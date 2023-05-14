Лукашенко п’ятий день не з’являється на публіці, не відвідав навіть День державного прапора, - ЗМІ

У Мінську відбулася урочиста церемонія з ушанування державних символів у День державного прапора, герба і гімну Білорусі, але президент Олександр Лукашенко знову не з’явився на публіці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило білоруське видання Zerkalo.

Як зазначається, для Лукашенка поява на цій церемонії була важливою, адже він не з'являється в публічному просторі вже п'ятий день.

На його офіційному сайті з'явилося привітання з цим святом, але сам він на церемонії не з'явився. На ній виступив прем'єр-міністр Роман Головченко і зачитав звернення від Лукашенка.

Про стан білоруського лідер чи про місце, де він зараз перебуває, нічого не відомо. З моменту урочистих заходів 9 травня в Москві та Мінську Лукашенко не з'являвся в публічному полі, жодних заходів за його особистої участі не проводили. При цьому пресслужба Лукашенка та чиновники мовчать.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко поїхав з Москви одразу після параду. В Кремлі кажуть - через справи. ФОТО

Відомо лише, що в суботу ввечері, 13 травня, кортеж у супроводі спецпідрозділу "Стріли" приїхав до Республіканського клінічного медичного центру Управління справами президента, писало "Єврорадіо" із посиланням на читачів.

За інформацією видання, під'їзди до лікарні було перекрито, а вздовж доріг, які ведуть до неї, виставили силовиків.

Як повідомляв проєкт "МотолькоПомоги", до клініки у Дроздах приїхав Олександр Лукашенко. Він пробув там дві години.

Також читайте: Лукашенко - заручник Кремля, але Росія не вимагатиме нападати на Україну, - Данілов