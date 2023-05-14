Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині, пошкоджено ЛЕП та будівлю ЦНАП, - ОВА
Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, у Хотінській громаді вночі був мінометний обстріл (3 вибухи). Пошкоджено лінію електропередач. Без постраждалих осіб.
У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи) смт Зноб-Новгородське.
Обстрілом пошкоджено будівлю Центру надання адмінпослуг.
Без людських втрат.
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