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Новини Війна
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Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині, пошкоджено ЛЕП та будівлю ЦНАП, - ОВА

сумщина

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, у Хотінській громаді вночі був мінометний обстріл (3 вибухи). Пошкоджено лінію електропередач. Без постраждалих осіб.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи) смт Зноб-Новгородське.

Обстрілом пошкоджено будівлю Центру надання адмінпослуг.

Без людських втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 13 травня росіяни 6 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 65 вибухів, - ОВА

Автор: 

обстріл (28339) Сумська область (3609)


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