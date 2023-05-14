Протягом 13 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів скупчення окупантів, 2 склади, 2 станції РЕБ та 1 ЗРК, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 13 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Також нашими захисниками збито два ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 12 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів скупчення росіян, 3 артпідрозділи та станцію РЕБ, - Генштаб