Унаслідок масованої повітряної атаки минулої доби поранено понад 30 осіб, пошкоджено приблизно 50 будівель, - Генштаб

Минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, 18 із 23 було знищено українськими захисниками. Внаслідок влучань вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб.

"Загалом протягом минулої доби противник завдав 4 ракетні удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура. Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області, є загиблі та поранені цивільні особи. Серед них є діти. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

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Як наголосили в Генштабі, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.