Повторна атака: під ранок крилаті ракети поцілили у цивільні об’єкти Тернопільщини, є руйнації та пошкодження

Під час другої за ніч повітряної тривоги ворог знову атакував цивільні об’єкти Тернопільщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, о 05.00 год зафіксовано приліт крилатих ракет.

Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків.

Пожежу, яка виникла на місці - одразу ліквідували.

Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та 9 вантажних автомобілів.

Потерпілих від час цієї надзвичайної події немає.

На місці події працюють спеціалісти.

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"Прошу не підходити до пошкоджених обʼєктів до остаточних висновків спеціалістів", - звертається Труш до мешканців регіону.

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 травня 2023 року в місті Тернопіль чули вибухи. Згодом мер міста Сергій Надал повідомив, що внаслідок ракетного удару по Тернополю виникла пожежа у нежитловій будівлі, травмовано 2 особи