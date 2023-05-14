Армія РФ зосереджує основні зусилля на 4 напрямках, протягом доби відбулося 57 бойових зіткнень, - Генштаб

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 14 травня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася чотириста сорок п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Прогрес, Мхи, Семенівка, Новгород-Сіверський Чернігівської області та Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Клюси, Єліне, Заріччя, Мхи, Медведівка, Янжулівка, Грем’яч Чернігівської області та Стара Гута, Дем’янівка, Бачівськ, Вільна Слобода, Бобилівка, Волфине,Степок, Рясне, Попівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Стариця, Огірцеве, Хатнє, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Табаївка, Нікополь Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне і Берестове - Донецької.

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На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут та Біла Гора. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Васютинське, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка та Північне. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Дружба, Північне, Південне, Торецьк, Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаудару по району Авдіївки та обстріляв Первомайське і Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару поблизу Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Завдали авіаударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області, Бурлацьке, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Берислав і Козацьке Херсонської області.

Обстріляли населені пункти Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Дмитрівка, Антонівка, Чорнобаївка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та 4 ударів по ворожих зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10", знищено 2 розвідувальних дрони типу "Zala", 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет" та ще 5 - невстановленого типу.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції,

2 засоби протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.