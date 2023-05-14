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Новини
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Лукашенко п’ятий день не з’являється на публіці, не відвідав навіть День державного прапора, - ЗМІ

лукашенко

У Мінську відбулася урочиста церемонія з ушанування державних символів у День державного прапора, герба і гімну Білорусі, але президент Олександр Лукашенко знову не з’явився на публіці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило білоруське видання Zerkalo.

Як зазначається, для Лукашенка поява на цій церемонії була важливою, адже він не з'являється в публічному просторі вже п'ятий день.

На його офіційному сайті з'явилося привітання з цим святом, але сам він на церемонії не з'явився. На ній виступив прем'єр-міністр Роман Головченко і зачитав звернення від Лукашенка.

Про стан білоруського лідер чи про місце, де він зараз перебуває, нічого не відомо. З моменту урочистих заходів 9 травня в Москві та Мінську Лукашенко не з'являвся в публічному полі, жодних заходів за його особистої участі не проводили. При цьому пресслужба Лукашенка та чиновники мовчать.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко поїхав з Москви одразу після параду. В Кремлі кажуть - через справи. ФОТО

Відомо лише, що в суботу ввечері, 13 травня, кортеж у супроводі спецпідрозділу "Стріли" приїхав до Республіканського клінічного медичного центру Управління справами президента, писало "Єврорадіо" із посиланням на читачів.

За інформацією видання, під'їзди до лікарні було перекрито, а вздовж доріг, які ведуть до неї, виставили силовиків.

Як повідомляв проєкт "МотолькоПомоги", до клініки у Дроздах приїхав Олександр Лукашенко. Він пробув там дві години.

Також читайте: Лукашенко - заручник Кремля, але Росія не вимагатиме нападати на Україну, - Данілов

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+49
***** напоїв чайком, нє?
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14.05.2023 12:17
+42
Отруїли таракана?
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14.05.2023 12:18
+27
Зі смертю лукашенка кацапська удавка на горлі Білорусі лише посилиться. Замість нього буде поставлено того, на кого прямо вкаже пуйло.
Для України його смерть ускладнить ситуацію.
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14.05.2023 12:20
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***** напоїв чайком, нє?
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14.05.2023 12:17 Відповісти
Отруїли таракана?
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14.05.2023 12:18 Відповісти
Дуст ДДТ. Інфа 100%
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14.05.2023 12:19 Відповісти
у него огромные проблемы с сердцем..... срочно требуется операция на сердце... вопрос даже стоит о донорстве ..насколько правда не ясно... но проблемы серьезные тут не отравление тут Боженька Карму послал вызывает Грыгорыча к себе... ничего так не лечит идиотию как болячка ..да да согласен ***** даже при смертельных палиативных болезнях плюет на все.. и все же не у всех такие нервы и пределы психики...а у Х..ло уже давно кукуха тихо поехала и капитально...
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14.05.2023 12:34 Відповісти
півроку тому отруїли главу МЗС Макея - також казали що інфаркт…
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14.05.2023 12:46 Відповісти
Скоріше б вже Боженька прибрав оту всю наволоч..і не тільки бацька з путєй..а всіх причетних..всім по білету на концерт кабздона
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14.05.2023 12:50 Відповісти
Обійдуться вони без концертів. Просто здохнуть.
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14.05.2023 13:03 Відповісти
Ніііі....
Для нього 20 років розробляли модифікацію "новичка" - називається "Старичок".
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14.05.2023 12:46 Відповісти
Усовершенствованный, модернизированный, так сказать! " Новичком".)))
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14.05.2023 14:45 Відповісти
Таракани вміють вдаватись мертвими...
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14.05.2023 12:43 Відповісти
як варіант :

- Десь щось таки заболіло

- Привід попасти з параду додому

-Доїзд до власної лікарні - неначе - процедури

- Висновки лікарів : ТАКЕ У НАС НЕ ЛІКУЄТЬСЯ

- Підганяємо президентський " борт", грузимо тіло

-Летимо туди, де в банках лежать веееееееееликі " чесні " гроші...

- В літаку ( подумки !) : усіх обдурив !

.. а далі - сите життя в країні, котра " своїх не видає "

Правда.. пуйло вже тримає на прив'язку обох молодших луків...

Шо -то будіт ...
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14.05.2023 13:03 Відповісти
Подався в ветерани.

