Протягом 13 травня росіяни 6 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 65 вибухів, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Білопільська та Краснопільська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Есманська громада: ворог бив з міномету – 16 вибухів.
Білопільська громада: росіяни обстрілювали громаду з гранатометів – 12 вибухів та мінометів – 20 вибухів.
Великописарівська громада: був обстріл з АГС (10 вибухів).
Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл з САУ (7 вибухів).
Попередньо – без наслідків".
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Silent Crag
показати весь коментар13.05.2023 23:28 Відповісти Мені подобається 0
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