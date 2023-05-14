На півдні Сили оборони завдали удару по зосередженню живої сили ворога в Каховському районі, - ОК "Південь"

На півдні Сили оборони України знищили 16 окупантів, 5 БпЛА, самохідний міномет "Тюльпан" та іншу техніку ворога.

Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

" Нашою авіацією завдавано удару по зосередженню живої сили ворога в Каховському районі.

Виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами призвело до втрат ворога в особовому складі – 16 рашистів, 5 безпілотних літальних апаратів ударного та оперативно-тактичного типів, 5 бойових броньованих машин, самохідний міномет "Тюльпан", 2 крупнокаліберні гармати", - йдеться в повідомленні.

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Також знищено 4 одиниці автотехніки, 2 польові пункти боєприпасів та 2 камери відеоспостереження.



