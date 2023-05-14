На окупованій Луганщині ввели в дію "закон", який дозволяє відбирати житло, - ОВА
Російські загарбники вигадали новий спосіб, як відбирати нерухомість у цивільних.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"У так званій "ЛНР" уведено в дію "закон", що дозволяє органам окупаційної влади звернутися до суду із вимогою про визнання права муніципальної власності на безгосподарні будинки, споруди, приміщення, об'єкти незавершеного будівництва.
Тобто, об’єкти, право власності на які не підтверджено в загарбників. Фактично – "віджимати" те, що сподобалося, але з папірцем, який діє виключно на окупованій території", - йдеться в повідомленні.
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