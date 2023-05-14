Упродовж доби військові РФ завдали 95 ударів по 18 населених пунктах Запоріжжя, - ОВА

Окупанти минулої доби обстріляли 18 населених пунктів у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"На 18 населених пунктів припало 95 ударів ворожого озброєння: 86 артобстрілів, 2 авіаційні, 4 з РСЗВ, 3 атаки БПЛА.



Під час масованої атаки по прифронтовому Гуляйполю постраждав 64-річний чоловік. Його евакуйовано для лікування в обласний центр.



Фахівці зафіксували 28 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів та продовжують ліквідовувати наслідки російського терору мирних міст і сіл", - йдеться в повідомленні.

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