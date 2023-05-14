Протягом 13 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів скупчення окупантів, 2 склади, 2 станції РЕБ та 1 ЗРК, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 13 травня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.
Також нашими захисниками збито два ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника".
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