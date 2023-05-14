У РФ заявили, що український безпілотник атакував підприємство "Консервсушпрод" у Брянській області

У Брянській області РФ заявили, що "український безпілотник" атакував підприємство "Консервсушпрод" у місті Стародуб.

Про це губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Український безпілотник атакував підприємство Консервсушпрод у Стародубі. Постраждалих немає. Внаслідок скидання боєприпасу пошкоджено дах будівлі. На місці працюють оперативні служби", - йдеться в повідомленні.

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