УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8843 відвідувача онлайн
Новини
2 401 18

G7 i ЄС планують заборонити імпорт російського газу маршрутами, на яких РФ раніше скоротила поставки, - Financial Times

газ,євросоюз

Країни G7 і Європейський Союз планують заборонити імпорт російського газу за маршрутами, на яких Москва раніше скоротила поставки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомила в неділю газета Financial Times, посилаючись на офіційних осіб, які беруть участь у переговорах.

Це рішення покликане перешкодити відновленню постачання російського трубопровідного газу за маршрутами в такі країни, як Польща і Німеччина, куди Росія припинила поставки минулого року.

Рішення остаточно мають намір затвердити лідери G7 на саміті в Хіросімі, що розпочинається в п'ятницю.

Також читайте: Країни ЄС перевиконали план з економії газу

З початку повномасштабного вторгнення в Україну минулого року Росія перенаправила свої поставки газу в країни, які не запровадили санкції проти Кремля.

Якщо рішення ухвалять, то ці обмеження стануть першими, які будуть спрямовані проти трубопровідного експорту Москви від початку великомасштабної війни.

Як відомо, ЄС зараз працює над 11 пакетом антиросійських санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нафтогазові доходи РФ із початку року впали на понад 50%

Автор: 

G-7 G7 (1032) газ (10415) Євросоюз (13360)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
14.05.2023 10:25
+10
Газ як кораблі - якщо русскій то йде на хій.
показати весь коментар
14.05.2023 10:36
+6
показати весь коментар
14.05.2023 10:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.05.2023 10:25 Відповісти
Газ як кораблі - якщо русскій то йде на хій.
показати весь коментар
14.05.2023 10:36 Відповісти
Буде імпорт рашистського газу в Європу тільки з анальних скважин...
показати весь коментар
14.05.2023 10:31 Відповісти
И касапській туші, "живим весом" заборонити в'їзд до цивілізованих країн..
показати весь коментар
14.05.2023 10:33 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2023 10:43 Відповісти
А там де не скоротили значить і далі можна прокачувати? Отже не хочеться злазити з ''кацапської газової голки''!
показати весь коментар
14.05.2023 10:34 Відповісти
1. На газ із рф ніколи не накладалися санкції. Деякі країни самі добровільно відмовилися його купувати.
2. Україна закуповує газ на европейському ринку, якась частина цього закупленого у трейдерів газу-російський газ, поставлений по трубі через Україну
3.Україна закуповує нафтопродукти на європейському ринку, які також частково воготовлені із російської нафти.
4. Не по темі, але і зараз українці користуються Київстар, який належить росіянам і катпються на авто, заправленим бензином.
5. Урапатріотизм добре починати із себе.
показати весь коментар
14.05.2023 11:07 Відповісти
А чого так довго чекали?
показати весь коментар
14.05.2023 10:58 Відповісти
А мокши-мадяри будуть проти.
показати весь коментар
14.05.2023 11:17 Відповісти
Нарешті і Україна злізе з газової голки пу, від чого їй буде суцільна користь. Ще б металургійні комбінати повернути для переплавки тисяч км непотрібних більше магістральних газопроводів.
показати весь коментар
14.05.2023 13:39 Відповісти
Та ну! Україна не закуповує у рф газ із 2015-го. А трубопровід портібен самій Україні для транспортування газу між регвонами.
показати весь коментар
14.05.2023 19:03 Відповісти
Мова про транспортування газпромівського газу до ЄС через нашу ГТС. Щодо необхідності її збереження для себе - нам більше не потрібна настільки розгалужена мережа для перекачування 150 млрд. кубів газу на рік.
показати весь коментар
14.05.2023 19:12 Відповісти
А газова голка це не лише політично обумовлений газ, але і завантаження ним ГТС для прокачки до Європи. Нарешті голка буде зламана.
показати весь коментар
14.05.2023 19:16 Відповісти
Вам це кому?
Може вам і не потрібно система магістральних трубопроводів, а Україні без неї неможливо забезпечувати газом усі регіони. А "ви" можете ішаками собі газ возити.
показати весь коментар
15.05.2023 00:23 Відповісти
Мережа Україні потрібна, але без щорічної прокачки до ЄС понад сотні мільярдів кубів російського газу. За такої умови можна спокійно демонтовувати левову частку саме магістральних транзитних трубопроводів.
За розподільчу мережу мови нема. Але в нас 14,0 тис. км. трубопроводів діаметром 1020 - 1420 мм із робочим тиском у десятки атмосфер, який чимось треба створювати. Для забезпечення регіонів самої лише України таке марнотратство вочевидь зайве.
показати весь коментар
15.05.2023 03:53 Відповісти
А навіщо "демонтувати"? Металолому в Британії мало?
показати весь коментар
16.05.2023 06:48 Відповісти
Ну якщо непотрібні 5 млн. тон високоякісної сталі вартістю у десяток мільярдів доларів, нехай собі гниють в українських чорноземах 😉
показати весь коментар
16.05.2023 15:34 Відповісти
 
 