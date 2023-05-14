Усі БПЛА, запущені вночі росіянами в напрямку Києва, знищено на дальніх підступах, - КМВА

Увечері в суботу ворог запустив у напрямку Києва безпілотники, сили ППО знищили їх на дальніх підступах, після опівночі в повітряному просторі навколо столиці крилатих ракет зафіксовано не було.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьома повітряна атака на столицю з початку травня! За попередньою інформацією, до опівночі рашисти запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Скоріше за все - для виявлення позицій нашої ППО. Всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах. Після опівночі була повітряна тривога, повʼязана із атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку! Але в повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет зафіксовано не було. За попередніми даними, руйнувань та травмованих в місті немає. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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