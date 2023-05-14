Протягом нічної атаки знищено 25 ворожих БПЛА та 3 крилаті ракети, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Вночі російські окупанти атакували Україну з різних напрямків дронами та ракетами, українські захисники знищили 25 безпілотників та 3 ракети.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"У ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс", - йдеться в повідомленні.
Протягом нічної атаки знищено 3 крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:
– 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131";
– один ударний БпЛА типу "Ланцет";
– два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";
– чотири БпЛА (тип уточнюється)
– три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.
Крім того зазначається, що протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
14.05.2023, 9:31