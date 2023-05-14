ЗСУ визволили понад 16 кв. км у районі Бахмуту під час нещодавніх контратак, - ISW

За даними американських аналітиків, українські військові недавніми контрнаступальними діями визволили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмуту.

Яку передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді зазначається, що українські сили продовжують контратакувати в районі Бахмуту, за непідтвердженими заявами про подальші незначні успіхи українських військ на південний захід від міста.

Станом на 13 травня ISW не спостерігав наочного підтвердження цих додаткових українських досягнень на південний захід від Бахмуту або деінде в ширшому радіусі Бахмуту.

Командувач Сухопутних українських військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив 13 травня, що українські війська просуваються вперед на невизначених ділянках фронту, а Генеральний штаб України повідомив, що українські війська наразі проводять активні операції в районі Бахмуту.

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За оцінками ISW, станом на 13 травня українські сили звільнили 16,85 кв. км у районі Бахмуту під час нещодавніх контратак.

Російські джерела поширили кадри, які нібито показують наслідки нещодавньої контратаки Сил оборони на російські позиції біля Майорська (20 км на південний захід від Бахмута) і стверджують, що окупаційні війська відбили атаки.

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