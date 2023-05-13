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Новини
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У РПЦ позбавили сану ієрея Іоанна Коваля, який замінив у молитві слово "перемога" на "мир"

рпц,кирил,кирило,патріарх

Церковний суд Москви ухвалив позбавити священного сану клірика храму Андрія Первозванного в Любліно ієрея Іоанна Коваля, який замінив у молитві слово "перемога" на слово "мир".

Про це пише Медуза, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, рішення суду було одностайним.

Заступник голови Єпархіального суду Москви протоієрей Владислав Ципін пояснив, що Коваль "дав свою власну редакцію тієї молитви, яка читається в церкві у зв'язку з військовою операцією", і відмовлявся виконувати "різні вказівки з боку вікарія, під правлінням якого він перебуває". Він зазначив, що справа не в тому, що ієрей замінив слово "перемога" на слово "мир".

"Не в одному слові річ. Так, мабуть, не буває, щоб якесь одне слово все вирішувало. Його принципова відмова підкорятися "священноначалию" — так можна визначити головну підставу для рішення у його справі", — сказав він.

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Рішення єпархіального суду набуде чинності після затвердження патріархом Кирилом.

У телеграм-каналі "Християни проти війни!" стверджувалося, що на Коваля написали донос парафіяни.

Автор: 

репресії (1621) РПЦ (511)


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Топ коментарі
+8
Фсбешникам мир не потрібен. Лише "пабєда"...над здоровим глуздом.
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13.05.2023 23:51
+7
" У чувака который встречал татарина из Казани в аэропорту москвы с плакатом «ЗАМИР ЗАКИЕВ» не было шансов остаться на свободе! "
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14.05.2023 00:14
+7
Донос написали парафіяни. Скільки треба ще говорити, що зло це не тільки і не стільки путін, а парафіяни.Тобто практично всі громадяни росії.
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14.05.2023 00:58
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Фсбешникам мир не потрібен. Лише "пабєда"...над здоровим глуздом.
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13.05.2023 23:51 Відповісти
рпц була створена сталіним в 1943 році за зразком 1932 року гітлерівської церкви «Німецьких християн» на чолі з єпископом третього рейху Людвігом Мюллером. Ця «церква» налічувала 600 тисяч прихожан і на проповідях підтримували загарбницьку політику нацистів і також постійно казали, що саме євреї розіп'яли Ісуса Христа, чим виправдовували гітлерівський Холокост. Мюллер був відданим гітлеру до кінця і в 1945 році покінчив життя самогубством.
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14.05.2023 17:41 Відповісти
Підкорятися треба Богові а "свіноначалію"
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13.05.2023 23:52 Відповісти
Кірюшино очько постєпєнно начинаєт ісполнять фсьо болєє і болєє басовиє ноти.
Так і до інфразвука нєдалєко!
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13.05.2023 23:53 Відповісти
В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви все не так,
Все не так, как надо.

Владимир Высоцкий
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13.05.2023 23:53 Відповісти
підкорятися "священноначалию"
*****
Філологічне питання. Якщо є "священноначаліє", то має бути і "свящєннокончаліє"?
А ви як думаєте? І хто кого має "кончити"? )))
Л - логіка.
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13.05.2023 23:53 Відповісти
Божественное начало, всех порешает неугодных.
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13.05.2023 23:56 Відповісти
Донесіть це до Папи, щоб він пересвідчився, що московський сатанат до релігії не має жодного відношення.
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13.05.2023 23:58 Відповісти
"Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят!"
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14.05.2023 01:45 Відповісти
https://ok.ru/profile/406913426/statuses/156040208491922
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13.05.2023 23:59 Відповісти
"...молитви, яка читається в церкві у зв'язку з військовою операцією"
А автор цієї "молитви" (свят, свят, свят...) прігожін чи кірілл?
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13.05.2023 23:59 Відповісти
кирилл. Ну, точнее, спичрайтер кирилла. Вряд ли пригожин рабоает у кирилла спичрайтером. Тогда бы с этой "молитвой" было бы совсем как в анекдоте: "Мы взываем к Божьй Матери, и никакой другой матери."
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14.05.2023 01:52 Відповісти
Все, що потрібно було довести.
Самі підтвердили, що вони не церква, а "мирская организация, подчинная ФСБ".
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14.05.2023 00:01 Відповісти
Куй вам мир.... куй вам перемога...аиінь..
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14.05.2023 00:02 Відповісти
З Папою та сама проблєма, що і з хутіним: хутін робить все для того, щоб дискредувати поняття руского міра, а Папа - все, щоб дискредувати догмат про непогрішимість папи.
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14.05.2023 00:02 Відповісти
Догмат был введён в XIX веке, и речь идёт о infalliabilitas ex cathedra - безошибочности суждений, официально высказанных папой. Это была попытка церкви как-то закрепиться на фоне стремительно меняющегося мира, и она, как и следовало ожидать, с треском провалилась. Причём что так будет понимали уже тогда, и догмат удалось пропихнуть лишь преодолев большую оппозицию в самой католической церкви.

Странно будет оплакивать то, что никогда не работало.
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14.05.2023 01:40 Відповісти
Святії маразматики...
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14.05.2023 00:12 Відповісти
" У чувака который встречал татарина из Казани в аэропорту москвы с плакатом «ЗАМИР ЗАКИЕВ» не было шансов остаться на свободе! "
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14.05.2023 00:14 Відповісти
сатані Мир не потрібен... тільки війна. рпц- сатанинське кодло, гундяй - сатана.
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14.05.2023 00:20 Відповісти
Не много ли чести?
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14.05.2023 01:32 Відповісти
Донос написали парафіяни. Скільки треба ще говорити, що зло це не тільки і не стільки путін, а парафіяни.Тобто практично всі громадяни росії.
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14.05.2023 00:58 Відповісти
І ці парафіяньі лише 20%, інше тюрк, Але і інше неруснявоє падло також без мізків.
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14.05.2023 07:23 Відповісти
РПЦ мир не потрібен, бо це секта сатаністів. Їм потрібно побільше жертв і крові
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14.05.2023 03:48 Відповісти
Кляті біси моляться антихристу.
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14.05.2023 04:19 Відповісти
«молитва» про фашизм москалів?

кацапня промиває мізки на всіх рівнях
і у всіх групах населення
від дитсадків до пенсіонерів
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14.05.2023 09:22 Відповісти
Церква відокремлена від держави!
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14.05.2023 10:09 Відповісти
Сатане они "молятся"
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14.05.2023 10:22 Відповісти
 
 