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Повторна атака: під ранок крилаті ракети поцілили у цивільні об’єкти Тернопільщини, є руйнації та пошкодження

ракета

Під час другої за ніч повітряної тривоги ворог знову атакував цивільні об’єкти Тернопільщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, о 05.00 год зафіксовано приліт крилатих ракет.

Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків.

Пожежу, яка виникла на місці - одразу ліквідували.

Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та 9 вантажних автомобілів.

Потерпілих від час цієї надзвичайної події немає.

На місці події працюють спеціалісти.

Також читайте: Внаслідок ракетного удару по Тернополю виникла пожежа у нежитловій будівлі, травмовано 2 особи

"Прошу не підходити до пошкоджених обʼєктів до остаточних висновків спеціалістів", - звертається Труш до мешканців регіону.

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 травня 2023 року в місті Тернопіль чули вибухи. Згодом мер міста Сергій Надал повідомив, що внаслідок ракетного удару по Тернополю виникла пожежа у нежитловій будівлі, травмовано 2 особи

Автор: 

крилаті ракети (1071) обстріл (28339) Тернопіль (401) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+41
Площанка, Червонопопівка ЗСУ продвигає фронт. Берхівка, то це з добрим ранком Україна. Якщо добавити до мікстури 2 літака і два гвинтокрила, то 13 травня це уже історія доблесті ЗСУ. Тернопіль, тримайтесь.
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14.05.2023 08:27
+29
Десь там в Тернополі є гнида яку потрібно вичислити і розчавити І такі гнити потрібно чавити всюди де прилітало,але в Тернополі простіше ніж наприклад в Хмельницьку...
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14.05.2023 08:39
+28
Херня то , а не фото. Живу в Тернополі. Першого прильоту навіть не чув , хоча не спав. Десь за 10 хвилин 5 ранку щось крізь сон почув. Ніяких страшних вибузів та детонацій. Вже в тирнеті пишуть , що кацапи поширюють відео з Сирії і кажуть , що Тернопіль.
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14.05.2023 08:54
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Чиї там дачі, що їх конче треба було бомбити оркам? Хтось неугодний наводчикам.
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14.05.2023 08:20 Відповісти
Бандерівський край патамушта, ось і ********.
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14.05.2023 08:27 Відповісти
Площанка, Червонопопівка ЗСУ продвигає фронт. Берхівка, то це з добрим ранком Україна. Якщо добавити до мікстури 2 літака і два гвинтокрила, то 13 травня це уже історія доблесті ЗСУ. Тернопіль, тримайтесь.
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14.05.2023 08:27 Відповісти
Слава ЗСУ!
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14.05.2023 09:09 Відповісти
Доброє утро, В"єтнам!)))
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14.05.2023 09:39 Відповісти
Так давай в генштаб к Залужному, поучи его воевать! 100% ПВО нет нигде. Мы попадаем, в нас попадают, мы убиваем, нас убивают. Кто кого н@@бёт.
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14.05.2023 10:34 Відповісти
а нахіба там це скацаплене потрібно, хіба, дЄрмаку доповідати?
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14.05.2023 11:16 Відповісти
Авдєєв, притримуй хоч трохи язика свого.
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14.05.2023 13:17 Відповісти
Сруzzкій, ти з якого зоопарку виповз? Піди похмелися і гляди не облажайся сам
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14.05.2023 09:53 Відповісти
Сруzzке, "хлєбало" - то в тебе у дзеркалі, йди водяри випий, може прийдеш до свого скрєпного стану.
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14.05.2023 10:22 Відповісти
Тупий - то ти, бо навіть по нікнейму стать відрізнити не можеш. А по суті скажу таке: скоро до тебе на засрашку полетять ракети, от тоді й побачимо, як твоє рашиське аналоговнєтне ППО працює. А на українське рота не розкривай!
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14.05.2023 10:33 Відповісти
Такі як ти чмошники-говнопатріоти тільки і вміють що дискредитувати. Впевнена, ти ще й за три фублі позиції здаєш, щоб потім тут висратися
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14.05.2023 12:00 Відповісти
Тебя надо сразу в спам. Пророссийский ты ждун, такие как ты хуже гниды. Не нравится что Киев не бомбят? Прям у нас куча ППО, а в Киеве хотят, чтоб все города бомбили и не дают ППО. Дядя ты дебил или провокатор?
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14.05.2023 11:03 Відповісти
Баньте п#дора, бо такі як воно здають наші позиції, а потім хрюкають про неефективність ППО
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14.05.2023 11:58 Відповісти
Десь там в Тернополі є гнида яку потрібно вичислити і розчавити І такі гнити потрібно чавити всюди де прилітало,але в Тернополі простіше ніж наприклад в Хмельницьку...
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14.05.2023 08:39 Відповісти
Звісно ж є ізвати їх Єрма, татарлв, Арахамія, Подоляк, портнрв та все продажне Бєніне кодло 95 кварталу. Чи то знову всі винні' а бубочка нічого не знає
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14.05.2023 09:18 Відповісти
Людина мала на увазі колаборантів та корегувальників місцевого рівня.А такі в Тернополі є,бо ж були там "руські"школи .
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14.05.2023 09:39 Відповісти
Щось про роботу ППО ні слова.Тільки про прильоти. Тернопіль не в пріоритеті?
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14.05.2023 08:39 Відповісти
Ви новини читали? Перед тим як писати, читайте
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14.05.2023 08:43 Відповісти
Я цю новину прочитав. А ви схоже ні.
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14.05.2023 08:53 Відповісти
Як тільки злетіли Міги з Мурманська, уже не сон, а аналіз інформації. Щоб ви хотіли прочитати? Що з далекої дистанції ППО збивали мопеди чи вам адреса потрібна була?
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14.05.2023 09:22 Відповісти
Я хотів прочитати про роботу ППО,як завжди пишуть. Тут про це ні слова. Що вам ще не зрозуміло?
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14.05.2023 09:28 Відповісти
Вірніше ТУ.
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14.05.2023 09:23 Відповісти
Ещё одна вгнида всепропальщица. Киеву все а нам ничего... Как будто в Киев не прилетает. Писдуй в ППО научи как сбивать если такой умный
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14.05.2023 11:06 Відповісти
Да дуло залепи,мразь.
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14.05.2023 11:20 Відповісти
Передтим як , подай справжнє посилання , а не то, що ти подав .
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14.05.2023 08:53 Відповісти


