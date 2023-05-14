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Новини Агресія Росії проти України
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На окупованій Луганщині ввели в дію "закон", який дозволяє відбирати житло, - ОВА

окупанти

Російські загарбники вигадали новий спосіб, як відбирати нерухомість у цивільних.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"У так званій "ЛНР" уведено в дію "закон", що дозволяє органам окупаційної влади звернутися до суду із вимогою про визнання права муніципальної власності на безгосподарні будинки, споруди, приміщення, об'єкти незавершеного будівництва.

Тобто, об’єкти, право власності на які не підтверджено в загарбників. Фактично – "віджимати" те, що сподобалося, але з папірцем, який діє виключно на окупованій території", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

нерухомість (886) окупація (6680) Луганська область (4876)


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Да на окупированных территориях жизни отбирают, а на жилье уже давно никто не смотрит
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14.05.2023 09:33 Відповісти
Дочекались рускава міра.
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14.05.2023 09:45 Відповісти
Хватіт карміть запад.
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14.05.2023 10:12 Відповісти
У 85% жителів даунбаса ще у 2013р. відібрало мозги, а житло через 10 років
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14.05.2023 09:51 Відповісти
Если почитать внимательно, а не только буквы, которые знаешь, то забирать то будут у тех, кто не захотел получать куриные документы, т.е срашкины, а как раз у те кто ждал сРашку уже давно получили. Забирать будут у тех украино настроенных, кто по каким-то причинам там остался и не хочет получать местные аусвайсы.
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14.05.2023 10:20 Відповісти
Забирати,в першу чергу,будуть у тих хто виїхав з окупованих теріторій.Но це все не має значення.Поки теріторії окуповані виїхавшиї не повернуться.А після деокупації всі ці дії не будуть мати ні якого значення.У самого на окупованій в 14 році теріторії залишився будинок і квартира.І мене зовсім не хвилює якій "юридичний" статус моє майно там зараз має.
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14.05.2023 10:50 Відповісти
Так вам ****** из ЛНР И ДНР надо.. звали суки путина?? Вот вам и путин и камни с неба и без кріши над головой!!!
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14.05.2023 12:33 Відповісти
 
 