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14.05.2023 12:18 Відповісти
Подивився мудіщев що в ***** на параді побєдобєсія одна тридцчтічєтвєрка і сцикотно стало за свою дупу. А нервові хвороби в купі з і ншими то пекельна суиміш.
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14.05.2023 14:26 Відповісти
А навколо дідів з палок познімали...
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14.05.2023 17:12 Відповісти
Если усатая членососка подохла, выпью пива первый раз за несколько месяцев
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14.05.2023 12:19 Відповісти
Будьмо.
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14.05.2023 12:23 Відповісти
Во , я ж то думаю що це я хочу
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14.05.2023 12:25 Відповісти
пивом душу не обманеш. тут и коньячек применить можно.
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14.05.2023 12:26 Відповісти
Да вы, батенька,эстет!
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14.05.2023 16:29 Відповісти
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14.05.2023 12:26 Відповісти
Я вора трохи кагору. За падежь. А якщо так, то сьогодні вечерком повторю.
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14.05.2023 12:49 Відповісти
Я вже буду чекати, коли ***** подохне. Тоді вже до алкомаркета.
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14.05.2023 13:04 Відповісти
А я горіхову настоянку 40 градусів. Хоча вчора за повітряний армагедець теж підняв.
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14.05.2023 13:12 Відповісти
Саня, батьки чекають!
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14.05.2023 12:19 Відповісти
Зі смертю лукашенка кацапська удавка на горлі Білорусі лише посилиться. Замість нього буде поставлено того, на кого прямо вкаже пуйло.
Для України його смерть ускладнить ситуацію.
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14.05.2023 12:20 Відповісти
не ускладнить.

вже позаду той час коли ми побоювалися нападу білоруської армії, тепер пряме боєзіткнення лише на користь нам буде.

тому білоруси будуть до останнього в кущах сидіти.
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14.05.2023 12:22 Відповісти
Погоджуюсь на 100%. Абсолютно не поділяю ейфорію деяких Українців, що вважають, ось помре Лукашенко і все. Білорусь проведе демократичні вибори і обере європейський шлях. Дурниці! кщо Лукашенко помре, то Кремль поставить там свою маріонетку. І якщо зараз залежність Білорусі та Лукашенко від росії дуже велика, то залежність нової маріонетки буде катастрофічна.
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14.05.2023 12:31 Відповісти
Чисто теоретично, якщо раптом( ймовірність велика) то справа рук московитського керівництва, і враховуючи , що ми, можливо, і не побоюємося боєзіткнення з армією РБ, то запобігти чому намагається кремлівська потвора?
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14.05.2023 12:47 Відповісти
наступником буде старший синок лукашенка - він ще більший підкацапник аніж батько
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14.05.2023 12:48 Відповісти
Буде Пригожин, чи Сєчін, чи Медвєдєв з Матвієнко, чи....
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14.05.2023 12:50 Відповісти
Януковича чи Азірова поставлять, вони трішки знають українську, а українська і білоруська на 86% сожі
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14.05.2023 13:07 Відповісти
Янукович підходить - батько - Федір Володимирович (білорус / поляк / росіянин)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kyivpost01-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22] (https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 ) - металург; мати - Ольга Семенівна Янукович (Леонова) (росіянка)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kyivpost01-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] (https://uk.wikipedia.org/wiki/1925 1925 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1952 1952 ) - медсестра. У Віктора Януковича є звідні сестри, але він про них воліє не згадуватиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9F%D1%80%D1%94%D0%BC%D1%8C%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D1%85,_%D1%85%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B2-25 [25] . Прізвище Янукович білоруського походження (від білоруського імені Янук - народної форми католицького імені Ян)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] .
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14.05.2023 15:15 Відповісти
Так, але є маленький шанс, шо білоруси знову вийдуть на вулиці, але на цей раз московія не зможе допомогти придушити протести.
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14.05.2023 12:52 Відповісти
фантастика
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14.05.2023 12:55 Відповісти
Згоден, шанс мінімальний... але білорусам треба подумати, втратити максимум 100 людей,

а мінімум потерпіти синці та автозаки на протестах за демократичну Білорусь, чи втратити 20 000 на війні в Україні.
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14.05.2023 13:04 Відповісти
В тому-то то й проблема, що шанс маленький.
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14.05.2023 13:01 Відповісти
Неа, скорее всего начнется борьба за власть. Но Украине это ничем не грозит. Уже все поняли что Беларусь кусать не может.
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14.05.2023 13:06 Відповісти
білорасєйський народ і є тією удавкою, білорасєняни гірші ******** за расєян бо вони їхні щюрячі підлабузники...
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14.05.2023 15:44 Відповісти
Це все від нервів, переживає. Непереживе.
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14.05.2023 12:20 Відповісти
так, він зрозумів, що гра програна, і вирішив усопнути та відпочити вічним сном... не хоче бачити як його особисте "королівство" рухне.
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14.05.2023 12:55 Відповісти
А я вам сейчас покажу....
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14.05.2023 12:21 Відповісти
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14.05.2023 12:53 Відповісти
лукашенко диктатор. диктатори можуть взагалі болт на всіх покласти і нікуди не ходити і ніде не показуватись. колись так покійний північнокореєць робив.
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14.05.2023 12:21 Відповісти
Він особливий диктатор, не в смислі ідіот, а в смислі, що він - мімікрія під нормального президента

