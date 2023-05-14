Внаслідок ракетного удару по Тернополю виникла пожежа у нежитловій будівлі, травмовано 2 особи
Внаслідок ракетного удару росіян по місту Тернопіль у промзоні міста виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі мер міста Сергій Надал.
Він зазначив: "У Тернополі сталося займання нежитлової будівлі. На місці працюють рятувальники. Залишайтеся в укриттях до відбою!"
Керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш написав: "Травмовані двоє цивільних громадян. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога. Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. На місці події працюють пожежники. Загорання ще не ліквідовано повністю. Усю ніч на місці події перебуватимуть спеціалісти".
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У людей в укриттях є зв'язок? Вони бачать твоє звернення?
В Абвері був спеціальний відділ, завданням котрого була дискредитація місцевої влади перед окупацією. Агентуру набирали з місцевого плебсу.
Там з вертольотів, мінометів, нищать села вздовж кордону.
Гинуть люди, в у відповідь 0 ...
Пустіть мобільні групи вздовж кордону.
Або дайте місцевій самообороні зброю для цього.‼️
А, може не можна з західної? Тоді питання з нашої? Де?