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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 198 880 осіб (+620 за добу), 3756 танків, 3116 артсистем, 7325 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 198 880 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 198 880 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 3756 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 7325 (+18) од,
  • артилерійських систем - 3116 (+21) од,
  • РСЗВ - 562 (+1) од,
  • засоби ППО - 314 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2696 (+31),
  • крилаті ракети - 970 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6018 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 404 (+2).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 72-ї ОМБр знищили ворожу техніку завдяки БПЛА. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 198 880 осіб (+620 за добу), 3756 танків, 3116 артсистем, 7325 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17277) Генштаб ЗС (6533) ліквідація (3893) знищення (7180)


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Топ коментарі
+26
Те,що кацапи збили самі, їм зараховується
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14.05.2023 08:15
+16
А де цей підар Шарій?
В Лук'янівському СІЗО йому сподобається - кожну ніч буде проводити з новим "кавалєром".
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14.05.2023 08:29
+14
Лише за останні три дні знищенно 64 артилерійські установки це чотири дивізіони решта випаленої військової техніки кацапів теж неймовірно радує.
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14.05.2023 09:24
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То техніку, підбиту на території/збиту в повітрі над **********, ми не будемо рахувати?
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14.05.2023 08:12 Відповісти
Як написано редактором, це одна з значних віх історії ЗСУ. Ми пишемо 0,але знаємо,що 4.
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14.05.2023 08:29 Відповісти
То дивно, що пишемо "0". Нв відео чітко видно, що були саме враження ракетами ППО, а не "аварії". Всі відео та фото можуть бути геолоковані. То чого нам соромитись?
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14.05.2023 08:46 Відповісти
судіячи з усього ЗСУ також ведуть гібридну війну, аля "нас там нет ... " ...
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14.05.2023 09:21 Відповісти
Not to use outside Ukrainian territory,
those artillery shells.
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14.05.2023 09:27 Відповісти
А де ж літаки з гвинтокрилами???!
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14.05.2023 08:13 Відповісти
Те,що кацапи збили самі, їм зараховується
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14.05.2023 08:15 Відповісти
...так-так, то всьо їхнє
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14.05.2023 08:43 Відповісти
Якщо говорити футбольним терміном забили у свої ворота
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14.05.2023 09:27 Відповісти
у звіті від Повітряних сил зазначено, що збито 4 БПЛА невстановленого типу. хто зна на що вони натякають. )
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14.05.2023 09:56 Відповісти
Чудово!
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14.05.2023 08:14 Відповісти
Зацініть спорожнення цього півня
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14.05.2023 08:16 Відповісти
А де цей підар Шарій?
В Лук'янівському СІЗО йому сподобається - кожну ніч буде проводити з новим "кавалєром".
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14.05.2023 08:29 Відповісти
Водну камеру з пригожиним його посадити. І жменю віагри. Щоб не скучали.
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14.05.2023 08:43 Відповісти
Вони вже змирилися з тим, що стали фашиками і використовують фашиські методи.
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14.05.2023 08:38 Відповісти
вони фашистами і нацистами були завжди, як мінімум з 25 жовтня (7 листопада) 1917 року ...
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14.05.2023 09:40 Відповісти
Хочеш - здивую? Кацапи - єдині, хто зумів змусить воювать на власному боці своїх ворогів! Вони стали масово брать в заложники сім"ї царських офіцері,в змушуючи їх самих буть " военспецами" Пісню про "поручіка Голицина" чув? Оце про подібних! Самий знаменитий "приклад" - генерал Брусілов Його син воював у 1919-му десь у Поволжі, у "червоних", - а старого діда тримали в Москів - в заложниках І там Олексій загинув (за деякими данми - потрапив у полон до "білих" та був розстіляний ними (але це не точно)
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14.05.2023 11:00 Відповісти
" Кацапи - єдині, хто зумів змусить воювать на власному боці своїх ворогів! " - ну так ну так. А ще кацапстан батьківщина слонів - постійно подібне траплялося в історії а тут прийшов Яр і перевернув історію з ніг на голову . Спочатку Ладога і 862 рік тепер це " Кацапи - єдині, хто зумів змусить воювать на власному боці своїх ворогів! " - ще трохи і можна буде офіційно стверджувати що Яр "латентний кацап".
