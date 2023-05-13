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Ми не будемо називати миром будь-яку річ, яка буде нагадувати агресію, - Мелоні

зеленський,мелоні

Італія не буде називати миром будь-що, що нагадуватиме агресію, і робитиме все можливе, щоб Україні не був нав’язаний несправедливий мир.

Про це заявила голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні на спільній з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Римі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не будемо називати миром будь-яку річ, яка буде нагадувати нам агресію. Жоден несправедливий мир не може нав’язуватися країні, і кожна мирна угода повинна підтримуватися цим народом. Італія робитиме все можливе у цьому напрямі", - сказала вона.

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Автор: 

Мелоні Джорджа (133)


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У Шмулі сьогодні бенефіс?
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13.05.2023 23:29 Відповісти
❗️ВИБУХИ 💥на Київщині.

Працюють сили ППО по цілях ‼️
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13.05.2023 23:32 Відповісти
Сумщіну, Чернігівщину лупошать кожен день іщо? всім Зелебобікам насрать!
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13.05.2023 23:45 Відповісти
Так всю Україну лупошать,в нас війна вже 8 років.
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14.05.2023 00:00 Відповісти
Сеньора Джорджа самій вольовий політик Європи і реальний лідер.

Grazie !
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13.05.2023 23:34 Відповісти
Також не можна називати корупцію реформами, монопольний телемарафон свободою слова, а беззаконня демократією.
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13.05.2023 23:35 Відповісти
 
 