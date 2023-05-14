З окупованої території Запорізької області продовжують вивозити українських дітей, - Федоров
Останніми днями росіяни вивезли українських дітей з Кам’янки-Дніпровської, Мелітополя, Якимівки. Вивозять нібито на відпочинок до Бердянська, Криму та на територію Росії
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує прикриватися за спинами наших дітей. Схема по-рашистськи: вивозять дітей з одних окупованих територій до інших вглиб окупації або у Росію начеб-то на відпочинок або навчання. Насправді тримають їх в заручниках і спостерігають за ситуацією на фронті", - зазначив Федоров.
7 травня вихованців школи-інтернату з Кам'янки-Дніпровської "евакуювали" до Бердянська. 9 травня дітей із Мелітопольського центру соціально-психологічної реабілітації відправили "на оздоровлення" до Євпаторії українського Криму. 11 травня 15 учнів однієї зі шкіл Якимівки вивезли до дитячого табору російського Краснодара.
"У "зручний" для рашистів момент вони можуть перетворити дітей на розмінну монету, тож в жодному випадку не можна віддавати своїх дітей в брудні руки ворога", - додав міський голова Мелітополя.
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