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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 13 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів скупчення окупантів, 2 склади, 2 станції РЕБ та 1 ЗРК, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 13 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Також нашими захисниками збито два ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 12 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів скупчення росіян, 3 артпідрозділи та станцію РЕБ, - Генштаб

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авіація (4116) Генштаб ЗС (6533) артилерія (784)


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Молодці.👌
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14.05.2023 01:38 Відповісти
Є можливість. Запускайте парами дрони. № пари під ряд. Розумієте? Високошвидкісні, як на змаганнях, то же так.
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14.05.2023 02:10 Відповісти
Перед прості деревяні з фанери.
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14.05.2023 02:11 Відповісти
Орлан? Називаю баклани. Так хочуть літати. Рожденный пить, летать не может.
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14.05.2023 01:40 Відповісти
"Рождённый пить гулять не может."
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14.05.2023 01:43 Відповісти
Там було трохи не так.

Рожденный ползать, летать не может.
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14.05.2023 01:45 Відповісти
На Евроньюс ведуча, чуть не спутав із захаровою. Потім, взяв себе в руки і зрозумів, що захаровій до неї як до планети G.
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14.05.2023 01:51 Відповісти
На фото гармата Цезар. Молодці артилеристи - спеціалісти по поповненню хору Кабздона полковниками. 👍
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14.05.2023 08:25 Відповісти
 
 