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Новини Агресія Росії проти України
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Під час нічного ракетного удару по Харкову росіяни цілили в інфраструктурний об’єкт, - Терехов

ракета,ракети

Російські війська сьогодні вночі, 14 травня, завдали ударів по Харкову, цілили в інфраструктурний об’єкт.

Про це в Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок нічного ракетного удару по Новобаварському району жертв та постраждалих, на щастя, немає.

Цілили по інфраструктурному обʼєкту. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося без значних руйнувань", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28339) ракети (4019) Харків (5576) Терехов Ігор (311)


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Весна, все зеленіє. Живи та радій, а тим потворам не живеться як людям .
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14.05.2023 07:52 Відповісти
 
 