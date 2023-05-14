Під час нічного ракетного удару по Харкову росіяни цілили в інфраструктурний об’єкт, - Терехов

Російські війська сьогодні вночі, 14 травня, завдали ударів по Харкову, цілили в інфраструктурний об’єкт.

Про це в Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок нічного ракетного удару по Новобаварському району жертв та постраждалих, на щастя, немає.



Цілили по інфраструктурному обʼєкту. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося без значних руйнувань", - йдеться в повідомленні.

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