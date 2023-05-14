Зеленський подякував Німеччині за підтримку в боротьбі проти агресії РФ: Разом переможемо і повернемо мир у Європу

Президент України Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку в оборонній боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, запис із подякою Зеленський залишив у гостьовій книзі на прийомі у президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра.

"У найскладніший час в новітній історії України Німеччина виявилася нашим справжнім другом і надійним союзником, рішуче стоячи поруч з українським народом у боротьбі за свободу і демократичні цінності", – написав Зеленський англійською мовою в гостьовій книзі.

"Разом ми переможемо і повернемо мир в Європу", – додав глава України.

Зеленський особисто подякував Штайнмаєру за його підтримку. Він написав: "Дякую вам, пане федеральний президенте, за вашу особисту підтримку України та гостинність".

Він також подякував німецькому народу за його "фантастичну солідарність", написавши німецькою: "Дякую, Німеччино!"

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