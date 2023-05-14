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У РФ заявили, що український безпілотник атакував підприємство "Консервсушпрод" у Брянській області

брянська

У Брянській області РФ заявили, що "український безпілотник" атакував підприємство "Консервсушпрод" у місті Стародуб.

Про це губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Український безпілотник атакував підприємство Консервсушпрод у Стародубі. Постраждалих немає. Внаслідок скидання боєприпасу пошкоджено дах будівлі. На місці працюють оперативні служби", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Брянській області РФ заявили про атаку "українського безпіотника" на нафтобазу

Автор: 

безпілотник (4127) Брянськ (131) росія (65010)


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Топ коментарі
+11
Так то мокши консерв із сухофруктами натирили, підірвали підприємство, щоб не сісти за крадіжки)) мабудь для сухпаїв щось виготовляли))

Зараз на болотах почнкться ьавовна..виникати може будь де..головне - щоб бугалтерія згоріла й склади))
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14.05.2023 07:30
+10
И как же теперь без консервов воевать-то?
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14.05.2023 07:31
+7
інфа.ру це завжди "ложь, пздж і пропаганда"...
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14.05.2023 07:35
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А нас за шо?
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14.05.2023 07:26 Відповісти
Так то мокши консерв із сухофруктами натирили, підірвали підприємство, щоб не сісти за крадіжки)) мабудь для сухпаїв щось виготовляли))

Зараз на болотах почнкться ьавовна..виникати може будь де..головне - щоб бугалтерія згоріла й склади))
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14.05.2023 07:30 Відповісти
інфа.ру це завжди "ложь, пздж і пропаганда"...
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14.05.2023 07:35 Відповісти
А на таких підприємствах криті ангари великі. Там техніку зручно ховати.
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14.05.2023 07:29 Відповісти
Стародуб...- така знайома назва...
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14.05.2023 07:29 Відповісти
Кто обижает Брянскую народную республику?
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14.05.2023 07:30 Відповісти
И как же теперь без консервов воевать-то?
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14.05.2023 07:31 Відповісти
Грибами.
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14.05.2023 07:34 Відповісти
Цигель-цигель ай-лю-лю, Консервсушпрод. Ту-ту-у-у.
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14.05.2023 07:33 Відповісти
Вскривав консерви .
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14.05.2023 07:41 Відповісти
Зато было чем тушить этот совковый "Консервсушпрод"

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14.05.2023 07:47 Відповісти
Читаю- концертВСУшепройдє .Кто бы сомневался.
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14.05.2023 08:00 Відповісти
Це насправді я не підтримую. Де ми будемо консервувати рускоязикіх младєнцев? Я не хочу відмовлятися від делікатесів.
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14.05.2023 08:51 Відповісти
Тепер любу крадіжку на складі можна на український безпілотник списувать
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14.05.2023 09:44 Відповісти
 
 