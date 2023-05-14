Лукашенко п’ятий день не з’являється на публіці, не відвідав навіть День державного прапора, - ЗМІ
У Мінську відбулася урочиста церемонія з ушанування державних символів у День державного прапора, герба і гімну Білорусі, але президент Олександр Лукашенко знову не з’явився на публіці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило білоруське видання Zerkalo.
Як зазначається, для Лукашенка поява на цій церемонії була важливою, адже він не з'являється в публічному просторі вже п'ятий день.
На його офіційному сайті з'явилося привітання з цим святом, але сам він на церемонії не з'явився. На ній виступив прем'єр-міністр Роман Головченко і зачитав звернення від Лукашенка.
Про стан білоруського лідер чи про місце, де він зараз перебуває, нічого не відомо. З моменту урочистих заходів 9 травня в Москві та Мінську Лукашенко не з'являвся в публічному полі, жодних заходів за його особистої участі не проводили. При цьому пресслужба Лукашенка та чиновники мовчать.
Відомо лише, що в суботу ввечері, 13 травня, кортеж у супроводі спецпідрозділу "Стріли" приїхав до Республіканського клінічного медичного центру Управління справами президента, писало "Єврорадіо" із посиланням на читачів.
За інформацією видання, під'їзди до лікарні було перекрито, а вздовж доріг, які ведуть до неї, виставили силовиків.
Як повідомляв проєкт "МотолькоПомоги", до клініки у Дроздах приїхав Олександр Лукашенко. Він пробув там дві години.
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Для нього 20 років розробляли модифікацію "новичка" - називається "Старичок".
- Десь щось таки заболіло
- Привід попасти з параду додому
-Доїзд до власної лікарні - неначе - процедури
- Висновки лікарів : ТАКЕ У НАС НЕ ЛІКУЄТЬСЯ
- Підганяємо президентський " борт", грузимо тіло
-Летимо туди, де в банках лежать веееееееееликі " чесні " гроші...
- В літаку ( подумки !) : усіх обдурив !
.. а далі - сите життя в країні, котра " своїх не видає "
Правда.. пуйло вже тримає на прив'язку обох молодших луків...
Шо -то будіт ...
Для України його смерть ускладнить ситуацію.
вже позаду той час коли ми побоювалися нападу білоруської армії, тепер пряме боєзіткнення лише на користь нам буде.
тому білоруси будуть до останнього в кущах сидіти.
а мінімум потерпіти синці та автозаки на протестах за демократичну Білорусь, чи втратити 20 000 на війні в Україні.
демократичної держави
ці страшилки шановні ботики можете засунути собі в дупцю.
Не треба випробовувати долю та їздити на паради...
І "царь Борис III внезапно скончался 28 августа 1943 года - через несколько дней после возвращения в Софию с проходившей в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Восточной Пруссии встречи с Гитлером, по официальной версии - от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0 инфаркта .
Сподіваюсь хоча би, що воно помре у важких муках.
Ще буде організований референдум, потім вибори фюрера...
А вже потім федеральний округ РФ...
Можливо ОСОБЛИВИЙ федеральний округ... для початку...
Все они марионетки в ловких и натруженных руках.
Кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки, и играет клоун на трубе.
И в процессе представленья создается впечатленье, что куклы пляшут сами по себе.
Ах, до чего порой обидно, Что хозяина не видно, Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны, И мы верим простодушно В то, что кукла может говорить.
Но вот хозяин гасит свечи.
Кончен бал и кончен вечер, засияет месяц в облаках.
И кукол снимут с нитки длинной, и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках.(с)
А куклу Лушеску могли и отравить - куклы иногда ламаются.
Да и состарилась и поднадоела кукловоду из Кремля...