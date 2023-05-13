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Протягом 13 травня росіяни 6 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 65 вибухів, - ОВА

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Білопільська та Краснопільська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Есманська громада: ворог бив з міномету – 16 вибухів.

Білопільська громада: росіяни обстрілювали громаду з гранатометів – 12 вибухів та мінометів – 20 вибухів.

Великописарівська громада: був обстріл з АГС (10 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл з САУ (7 вибухів).

Попередньо – без наслідків".

Також читайте: Росіяни за сьогодні випустили понад 80 снарядів по Сумщині, - ОВА

Автор: 

обстріл (28339) Сумська область (3609)


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Так ж передавали контр батарейні радари і за хвилину у відповідь. Не має? Жаль.
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13.05.2023 23:28 Відповісти
 
 