Внаслідок ракетного удару по Тернополю виникла пожежа у нежитловій будівлі, травмовано 2 особи

Внаслідок ракетного удару росіян по місту Тернопіль у промзоні міста виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі мер міста Сергій Надал.

Він зазначив: "У Тернополі сталося займання нежитлової будівлі. На місці працюють рятувальники. Залишайтеся в укриттях до відбою!"

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Керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш написав: "Травмовані двоє цивільних громадян. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога. Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. На місці події працюють пожежники. Загорання ще не ліквідовано повністю. Усю ніч на місці події перебуватимуть спеціалісти".