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Новини Агресія Росії проти України
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Упродовж доби військові РФ завдали 95 ударів по 18 населених пунктах Запоріжжя, - ОВА

запорізька

Окупанти минулої доби обстріляли 18 населених пунктів у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"На 18 населених пунктів припало 95 ударів ворожого озброєння: 86 артобстрілів, 2 авіаційні, 4 з РСЗВ, 3 атаки БПЛА.

Під час масованої атаки по прифронтовому Гуляйполю постраждав 64-річний чоловік. Його евакуйовано для лікування в обласний центр.

Фахівці зафіксували 28 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів та продовжують ліквідовувати наслідки російського терору мирних міст і сіл", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Щоб люди "евакуювались" з окупованої частини Запорізької області, росіяни не завозять продукти, - ОВА

Автор: 

обстріл (28339) Запорізька область (3583)


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