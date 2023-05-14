Принцеса Уельська Кейт Міддлтон взяла участь у перформансі Kalush Orchestra для відкриття гранд фіналу Євробачення
13 травня у Ліверпулі почався гранд фінал Пісенного конкурсу Євробачення. Концерт відкрили переможці 2022 року український гурт Kalush Orchestra, а у їхньому перформансі взяла участь принцеса Уельська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
У вступній частині прозвучала їхня пісня "Stefania". У відео музиканти "пройшли" через різні місця від України до Ліверпуля, "подорожуючи" світом від метро до камерних оркестрів. До реперів приєдналися світові зірки, включно з британцями Джоссом Стоуном та Ендрю Ллойдом Веббером.
Внесок Кейт Міддлтон у перфоманс полягав у короткому інструментальному фортепіанному виступі, який записали на початку травня у Багряній вітальні Віндзорського замку.
Окрім "Стефанії", Kalush Orchestra представили свій новий англомовний сингл "Changes".
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Мені сподобались: Фінляндія, Швеція, Норвегія. Більш менш не погано: Ізраїль, Італія, Австралія. Терпимо на пару раз послухати: Україна, Естонія, Польша. Все інше - шлак. Але - це тільки на мій погляд і смак.
На колір і смак товариш не всяк.
Або
На колір і смак не всякий мастак.
Це наче дві новини з різних Всесвітів.
Щось таке далеке, нікчемне і незрозуміле. Якась фіглярська дупа без жодного сенсу. Абсолютна порожнеча, яка намагається самозаповнитися самою собою. І більше нічого.
"Євродрочення"...
тому і євроБачення!!!
ПЕРФОМАНС.