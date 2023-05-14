У Чорному морі перебувають 4 російські ракетоносії із загальним залпом до 25 "Калібрів", - ОК "Південь"

У Чорному морі Росія тримає 4 носії ракет. Загальний залп може становити приблизно 25 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"В Чорному морі корабельне угруповання з 10 одиниць продовжує маневри між мисом Тарханкут і Новоросійськом. Напоготові 4 ракетоносії, один з яких підводний, максимальне спорядження до 25 "Калібрів". Частину ракет ворог випустив під час нічної ракетної атаки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОК "Південь", рівень ракетної загрози залишається високим.

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