Російські окупанти влаштували шпиталь у дитячому садку у Таврійському на Херсонщині, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо діяльності російських окупантів на окупованій Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "У той же час, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Нещодавно, в населеному пункті Таврійське Херсонської області, на території дитячого садочку загарбники облаштували польовий шпиталь. Напередодні відзначено прибуття 3 військових вантажних автомобілів з пораненими окупантами".
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Silent Crag
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Silent Crag
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Dik Shmir
показати весь коментар14.05.2023 07:46 Відповісти Мені подобається 0
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