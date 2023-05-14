Окупанти намагаються розсіяти увагу української ППО, використовуючи повітряні та морські ракетоносії, дрони-камікадзе та дрони-розвідники, - ОК "Південь"

Російські загарбники постійно змінюють тактику ударів, щоб розсіяти увагу української протиповітряної оборони

Про це розповіла в ефірі телемарафону начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1 рангу Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІnform.

"Окупанти використовують тактику розсіювання уваги нашої протиповітряної оборони, намагаючись застосовувати й повітряні, і морські ракетоносії, і дрони-камікадзе, та дрони-розвідники. Часті повітряні атаки ворога пов’язані з нашою активністю на фронті та невдачами рашистів у наступальних діях", - йдеться в повідомленні.

У Чорному морі Росія збільшила кількість ракетоносіїв, зараз там перебуває 4 ракетоносії, зокрема один підводний.

"Це означає, що в Чорному морі нині готові до застосування близько 28 "Калібрів", - додала Гуменюк.

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