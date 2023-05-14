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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти намагаються розсіяти увагу української ППО, використовуючи повітряні та морські ракетоносії, дрони-камікадзе та дрони-розвідники, - ОК "Південь"

ракети

Російські загарбники постійно змінюють тактику ударів, щоб розсіяти увагу української протиповітряної оборони

Про це розповіла в ефірі телемарафону начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1 рангу Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІnform.

"Окупанти використовують тактику розсіювання уваги нашої протиповітряної оборони, намагаючись застосовувати й повітряні, і морські ракетоносії, і дрони-камікадзе, та дрони-розвідники. Часті повітряні атаки ворога пов’язані з нашою активністю на фронті та невдачами рашистів у наступальних діях", - йдеться в повідомленні. 

У Чорному морі Росія збільшила кількість ракетоносіїв, зараз там перебуває 4 ракетоносії, зокрема один підводний. 

"Це означає, що в Чорному морі нині готові до застосування близько 28 "Калібрів", - додала Гуменюк. 

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Автор: 

ППО (3166) ракети (4019) Гуменюк Наталія (804)


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План "А" у х..ла провалився,тому застосовують план "Б" для терору мирного населення.
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14.05.2023 09:11 Відповісти
Схоже, там вже "планів" нема. Іде "імпровізація з коліс". Стой там - іді сюда!)
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14.05.2023 09:37 Відповісти
At least, Ruzzia is able to determine targets,
programm rockets,
start those successfully,
and has more than basic skills of coordination.

This is what their infantry and tank troops
are missing in a larger context.
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14.05.2023 09:59 Відповісти
Треба оформити петицію з вимогою заборони вживання слова "незабаром"!!
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14.05.2023 11:29 Відповісти
 
 