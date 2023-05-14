Протягом нічної атаки знищено 25 ворожих БПЛА та 3 крилаті ракети, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Вночі російські окупанти атакували Україну з різних напрямків дронами та ракетами, українські захисники знищили 25 безпілотників та 3 ракети.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс", - йдеться в повідомленні.



Протягом нічної атаки знищено 3 крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:



– 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131";

– один ударний БпЛА типу "Ланцет";

– два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";

– чотири БпЛА (тип уточнюється)

– три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

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Крім того зазначається, що протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

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