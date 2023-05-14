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Російські окупанти влаштували шпиталь у дитячому садку у Таврійському на Херсонщині, - Генштаб

херсонщина,херсонська

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо діяльності російських окупантів на окупованій Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У той же час, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Нещодавно, в населеному пункті Таврійське Херсонської області, на території дитячого садочку загарбники облаштували польовий шпиталь. Напередодні відзначено прибуття 3 військових вантажних автомобілів з пораненими окупантами".

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Автор: 

госпіталізація (187) Херсонська область (5721)


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Все. Генштаб ЗСУ оприлюднив. Там вже нікого не має. Або на упередження. Щоб не було. Скоріше. Бо вже би знищили садочок з рашистами.
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14.05.2023 00:44 Відповісти
Я, розумію політику ЗСУ. рашистів заганяють спати на відкритому повітрі. Як скотину. Ти чого сюда прийшов? рашист. Де вони вразливі.
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14.05.2023 00:47 Відповісти
Недавно была новость, что вывозят всё медоборудование из Голой Пристани, вот ответ куда они его дели
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14.05.2023 07:46 Відповісти
 
 