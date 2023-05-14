Принцеса Уельська Кейт Міддлтон взяла участь у перформансі Kalush Orchestra для відкриття гранд фіналу Євробачення

13 травня у Ліверпулі почався гранд фінал Пісенного конкурсу Євробачення. Концерт відкрили переможці 2022 року український гурт Kalush Orchestra, а у їхньому перформансі взяла участь принцеса Уельська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

У вступній частині прозвучала їхня пісня "Stefania". У відео музиканти "пройшли" через різні місця від України до Ліверпуля, "подорожуючи" світом від метро до камерних оркестрів. До реперів приєдналися світові зірки, включно з британцями Джоссом Стоуном та Ендрю Ллойдом Веббером.

Внесок Кейт Міддлтон у перфоманс полягав у короткому інструментальному фортепіанному виступі, який записали на початку травня у Багряній вітальні Віндзорського замку.

Окрім "Стефанії", Kalush Orchestra представили свій новий англомовний сингл "Changes".