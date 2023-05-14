Вночі росіяни обстріляли з важкої артилерiї Нікопольщину, пошкоджено об’єкт iнфраструктури і транспортне пiдприємство, - ОВА
Росiяни обстрiляли Покровську громаду Нiкопольського району.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночi росiяни обстрiляли Покровську громаду Нiкопольського району. Туди прилетiло з десяток снарядiв з важкої артилерiї.
Пошкодженi об'єкт iнфраструктури та транспортне пiдприємство.
Люди цiлi", - йдеться в повідомленні.
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