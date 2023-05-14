Російські окупанти влаштували шпиталь у дитячому садку у Таврійському на Херсонщині, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо діяльності російських окупантів на окупованій Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У той же час, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Нещодавно, в населеному пункті Таврійське Херсонської області, на території дитячого садочку загарбники облаштували польовий шпиталь. Напередодні відзначено прибуття 3 військових вантажних автомобілів з пораненими окупантами".

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