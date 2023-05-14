Зеленський подякував Німеччині за підтримку в боротьбі проти агресії РФ: Разом переможемо і повернемо мир у Європу
Президент України Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку в оборонній боротьбі проти російської агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як зазначається, запис із подякою Зеленський залишив у гостьовій книзі на прийомі у президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра.
"У найскладніший час в новітній історії України Німеччина виявилася нашим справжнім другом і надійним союзником, рішуче стоячи поруч з українським народом у боротьбі за свободу і демократичні цінності", – написав Зеленський англійською мовою в гостьовій книзі.
"Разом ми переможемо і повернемо мир в Європу", – додав глава України.
Зеленський особисто подякував Штайнмаєру за його підтримку. Він написав: "Дякую вам, пане федеральний президенте, за вашу особисту підтримку України та гостинність".
Він також подякував німецькому народу за його "фантастичну солідарність", написавши німецькою: "Дякую, Німеччино!"
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Так посилають того дипломата, щоби він ще і місцевому зверхнику лулі розвернув нейтрально-прорашистський вектор зовнішньої політики на напрямок підтримки України у війні з пітьмою.
Упоминание Болгарской "послицы" в разрезе этой темы считаю абсолютно не уместным. Ибо это полный трэш
2. Бо не втik вiд вiйни, та сидить у Києвi в самий критичний час вiйни, коли його обстрiлюють ракетами... wait...
Ау? можливо я не уважний... Чи чув хтось, щоб Зеленський розшифрував своє розуміння та бачення, що таке демократичні цінності, європейські цінності та взагалі, як він розуміє це слово - "ЦІННОСТІ"?
Накінець-то німці зрозуміли, що боротьба з російсько-нацистськім імперіалізмом є справою честі, і особливо для них.
Якщо чесно, то ще рік тому я навіть у найкращих мріях не міг собі таке уявити.