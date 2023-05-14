УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8417 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
393 0

Минулої доби окупанти випустили по Херсонщині 434 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації, 6 осіб зазнали поранень, - ОВА

херсонщина

За минулу добу росіяни здійснили 90 обстрілів Херсонщини, Херсон обстріляли двічі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 90 обстрілів, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі закладу освіти та об'єкта критичної інфраструктури Бериславського району.

Через російську агресію шестеро людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 70 осіб.

Також читайте: 2 людини загинули, 4 зазнали поранень: військові РФ за добу 15 разів обстріляли Херсон, по області випустили 445 снарядів, - ОВА

Автор: 

обстріл (28339) Херсон (3341) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5721)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 