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Зеленський подякував Німеччині за підтримку в боротьбі проти агресії РФ: Разом переможемо і повернемо мир у Європу

зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку в оборонній боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, запис із подякою Зеленський залишив у гостьовій книзі на прийомі у президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра.

"У найскладніший час в новітній історії України Німеччина виявилася нашим справжнім другом і надійним союзником, рішуче стоячи поруч з українським народом у боротьбі за свободу і демократичні цінності", – написав Зеленський англійською мовою в гостьовій книзі.

"Разом ми переможемо і повернемо мир в Європу", – додав глава України.

Зеленський особисто подякував Штайнмаєру за його підтримку. Він написав: "Дякую вам, пане федеральний президенте, за вашу особисту підтримку України та гостинність".

Він також подякував німецькому народу за його "фантастичну солідарність", написавши німецькою: "Дякую, Німеччино!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Німеччини та зустрівся зі Штайнмаєром. ФОТОрепортаж

Автор: 

Німеччина (7336) Зеленський Володимир (23732)


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Топ коментарі
+7
Да -- Німеччина впряглась не по дєтскі .
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14.05.2023 11:47
+5
Дякула.
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14.05.2023 11:45
+5
За рік вже би можна було і свої далекобійні ракети виробляти. Випробування прямо на полі бою.
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14.05.2023 12:16
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Дякула.
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14.05.2023 11:45 Відповісти
Да -- Німеччина впряглась не по дєтскі .
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14.05.2023 11:47 Відповісти
А всего-то нужно было убрать придурка посла, сорвавшегося с цепи. Теперь заслали его к черту на кулички.
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14.05.2023 11:53 Відповісти
- "там где много диких обезьян"(с) ?
Так посилають того дипломата, щоби він ще і місцевому зверхнику лулі розвернув нейтрально-прорашистський вектор зовнішньої політики на напрямок підтримки України у війні з пітьмою.
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14.05.2023 12:07 Відповісти
Из зама МЗС в послы? Именно посылают. Как говаривал чукча "Послы бывают: уполномоченные, чрезвычайные и на@ер" .
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14.05.2023 14:34 Відповісти
Штайнмайер свою формулу пихал до того как Мельник сорвался... 5к касок обещали до того как Мельник сорвался...И, как знать, если б Мельник не срывался, то фото улитки с примотанным патроном, в Твиттере Мельника и сегодня могло бы быть символом немецкой помощи
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14.05.2023 12:16 Відповісти
Только вот оружие стало поступать именно после того, как официально отозвали Мельника и он извинилс. До этого только красиво обещали. Это как с Болгарией. Они ничего не сказали на назначение "минетчицы" послом, но сразу отказались заключать новые контракты и приостановили выполнение уже подписанных. Вроде как и не устроили официальный демарш, но все все поняли.
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14.05.2023 14:39 Відповісти
какое именно оружие? первые поставки были еще при Мельнике, если речь о "ирисах" и "леопардах" это совершенно другая история... Я, по определенным причинам, хорошо слежу именно за немецкой "хронологией". Каски, например, обещали накануне вторжения, когда в Украине садились борты с "джавелинами". Первопричину сложности с Германией далеко не в Мельнике который только послом с 2014, а до этого генконсулом в Гамбурге был..Что то до 24.02.22 никто не упрекал Мельника. Если министр экономики Германиии, после полномасштабного вторжения, говорит: "зачем поднимать вопрос санкций против россии если все закончится через три дня?", очевидно что далеко не каждый не заистерит. Если много лет фрау меркель называла СП-2 "сугубо экономиическим проектом", вряд ли стоило ожидать от Германии таких же шагов как от США. Если "Бильд" призывает Штайнмайера извиниться перед Украиной за его пророссийскую риторику на протяжении многих лет, вряд ли стоит парафинить Мельника и говорить что вот его не стало и оружие пошло. Я не фанат Мельника, хотя тезис о "ливерной колбасе" это всего лишь немецкий аналог понятного нам "на обиженных воду возят". Однако объективно смотреть на вещи, принимая во внимание все(!) аспекты не помешало бы...
Упоминание Болгарской "послицы" в разрезе этой темы считаю абсолютно не уместным. Ибо это полный трэш
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14.05.2023 15:08 Відповісти
Ну да, и Мельника снова просто так ссылают подальше от Европы после его последних факапов. Он не просто в крайнем интервью немецкой прессе наговорил опять лишнего, а и оскорбил текущего посла Украины в Германии - Олексея Макеева. И если дипломат истерит и переходит к оскорблениям через СМИ и сети руководства страны, в которой он посол - он профнепригоден. То, что пошло нам после его отставки, при нем было невозможно даже в мечтах. И я тоже хорошо помню как сообщили неофициально что Мельника отставят в течение 2 недель и Украина сразу "неожиданно" в конце июня получила первые САУ. А когда Мельника отставили 9 июля 2022 и "вдруг" уже 10 июля Германия заявила что нашла способ решить "тяжелую" проблему с боеприпасами для поставок нам первых Гепардов.
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14.05.2023 18:15 Відповісти
он не сам по себе тявкал
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14.05.2023 12:49 Відповісти
Европа воюет? Ей нужен мир? А Украине победа в войне не нужна? Или зеледент, посещая страны без войны, забывает о войне в Украине, которую он так любит называть полномасшабной?
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14.05.2023 11:58 Відповісти
За рік вже би можна було і свої далекобійні ракети виробляти. Випробування прямо на полі бою.
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14.05.2023 12:16 Відповісти
1. Поки Зеленський за кордоном нiякого контрнаступу не буде, це очевидно. А з контрнаступом тут так, сьогоднi рано, а завтра вже пiзно.
2. Бо не втik вiд вiйни, та сидить у Києвi в самий критичний час вiйни, коли його обстрiлюють ракетами... wait...
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14.05.2023 12:20 Відповісти
...у боротьбі за свободу і демократичні цінності", - написав Зеленський англійською мовою в гостьовій книзі. Джерело:

Ау? можливо я не уважний... Чи чув хтось, щоб Зеленський розшифрував своє розуміння та бачення, що таке демократичні цінності, європейські цінності та взагалі, як він розуміє це слово - "ЦІННОСТІ"?
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14.05.2023 12:33 Відповісти
Це він так пошуткував ! I expect he had made a lot of mistakes !
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14.05.2023 12:49 Відповісти
Та так - в крайньому пакеті допомоги Німеччина, здається, вигрібла всі свої ангари до крихти, щоби передати Україні!

Накінець-то німці зрозуміли, що боротьба з російсько-нацистськім імперіалізмом є справою честі, і особливо для них.

Якщо чесно, то ще рік тому я навіть у найкращих мріях не міг собі таке уявити.
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14.05.2023 13:00 Відповісти
Не те головне, що говорить людина, хоч це і важливо... Головне та важливо, що вона робить!
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14.05.2023 13:24 Відповісти
Що це таке за стиль одягу і звідки їх витягли на міжнародну зустріч?Чого вже не в трєніках? Друге- навіщо тягати весь ОП закордон, два слова сам не можеш мовити?Помолитися? Уявляю, які це витрати на охорону та безпеку і на пожерти, судячи з відгодованих хряків

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14.05.2023 14:19 Відповісти
 
 