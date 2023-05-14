G7 i ЄС планують заборонити імпорт російського газу маршрутами, на яких РФ раніше скоротила поставки, - Financial Times

Країни G7 і Європейський Союз планують заборонити імпорт російського газу за маршрутами, на яких Москва раніше скоротила поставки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомила в неділю газета Financial Times, посилаючись на офіційних осіб, які беруть участь у переговорах.

Це рішення покликане перешкодити відновленню постачання російського трубопровідного газу за маршрутами в такі країни, як Польща і Німеччина, куди Росія припинила поставки минулого року.

Рішення остаточно мають намір затвердити лідери G7 на саміті в Хіросімі, що розпочинається в п'ятницю.

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З початку повномасштабного вторгнення в Україну минулого року Росія перенаправила свої поставки газу в країни, які не запровадили санкції проти Кремля.

Якщо рішення ухвалять, то ці обмеження стануть першими, які будуть спрямовані проти трубопровідного експорту Москви від початку великомасштабної війни.

Як відомо, ЄС зараз працює над 11 пакетом антиросійських санкцій.

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