти
дураков жизнь так ничему и не научила((
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13.05.2023 23:04 Відповісти
Вихід на кордони 1991 року для нас буде перемога. Але це не буде поразкою Кацапії. Просто гаряча фаза протистояння спаде. Але вони не перестануть нас бомбити, не перестануть накопичувати сили, і не відмовляться від своїх планів. Ніколи думати стратегічно? Бо схематози в голові, та сотні мільярдів які потечуть в Україну спати не дають?
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13.05.2023 23:05 Відповісти
Що пропонуєш?
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13.05.2023 23:39 Відповісти
Можу вас здивувати. Не я керую Світом.
Але нам виходу немає. Ми мусимо їх нищити. І чим більше вдасться, тим ліпше. І вибивати зі своєї землі. Але не потрібно думати, що коли ми вичистимо свою територію від кацапів, то війна закінчиться. Хто таке говорить, той або телепень, або популіст.
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13.05.2023 23:45 Відповісти
от коли ви, суки зелені всім скопом будете на межі з Кримом, то вас там треба опровадити гуртом ефективним пєндєлєм відповідними бойовими засобами в керунок історичного (чи то правда?) лжедмитрія..
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13.05.2023 23:08 Відповісти
ще на то... війну з москалями веде не оте чухло ВАЗЬМІТІХОТЬЗАДАЛГІ, а Народ України. І пліснява тут , як в приказці про коваля ,коня і жабу. Показово якось на момент)))
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13.05.2023 23:32 Відповісти
Не очкуйте. Все буде Україна..
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13.05.2023 23:10 Відповісти
Ми... ми... ми..., а потім скакуни понесли.
Хоч би дожити до того контрнаступу.
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13.05.2023 23:13 Відповісти
А як там твоя фатіра на Кримі? Комуналку справно платиш?
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13.05.2023 23:17 Відповісти
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13.05.2023 23:32 Відповісти
Клоптенко хоч з чємаданчіком їде? А то валнуюсь.
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13.05.2023 23:41 Відповісти
Що за чємоданчик? Я не в курсі.)
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13.05.2023 23:43 Відповісти
Я щиро вибачаюсь. Я сплутав з Коляденко.
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14.05.2023 00:13 Відповісти
Юристи, вони не психологи.
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13.05.2023 23:47 Відповісти
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14.05.2023 00:26 Відповісти
Российское общество будет давить на президента ... его внутренний круг.... Будут... давить... Когда зеленский говорит от себя, без спичрайтера, он такое мочит.... Человек реально ничего не понимает.... Что Путин в космосе летает, что наш артист.... Зеля опять в наркотических грезах увидел гражданское общество в РФ.
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14.05.2023 09:35 Відповісти
 
 