УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8563 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
473 0

Минулої доби росіяни вбили 7 жителів Донеччини, ще 16 зазнали поранень, - ОВА

Унаслідок обстрілів території Донецької області російськими окупантами протягом минулої доби загинуло 7 мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 13 травня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 в Авдіївці та 2 у Костянтинівці. Ще 16 людей в області дістали поранення",- йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинули понад 1509 цивільних. Неможливо  встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив ракетами по Дружківці, Краматорськ під обстрілами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни вбили 7 жителів Донеччини, ще 16 зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1785) Донецька область (8386) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 