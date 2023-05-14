G7 i ЄС планують заборонити імпорт російського газу маршрутами, на яких РФ раніше скоротила поставки, - Financial Times
Країни G7 і Європейський Союз планують заборонити імпорт російського газу за маршрутами, на яких Москва раніше скоротила поставки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомила в неділю газета Financial Times, посилаючись на офіційних осіб, які беруть участь у переговорах.
Це рішення покликане перешкодити відновленню постачання російського трубопровідного газу за маршрутами в такі країни, як Польща і Німеччина, куди Росія припинила поставки минулого року.
Рішення остаточно мають намір затвердити лідери G7 на саміті в Хіросімі, що розпочинається в п'ятницю.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну минулого року Росія перенаправила свої поставки газу в країни, які не запровадили санкції проти Кремля.
Якщо рішення ухвалять, то ці обмеження стануть першими, які будуть спрямовані проти трубопровідного експорту Москви від початку великомасштабної війни.
Як відомо, ЄС зараз працює над 11 пакетом антиросійських санкцій.
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2. Україна закуповує газ на европейському ринку, якась частина цього закупленого у трейдерів газу-російський газ, поставлений по трубі через Україну
3.Україна закуповує нафтопродукти на європейському ринку, які також частково воготовлені із російської нафти.
4. Не по темі, але і зараз українці користуються Київстар, який належить росіянам і катпються на авто, заправленим бензином.
5. Урапатріотизм добре починати із себе.
Може вам і не потрібно система магістральних трубопроводів, а Україні без неї неможливо забезпечувати газом усі регіони. А "ви" можете ішаками собі газ возити.
За розподільчу мережу мови нема. Але в нас 14,0 тис. км. трубопроводів діаметром 1020 - 1420 мм із робочим тиском у десятки атмосфер, який чимось треба створювати. Для забезпечення регіонів самої лише України таке марнотратство вочевидь зайве.