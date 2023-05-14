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Новини Агресія Росії проти України
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Усі БПЛА, запущені вночі росіянами в напрямку Києва, знищено на дальніх підступах, - КМВА

ппо

Увечері в суботу ворог запустив у напрямку Києва безпілотники, сили ППО знищили їх на дальніх підступах, після опівночі в повітряному просторі навколо столиці крилатих ракет зафіксовано не було.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьома повітряна атака на столицю з початку травня! За попередньою інформацією, до опівночі рашисти запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Скоріше за все - для виявлення позицій нашої ППО. Всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах. Після опівночі була повітряна тривога, повʼязана із атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку! Але в повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет зафіксовано не було. За попередніми даними, руйнувань та травмованих в місті немає. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Автор: 

безпілотник (4127) Київ (19436)


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Ну то й добренько. А коли в нас будуть ракети "Грім 2", "Вільха М, м1,м2,м3", щоб шарахнути по місцю базуванню бомбардувальників і цих злочинців, що запусчкають дрони?
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14.05.2023 06:48 Відповісти
Грім та Вільха ніяк не дістануть туди, звідки сьогодня злітали ті стратегічні корита, що пуляли по нам ракетами. Це-біля 2-х тисяч км від кордону з Україною.
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14.05.2023 09:22 Відповісти
Не дуріть себе, мене і інших, хто читає Ваші коменти. "Грім", "Вільха" дістали б аеродроми, на яких базуються кацапські літаки в Криму, Ростовській області, біля Маріуполя, Херсонській області, біля кордону з Україною, які постійно злітають і б'ють керованими бомбами по наших містах не тільки в Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізьких областях, а і в Чернігівській і Сумській областях. А ще не забувайте, що ті розробки, чи правильно, проекти ракетних комплексів робилися при "баризі", а от при владі вже більше 4-х років найкращий, не крадущий, не мародер, не призначавший кумів і сватів, не барига, не офшорник, а Найвелічайший патріот Боневтік, який мав би придумати напару з Бенею ************ ракети, які могли дістати кацапів і на Сахаліні. Так же думав нарід? То де ці ракети? Навіть не потрібні ті "зелябеняракети", а де "Громи" і "Вільхи"?
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14.05.2023 10:12 Відповісти
Це чудова новина для мешканців Києва, однак чому два дні поспіль рашистам вдається поцілити у об'єкти на Заході України?!ⁿ
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14.05.2023 07:32 Відповісти
Є багато варіантів, але перший з них, на мою думку, що рашисти готувалися до війни і накопичили цілий арсенал зброї, в тому числі і ракет. А як показала практика безпілотників у них не було і вони їх в процессі військових дій влязи у іранців. А ми, в свою чергу, починаючи з 2019 року замість того, щоб укріплювати ППО ПРО, навпаки через ДБР вилучали клістрони, які ніби "свинарчуки" завезли "контрабандою" з росії до України, бо інших шляхів не було. Вилучали і там, в містах і районах західних областей України. Так сталося, що ми були в совку і мали на озброєнні їхні ракеті і їх обслуговування потребували російські комплектуючі. Зате в нас були безпілотники "Лелеки", "Горліци" та інші, вже випробувані на війні. Але Верховний головнокомандувач і звичайно 73%, які вирішили поржать, пожрать і поsрать, вирішили всі питання в Буковелі і Трускавці - займатися "Великим крадівництвом", бо якщо перестати стріляти, то і війна закінчиться, бо вона була в голові тільки однлого лідера, який на ній наживався, Верховний прямо про нього говорив і дав команду своїм на 100% прокурорам та іншим порушити справи і тягати по слідчих і судах того політика. Зупинили війну? А ще замість доробки проектів СД-300 і "Кільчень", які точно збивали б ракети і дрони кацапів, ми, точніше влада "ригів" і "слуг" всі ці ракетні програми закатувала в асфальт під величезний одобрямс наріду 73%.. Ось така моя думка. Можуть починатьи слуги слуг і ригів гавкати в мій бік, обзивати мене різними негарними словами, що ніби я розкачую човен під час війни..., якщо від цього вам стане легче і ракети не будуть летіти в ваш бік, то це вихід, починайте.
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14.05.2023 09:16 Відповісти
знищено на дальніх підступах. размазня от какого то зеКМВА какого то попова
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14.05.2023 11:28 Відповісти
А шо то такеква ква і попов, це той, ще від ригів залишився? Він особисто збивав і рахував?
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14.05.2023 11:50 Відповісти
 
 