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14.05.2023 20:27 Відповісти
********* ти це діло! Який вже місяць "ходиш"? ...!
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14.05.2023 20:31 Відповісти
Ти диви щось новеньке - здається комусь підвезли нову партію довідників ( поздоровляю Яре з обновкою ).
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14.05.2023 20:43 Відповісти
....!
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14.05.2023 21:05 Відповісти
....рептилія .Нічого, сірчаної кислоти в горлянку
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14.05.2023 08:38 Відповісти
типовий кацап-нацист, нащадок червоножопих комуно-нацистів окупантів України 1918, 1939 років ...
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14.05.2023 09:23 Відповісти
Он хоть сам понял, этот петух, что написал?
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14.05.2023 10:45 Відповісти
і 3% від всього населення з числа 73/43%зебілів голосували за цього...
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14.05.2023 11:59 Відповісти
На півдні та сході в місцевих радах досі представники цього півня присутні...
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14.05.2023 14:01 Відповісти
я так зрозумів, що Шарік прирівняв рашистів до німецьких нацистів
А щоб бомбити і вбивати українців касапам повід не потрібен
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14.05.2023 20:27 Відповісти
Рабочий! Колхозник!
Не пожалей
На нужное дело
Десять рублей!
Не за углом,
А за лентой отлей!
Не пожалей
Десять рублей!
Скрутив супостатам огненный шиш,
Ты в геройской кабине
За Россию стоишь!
Как Медведев и Путин,
Как Жуков и Сталин,
Cсышь и гордишься,
Что ты - РОССИЯНИН!
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14.05.2023 08:29 Відповісти
ватник: "Это такое существо, по обыкновению завезено на завоеванные земли из низшего сословия… Чтобы они могли прижиться и в последующем выжить ненадежные этносы с их земель… Оно (крепостное существо) люто ненавидит все нерусское… все иностранное… все цветное. Ненавидит отделившиеся от союза нации - они для нее фашисты, бандеровцы, националисты, чурки… По обыкновению, ватник ленив, пьяница и живет от зарплаты до зарплаты. И чем хуже ему живется, тем еще более круче ненависть против успешных коренных жителей. Надменно кичиться тем, что не знает и не собирается знать культуру соседей - это так по-великорусски",
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14.05.2023 11:04 Відповісти
Лише за останні три дні знищенно 64 артилерійські установки це чотири дивізіони решта випаленої військової техніки кацапів теж неймовірно радує.
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14.05.2023 09:24 Відповісти
Йшов 3369 день москальсько-української війни. 54 одиниць техніки та 620 чумардосів. Арта 22! І броня 23, спецтехніка 2! присутня )). Бпла в статистиці щоденно пачками. Пєпєлаци тримаємо в уяві поки )) Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 198 000 це більше ніж таке місто, як Рибінськ ...
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14.05.2023 09:38 Відповісти
Рибінськ - батькіщина мого хорошого знайомого "Русский" Кацапів ненавидить
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14.05.2023 12:27 Відповісти
Нууууу, техніки, то техніки повибивано це клас...
А голого орка без техніки застрелити простіше.
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14.05.2023 11:56 Відповісти
Як я i казав сбиті гвинтокрили та сушки в статистику не попадуть, бо нема доступу до місця падіння й нашего візуального підтвердження. Але реальність це не відміняє. Лайно сгоріло в будь якому разі.
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14.05.2023 15:34 Відповісти
Радує, що арта в лідерах знищеного озброєння орків..ЗСУ добре знає кого в першу чергу накривати вогнем
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14.05.2023 17:24 Відповісти
 
 