Минулої доби росіяни вбили 7 жителів Донеччини, ще 16 зазнали поранень, - ОВА

Унаслідок обстрілів території Донецької області російськими окупантами протягом минулої доби загинуло 7 мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 13 травня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 в Авдіївці та 2 у Костянтинівці. Ще 16 людей в області дістали поранення",- йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинули понад 1509 цивільних. Неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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