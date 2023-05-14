Минулої доби окупанти випустили по Херсонщині 434 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації, 6 осіб зазнали поранень, - ОВА
За минулу добу росіяни здійснили 90 обстрілів Херсонщини, Херсон обстріляли двічі.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив – 90 обстрілів, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі закладу освіти та об'єкта критичної інфраструктури Бериславського району.
Через російську агресію шестеро людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 70 осіб.
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