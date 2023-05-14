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У Чорному морі перебувають 4 російські ракетоносії із загальним залпом до 25 "Калібрів", - ОК "Південь"

флот,росія,корабель

У Чорному морі Росія тримає 4 носії ракет. Загальний залп може становити приблизно 25 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"В Чорному морі корабельне угруповання з 10 одиниць продовжує маневри між мисом Тарханкут і Новоросійськом. Напоготові 4 ракетоносії, один з яких підводний, максимальне спорядження до 25 "Калібрів". Частину ракет ворог випустив під час нічної ракетної атаки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОК "Південь", рівень ракетної загрози залишається високим.

Також читайте: Росіяни вивели в Чорне море 2 ракетоносія із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр", - ОК "Південь"

Автор: 

ВМС рф (141) ракети (4019) Чорне море (1662)


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Топ коментарі
+7
Підходить час який дозволить розібратися раз і на завжди з цими іржавими коритами
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14.05.2023 10:43
+3
В ОПі казали що це вже чи не останні Калібри. Збрехали?
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14.05.2023 10:40
+1
на Тернопіль прилетіло через придністров*я, отже з тих корит яким на дні вже прогули ставлять...
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14.05.2023 10:42
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Калібр?? Чи всеж так калібрі??
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14.05.2023 10:39 Відповісти
В ОПі казали що це вже чи не останні Калібри. Збрехали?
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14.05.2023 10:40 Відповісти
ага...там понарозкажуть.
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14.05.2023 10:51 Відповісти
Там з самого початку війни твердили, що калібрів геть мало і вони не аби які дорогі. як бачимо, тих ****** у них вистачає, хоча і економлять.
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14.05.2023 10:56 Відповісти
ні в якому разі не захищаю ***** Опу, та кацапи можуть ганяти корита без ракет щоб просто тримати наші ПВО у напрузі, з півночі міги з півдня флот...
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14.05.2023 11:15 Відповісти
на Тернопіль прилетіло через придністров*я, отже з тих корит яким на дні вже прогули ставлять...
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14.05.2023 10:42 Відповісти
Підходить час який дозволить розібратися раз і на завжди з цими іржавими коритами
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14.05.2023 10:43 Відповісти
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14.05.2023 10:49 Відповісти
Поки вони там, спокою нам не буде
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14.05.2023 10:54 Відповісти
Где ж те ракеты британские? Ну хоть попробовать, авось влучат.
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14.05.2023 11:00 Відповісти
Натяки?
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14.05.2023 11:02 Відповісти
це південь обригане командування кожен ранок рахує скільки.. порахувати може і баба Дуся
а втарабанити слабо?? гавнокомандування
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14.05.2023 13:24 Відповісти
 
 