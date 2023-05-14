Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині, пошкоджено ЛЕП та будівлю ЦНАП, - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, у Хотінській громаді вночі був мінометний обстріл (3 вибухи). Пошкоджено лінію електропередач. Без постраждалих осіб.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи) смт Зноб-Новгородське.

Обстрілом пошкоджено будівлю Центру надання адмінпослуг.

Без людських втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 13 травня росіяни 6 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 65 вибухів, - ОВА