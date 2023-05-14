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Протягом нічної атаки знищено 25 ворожих БПЛА та 3 крилаті ракети, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Вночі російські окупанти атакували Україну з різних напрямків дронами та ракетами, українські захисники знищили 25 безпілотників та 3 ракети.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс", - йдеться в повідомленні.

Протягом нічної атаки знищено 3 крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:

– 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131";
– один ударний БпЛА типу "Ланцет";
– два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";
– чотири БпЛА (тип уточнюється)
– три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 198 880 осіб (+620 за добу), 3756 танків, 3116 артсистем, 7325 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Крім того зазначається, що протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Протягом нічної атаки знищено 25 ворожих БПЛА та 3 крилаті ракети, - Повітряні сили 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі БПЛА, запущені вночі росіянами в напрямку Києва, знищено на дальніх підступах, - КМВА

Автор: 

безпілотник (4127) ракети (4019) знищення (7180) Повітряні сили (2616)


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7 тушок летіло до Каспію і 3 ракети ?
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14.05.2023 09:20 Відповісти
остальные упали в Немытой
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14.05.2023 10:11 Відповісти
Афффтар, здається, трішки пиз*дить, чи то тільки мені здається🤔 Хоча, ганяти 7 стратегічних бомбардувальників аби насаліть хахлам це може якраз вписуватись в логіку кацапів, що випливає з поривів загадачнай русскай душі та доречно відображається у вислові умом рассію нє панять, коротше,- кацапи, дебіли... *** 😝😝😝😝🇷🇺💩💩💩💩💩
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14.05.2023 09:32 Відповісти
яким боком замішана молдавська клоака ? що мало інфи
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14.05.2023 09:35 Відповісти
Я Требую продолжения банкета с самолетами и вертолетами русни ❗️
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14.05.2023 10:12 Відповісти
В воздушных силах сообщили, что в течение 13 мая Россия потеряла https://tsn.ua/tags/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA в Брянской области пять военных самолетов и вертолетов.
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14.05.2023 10:16 Відповісти
Ракеты, выпущенные по Харькову, взорвались в Белгородской области РФ
14.05.2023, 9:31
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14.05.2023 10:18 Відповісти
 
 