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Регистрация:29.03.2023
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14.05.2023 09:03 Відповісти
Не рановато ли сейчас в США для того что бы постить непонятные картинки ? Есть папы выходного дня , а есть боты выходного дня. Лаптями пахнет от
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14.05.2023 09:05 Відповісти
І "будьонавка" стирчить.
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14.05.2023 09:17 Відповісти
А где видео? Что это за картинка с полигона в Неваде?
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14.05.2023 08:54 Відповісти
Понятно. Фуфло.
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14.05.2023 09:16 Відповісти
Местные иранцы и местные сирийцы? Типа у тебя интернет есть, а у нас нет, не можем происхождение фото/видео установить?
Курс молодого ольгинского троля не прошёл. На переподготовку....
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14.05.2023 09:29 Відповісти
Була інфа,що вибух в Ірані.
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14.05.2023 09:00 Відповісти
Это не полигон Невада, это снимки взрыва в Сирии после атаки израильских ВВС на иранские объекты в 2022 году.
Ну, если запустили инфу, что "...нашими высокоточными ракетами в Тернополе уничтожен склад с 700 тоннами ВВ", то и картинку подобрали соответствующую.

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14.05.2023 09:16 Відповісти
Херня то , а не фото. Живу в Тернополі. Першого прильоту навіть не чув , хоча не спав. Десь за 10 хвилин 5 ранку щось крізь сон почув. Ніяких страшних вибузів та детонацій. Вже в тирнеті пишуть , що кацапи поширюють відео з Сирії і кажуть , що Тернопіль.
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14.05.2023 08:54 Відповісти
Були вибухи, сильні, думала вікна вилетять, може не в вашому районі.
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14.05.2023 09:16 Відповісти
Так ППО працювало по ракетам. Це завжди дуже гучно.
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14.05.2023 09:33 Відповісти
Зняв на відео,виставляти небуду..коротко чотири вибухи пожежі не було..
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14.05.2023 09:04 Відповісти
А,зушки працювали..
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14.05.2023 09:07 Відповісти
Помста за Євробачення чи що.
Чого цапи до Тернополя придовбались
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14.05.2023 09:13 Відповісти
Хіба лишень до Тернополя 🤔
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14.05.2023 09:23 Відповісти
Усі відповіді можна знайти тут. Поговоримо на цю тему після Перемоги.
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14.05.2023 09:47 Відповісти
Пошкодження то херня, зате яка ржака для 73 відсотків лохторату
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14.05.2023 09:41 Відповісти
То ще по Австралії не пуляли..)
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14.05.2023 09:45 Відповісти
Друзі продовжують постачати ППО. Щиро дякуємо їм за це.
Сподіваюсь, найвеличніВший літер відновив виробництво українських систем і скоро ВСЯ Україна буте прикрита щитом?
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14.05.2023 09:57 Відповісти
Друзі постачають. А щодо того що підор лідьор відновив ракетну програму то даже і не сподіваюся. Їм грошей щоб красти бракує, то про яке відновлення може бути мова.
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14.05.2023 10:44 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Часом Спокійний Псих:
І це при тому , що Європа , виділивши 2 мільярди на артснаряди для ЗСУ, навмисно чітко вказала на джерело грошей - вилучили з європейського дорожнього фонду .
Це було зроблено навмисно так, щоб до найтупішого дійшли. А Вова такий : "да , ми ахрєнєлі , і чьо ?"
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14.05.2023 11:03 Відповісти
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14.05.2023 12:11 Відповісти
На расії знова аварія вже на другому глибоководному "Лошарику"

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 12.‎05.‎2023

На відстані 22 км від Штокмановського газоконденсатного родовища (Баренцове море) при ходових випробуваннях сталася аварія на атомній глибоководній станції АС-31 «Лошарик» ВМФ РФ . Зв'язку з екіпажем немає. Точне місцезнаходження невідомо.

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14.05.2023 12:21 Відповісти
Безумовно атака на Тернопіль є відповіддю на виступ Творчих в українському Євробаченні у Ліверпулі цієї ночі. Пуйло примітивне, як амеба.
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14.05.2023 13:28 Відповісти
 
 