Ми не будемо називати миром будь-яку річ, яка буде нагадувати агресію, - Мелоні
Італія не буде називати миром будь-що, що нагадуватиме агресію, і робитиме все можливе, щоб Україні не був нав’язаний несправедливий мир.
Про це заявила голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні на спільній з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Римі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми не будемо називати миром будь-яку річ, яка буде нагадувати нам агресію. Жоден несправедливий мир не може нав’язуватися країні, і кожна мирна угода повинна підтримуватися цим народом. Італія робитиме все можливе у цьому напрямі", - сказала вона.
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