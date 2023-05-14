Минулої доби росіяни вбили 7 жителів Донеччини, ще 16 зазнали поранень, - ОВА
Унаслідок обстрілів території Донецької області російськими окупантами протягом минулої доби загинуло 7 мирних мешканців.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 13 травня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 в Авдіївці та 2 у Костянтинівці. Ще 16 людей в області дістали поранення",- йдеться в повідомленні.
З початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинули понад 1509 цивільних. Неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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