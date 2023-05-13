У РПЦ позбавили сану ієрея Іоанна Коваля, який замінив у молитві слово "перемога" на "мир"

Церковний суд Москви ухвалив позбавити священного сану клірика храму Андрія Первозванного в Любліно ієрея Іоанна Коваля, який замінив у молитві слово "перемога" на слово "мир".

Про це пише Медуза, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, рішення суду було одностайним.

Заступник голови Єпархіального суду Москви протоієрей Владислав Ципін пояснив, що Коваль "дав свою власну редакцію тієї молитви, яка читається в церкві у зв'язку з військовою операцією", і відмовлявся виконувати "різні вказівки з боку вікарія, під правлінням якого він перебуває". Він зазначив, що справа не в тому, що ієрей замінив слово "перемога" на слово "мир".

"Не в одному слові річ. Так, мабуть, не буває, щоб якесь одне слово все вирішувало. Його принципова відмова підкорятися "священноначалию" — так можна визначити головну підставу для рішення у його справі", — сказав він.

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Рішення єпархіального суду набуде чинності після затвердження патріархом Кирилом.

У телеграм-каналі "Християни проти війни!" стверджувалося, що на Коваля написали донос парафіяни.