Повторна атака: під ранок крилаті ракети поцілили у цивільні об’єкти Тернопільщини, є руйнації та пошкодження
Під час другої за ніч повітряної тривоги ворог знову атакував цивільні об’єкти Тернопільщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, о 05.00 год зафіксовано приліт крилатих ракет.
Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків.
Пожежу, яка виникла на місці - одразу ліквідували.
Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та 9 вантажних автомобілів.
Потерпілих від час цієї надзвичайної події немає.
На місці події працюють спеціалісти.
"Прошу не підходити до пошкоджених обʼєктів до остаточних висновків спеціалістів", - звертається Труш до мешканців регіону.
Раніше повідомлялося, що ввечері 13 травня 2023 року в місті Тернопіль чули вибухи. Згодом мер міста Сергій Надал повідомив, що внаслідок ракетного удару по Тернополю виникла пожежа у нежитловій будівлі, травмовано 2 особи
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Регистрация:29.03.2023
Курс молодого ольгинского троля не прошёл. На переподготовку....
Ну, если запустили инфу, что "...нашими высокоточными ракетами в Тернополе уничтожен склад с 700 тоннами ВВ", то и картинку подобрали соответствующую.
Чого цапи до Тернополя придовбались
Сподіваюсь, найвеличніВший літер відновив виробництво українських систем і скоро ВСЯ Україна буте прикрита щитом?
підорлідьор відновив ракетну програму то даже і не сподіваюся. Їм грошей щоб красти бракує, то про яке відновлення може бути мова.
Часом Спокійний Псих:
І це при тому , що Європа , виділивши 2 мільярди на артснаряди для ЗСУ, навмисно чітко вказала на джерело грошей - вилучили з європейського дорожнього фонду .
Це було зроблено навмисно так, щоб до найтупішого дійшли. А Вова такий : "да , ми ахрєнєлі , і чьо ?"
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 12.05.2023
На відстані 22 км від Штокмановського газоконденсатного родовища (Баренцове море) при ходових випробуваннях сталася аварія на атомній глибоководній станції АС-31 «Лошарик» ВМФ РФ . Зв'язку з екіпажем немає. Точне місцезнаходження невідомо.