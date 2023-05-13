Коли ми будемо на адмінкордоні Криму, підтримка Путіна в Росії зменшиться, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що по мірі просування українського контрнаступу російське суспільство й бізнес тиснутимуть на президента РФ Володимира Путіна з метою "знайти вихід".

Про це розповів Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Вихід точно є, однозначно. У нас будуть контрнаступальні дії. Ми їх (росіян – ред.) будемо відштовхувати назад, це точно відбудеться. Підтримка його (Путіна – ред.) в суспільстві буде зменшуватись, у нього будуть внутрішні питання, і він їх буде вирішувати. Він буде знаходити ті чи інші кроки. Я в цьому впевнений. У нас мотивація буде тільки збільшуватись.

Паралельно ми організуємо саміт по нашій "формулі миру". Ми залучимо максимальну кількість людей, максимальну кількість фахівців і країн і розробимо повністю план, який буде зрозуміло як впроваджувати. Частина пунктів буде впроваджена без представників Росії, а частина – авжеж знадобляться потім якісь представники.

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І повірте мені, коли ми будемо на адміністративних кордонах Криму, його (Путіна – ред.) підтримка всередині буде зменшена. Його внутрішнє коло, бізнес буде тиснути на нього знайти вихід. І їм доведеться знаходити його. Недовго залишилось", - розповів Зеленський.

Зеленський також висловив думку, що Путін не застосує ядерну зброю, оскільки хоче жити.

"Я вважаю, що він не буде застосовувати ядерну зрою. Але ніхто не знає до кінця, що в голові в цієї людини. Якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю, я вважаю, що на наступний день його не буде. А людина, яка сидить за довгим столом і боїться, що в нього буде ковід чи ще щось від людини, яка приїхала до нього на зустріч, точно хоче жити. … Мені здається, що він втратив ланцюжок з реальністю, але тим не менше він дуже хоче жити і буде для цього все робити", - сказав президент.