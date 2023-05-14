Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 198 880 осіб (+620 за добу), 3756 танків, 3116 артсистем, 7325 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 198 880 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 198 880 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 3756 (+5) од,

бойових броньованих машин - 7325 (+18) од,

артилерійських систем - 3116 (+21) од,

РСЗВ - 562 (+1) од,

засоби ППО - 314 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2696 (+31),

крилаті ракети - 970 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6018 (+7) од,

спеціальна техніка - 404 (+2).

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"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.