З окупованої території Запорізької області продовжують вивозити українських дітей, - Федоров

Останніми днями росіяни вивезли українських дітей з Кам’янки-Дніпровської, Мелітополя, Якимівки. Вивозять нібито на відпочинок до Бердянська, Криму та на територію Росії

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує прикриватися за спинами наших дітей. Схема по-рашистськи: вивозять дітей з одних окупованих територій до інших вглиб окупації або у Росію начеб-то на відпочинок або навчання. Насправді тримають їх в заручниках і спостерігають за ситуацією на фронті", - зазначив Федоров.

7 травня вихованців школи-інтернату з Кам'янки-Дніпровської "евакуювали" до Бердянська. 9 травня дітей із Мелітопольського центру соціально-психологічної реабілітації відправили "на оздоровлення" до Євпаторії українського Криму. 11 травня 15 учнів однієї зі шкіл Якимівки вивезли до дитячого табору російського Краснодара.

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"У "зручний" для рашистів момент вони можуть перетворити дітей на розмінну монету, тож в жодному випадку не можна віддавати своїх дітей в брудні руки ворога", - додав міський голова Мелітополя.