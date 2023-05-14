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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Внаслідок ракетного удару по Тернополю виникла пожежа у нежитловій будівлі, травмовано 2 особи

надал,сергей

Внаслідок ракетного удару росіян по місту Тернопіль у промзоні міста виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі мер міста Сергій Надал.

Він зазначив: "У Тернополі сталося займання нежитлової будівлі. На місці працюють рятувальники. Залишайтеся в укриттях до відбою!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 13 травня у Тернополі чути вибухи

Керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш написав: "Травмовані двоє цивільних громадян. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога. Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. На місці події працюють пожежники. Загорання ще не ліквідовано повністю. Усю ніч на місці події перебуватимуть спеціалісти".

Автор: 

вибух (4441) Тернопіль (401) Надал Сергій (45)


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Топ коментарі
+5
Чому ЗСУ не відповідає на шалені обстріли Сумської, Чернігівської областей?

Там з вертольотів, мінометів, нищать села вздовж кордону.
Гинуть люди, в у відповідь 0 ...
Пустіть мобільні групи вздовж кордону.

Або дайте місцевій самообороні зброю для цього.‼️
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14.05.2023 00:42
+5
Добре,але це справу не вирішило.Обстріли продовжуються.Там вже місця живого в прикордонних селах не лишилося,дня нема без обстрілів,ще й бомби летять.Треба щось робити з тим,бо виходить,що лишили людей напризволяще,без захисту
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14.05.2023 00:53
+4
Не було часу новини прочитати? Сьогодні мінімум 4(а за деякими даними 5) бортів над курською областю збито.
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14.05.2023 00:45
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Залишайтеся в укриттях до відбою Джерело:

У людей в укриттях є зв'язок? Вони бачать твоє звернення?
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14.05.2023 00:22 Відповісти
Я, нічого проти не маю. Піаритись влада вміє. А розуму не має. До кого ти звертаєшся? Надал? До засобів ЗМІ? А до людей? Може сам з людьми в укритті посидиш трохи?
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14.05.2023 00:35 Відповісти
Вже і Надал неправильний?

В Абвері був спеціальний відділ, завданням котрого була дискредитація місцевої влади перед окупацією. Агентуру набирали з місцевого плебсу.
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14.05.2023 04:59 Відповісти
Чому ЗСУ не відповідає на шалені обстріли Сумської, Чернігівської областей?

Там з вертольотів, мінометів, нищать села вздовж кордону.
Гинуть люди, в у відповідь 0 ...
Пустіть мобільні групи вздовж кордону.

Або дайте місцевій самообороні зброю для цього.‼️
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14.05.2023 00:42 Відповісти
Не було часу новини прочитати? Сьогодні мінімум 4(а за деякими даними 5) бортів над курською областю збито.
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14.05.2023 00:45 Відповісти
Добре,але це справу не вирішило.Обстріли продовжуються.Там вже місця живого в прикордонних селах не лишилося,дня нема без обстрілів,ще й бомби летять.Треба щось робити з тим,бо виходить,що лишили людей напризволяще,без захисту
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14.05.2023 00:53 Відповісти
Тоже щось не розумію. Конт батарейні системи Україна отримала ще в тому році. Відповідь 777 за одну хвилину. При вже розгорнутій. Саботаж? Або знищили? Нові запити до західних партнерів.

А, може не можна з західної? Тоді питання з нашої? Де?
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14.05.2023 00:59 Відповісти
не на часі ... ********** замість постачання військам, Рєзніков цілий рік скирдував на складі у Хмильницьку, тепер склад підірвали
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14.05.2023 14:45 Відповісти
Щось то не то. Можливо помиляюсь. рашисти так не лишать ще в ночі. Можливо. Хочу помилятись. Бережіть себе.
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14.05.2023 01:18 Відповісти
Пока ермак будет рядом,вся информация будет известна в фсб,неужели не понятно еще
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14.05.2023 01:46 Відповісти
Хотів би поставити палець. Не спіши. США (все знає) ЄС (майже), тут я, би, не спішив. Щось починаю переконуватись. Так. Було. відповідь з них буде. Перемога України їх не знаю чи оправдає.
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14.05.2023 02:17 Відповісти
По Тернополю, раніше по Хмельницьку... Можливо агресор змінив тактику: кошмарить менш захищені, або зовсім незахищені міста...
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14.05.2023 07:39 Відповісти
 
 