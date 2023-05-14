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Новини
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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон взяла участь у перформансі Kalush Orchestra для відкриття гранд фіналу Євробачення

13 травня у Ліверпулі почався гранд фінал Пісенного конкурсу Євробачення. Концерт відкрили переможці 2022 року український гурт Kalush Orchestra, а у їхньому перформансі взяла участь принцеса Уельська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

У вступній частині прозвучала їхня пісня "Stefania". У відео музиканти "пройшли" через різні місця від України до Ліверпуля, "подорожуючи" світом від метро до камерних оркестрів. До реперів приєдналися світові зірки, включно з британцями Джоссом Стоуном та Ендрю Ллойдом Веббером.

Внесок Кейт Міддлтон у перфоманс полягав у короткому інструментальному фортепіанному виступі, який записали на початку травня у Багряній вітальні Віндзорського замку.

Окрім "Стефанії", Kalush Orchestra представили свій новий англомовний сингл "Changes".

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон взяла участь у перформансі Kalush Orchestra для відкриття гранд фіналу Євробачення 01

Автор: 

Велика Британія (5565) Євробачення (604)


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Топ коментарі
+11
відкриття гранд фіналу "Євробачення" - і жорстока війна, наші хлопці на фронті, на "нулі".
Це наче дві новини з різних Всесвітів.
Щось таке далеке, нікчемне і незрозуміле. Якась фіглярська дупа без жодного сенсу. Абсолютна порожнеча, яка намагається самозаповнитися самою собою. І більше нічого.
"Євродрочення"...
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14.05.2023 03:55
+9
Треба розуміти, що без світової, а особливо американської та європейської підтримки, ми вже були б у лісах Тернопільщини. Нічим було б воювати, а голими руками багато не на воюєш. Допомагають ще й тому що нас побачили. Сто років тому цього не було і ми програли. А зараз все по іньшому - нас бачать! Нас розуміють! Нам співчувають!

тому і євроБачення!!!
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14.05.2023 08:34
+3
Українською приказка звучить так:
На колір і смак товариш не всяк.
Або
На колір і смак не всякий мастак.
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14.05.2023 04:04
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Eurovision Song Contest 2023 ЗСУ на "руку".
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14.05.2023 01:37 Відповісти
полный шлак был на евровидении
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14.05.2023 02:16 Відповісти
У Лорин была неплохая песня, все же - и выиграла она заслужено
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14.05.2023 02:19 Відповісти
на фоне полного шлака - неплохая.
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14.05.2023 02:22 Відповісти
співає добре, але пісня вимучена херня, зліплена зі шматочків інших відомих пісень
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14.05.2023 03:01 Відповісти
Тисну вам руку, саме таке враження й в мене.
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14.05.2023 09:48 Відповісти
Як кажуть, на колір і смак товариша не має.
Мені сподобались: Фінляндія, Швеція, Норвегія. Більш менш не погано: Ізраїль, Італія, Австралія. Терпимо на пару раз послухати: Україна, Естонія, Польша. Все інше - шлак. Але - це тільки на мій погляд і смак.
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14.05.2023 02:31 Відповісти
Українською приказка звучить так:
На колір і смак товариш не всяк.
Або
На колір і смак не всякий мастак.
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14.05.2023 04:04 Відповісти
Самое главное, что не было россиян, без них как-то всем легче дышится и аура лучше.
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14.05.2023 09:47 Відповісти
відкриття гранд фіналу "Євробачення" - і жорстока війна, наші хлопці на фронті, на "нулі".
Це наче дві новини з різних Всесвітів.
Щось таке далеке, нікчемне і незрозуміле. Якась фіглярська дупа без жодного сенсу. Абсолютна порожнеча, яка намагається самозаповнитися самою собою. І більше нічого.
"Євродрочення"...
показати весь коментар
14.05.2023 03:55 Відповісти
Треба розуміти, що без світової, а особливо американської та європейської підтримки, ми вже були б у лісах Тернопільщини. Нічим було б воювати, а голими руками багато не на воюєш. Допомагають ще й тому що нас побачили. Сто років тому цього не було і ми програли. А зараз все по іньшому - нас бачать! Нас розуміють! Нам співчувають!

тому і євроБачення!!!
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14.05.2023 08:34 Відповісти
В принципе само изменение КПД(коэффициент полезного действия) человека в 21 веке очень абсурдно! И не известно как будут обстоять дела с ресурсами у последующих поколений. Сейчас ценяться только дармоеды из шоубизнеса. Всякие певцы, плясуны, стендаперы, комики, тиктокеры и т.п. Какой то дармоед потап, монатик и т.п. напишет высер, получит за это кучу бабла, и люди будут считать эго классным, лучше чем родная мать для каждого, и очень важным для этого мира. А как же наши воины, благодаря которым не захватили всю Украину. Или рабочие ДТЕК, которые восстанавливали электричество. Медики, учителя, да даже комбайнёры. Их работа это как должное, за копеечную зарплату, зато какому то минетчику певцу нужно отвалить кучу бабла, или шалаве которая выкладывает жопу в инсту. Потому что так оцениваются люди. От шоубизнеса якобы КПД больше, чем от врача или электрика.
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14.05.2023 14:35 Відповісти
Вельс, а не уельс.
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14.05.2023 09:10 Відповісти
перформанс = иншоземне слово. тому є дискусія щодо того казати і писати другу Р чи ні.

ПЕРФОМАНС.
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14.05.2023 10:14 Відповісти
перемога синьо-жовтих по своєму надихає.
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14.05.2023 10:17 Відповісти
Ради чего война в Украине? Ради МИРА и возможности жить и процветать, НШИ пацані воюют за то чтобы можно было петь и проводить перфомансы и все это ВОЛЯ
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14.05.2023 10:25 Відповісти
В том числе ВОЛЯ
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14.05.2023 10:26 Відповісти
 
 