демократичної держави
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14.05.2023 12:59 Відповісти
Мабуть,горілку на колорадських жуках перетримав.
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14.05.2023 12:21 Відповісти
Якщо вусатий зіграв в ящик, то керувати Білорусією буде путін. І будуть атаки з білорусі, щоб перерізати поставки зброї
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14.05.2023 12:21 Відповісти
боже які Ви дурні, а що зараз заважаю кацапідарам вдарити скажімо по Волинській області ? невже їм потрібне добро картопляного дуче ?
ці страшилки шановні ботики можете засунути собі в дупцю.
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14.05.2023 12:32 Відповісти
Відїбись
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14.05.2023 12:55 Відповісти
А сейчас что мешает?
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14.05.2023 13:07 Відповісти
Лука ще брикається і ***** доводиться з ним рахуватися...
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14.05.2023 13:52 Відповісти
Ні ну ми всі плакали коли парад мельком побачили , але щоб так близько до серця брати
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14.05.2023 12:24 Відповісти
Отдал Беларусь путлеру в виде Минского федерального округа, поэтому и праздновать нечего... Сейчас на фоне постоянных поражений в Украине путлера только такое событие спасет от кровавого и бессмысленного бунта на рабссее. Видимо детали этого поглощения еще в оформлении.
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14.05.2023 12:24 Відповісти
Може сдохла скотыняка?
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14.05.2023 12:25 Відповісти
Напевне ''наркомовскі сто грамів'' за ''паБєду'' з новічком були.
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14.05.2023 12:25 Відповісти
Невже помер? Амінь в пеклі. На фоні рашистських атак, це свято.
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14.05.2023 12:26 Відповісти
Можливо він вже дуже тонко пряде?
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14.05.2023 12:27 Відповісти
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14.05.2023 12:27 Відповісти
лукашиное озеро
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14.05.2023 13:22 Відповісти
Може він вже цвинтар відвідав в якості мешканця.
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14.05.2023 12:28 Відповісти
Курение ( посещение мацквы ) убивает -предупреждают все , кто хоть немного умеет мыслить .
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14.05.2023 12:29 Відповісти
До трибунала очухаться.
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14.05.2023 12:30 Відповісти
Якщо відкинув лапті, трибунал можна пробачити.
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14.05.2023 12:42 Відповісти
пару лет назад с автоматом бегал...зачем всё это было ?
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14.05.2023 12:30 Відповісти
Надышался вони мавзолейной, вот и результат.
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14.05.2023 12:31 Відповісти
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14.05.2023 12:33 Відповісти
Попил в кремле чайку с полонием?
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14.05.2023 12:36 Відповісти
отравили підара в мацкві. А шо ? Не справився з поставленими завданнями. Хтось у світі буде виясняти , що з *********** підаром сталося ? В його смерті не проти(навіть за) і на Заході , і в мордорі , і в Україні і навіть в білокацапії
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14.05.2023 12:38 Відповісти
От і доручкався з ******..
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14.05.2023 12:39 Відповісти
То потрібно було деруни дома їсти, а не щямі давитись на московщині
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14.05.2023 12:40 Відповісти
Може,новічок?
Не треба випробовувати долю та їздити на паради...
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14.05.2023 12:41 Відповісти
Ванна сказала, що у цьому році помре Лукашенко, Путін, Сі Цзянпін і навіть Арестович)))
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14.05.2023 12:43 Відповісти
Походу скоро до кобзона піде,кажуть що в нього обширний інфаркт.
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14.05.2023 12:46 Відповісти
Якось т. Гітлер покликав в цяря Болгарії Бориса....

І "царь Борис III внезапно скончался 28 августа 1943 года - через несколько дней после возвращения в Софию с проходившей в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Восточной Пруссии встречи с Гитлером, по официальной версии - от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0 инфаркта .
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14.05.2023 12:47 Відповісти
Було б дуже не справедливо, якщо ця наволоч іздохне не у в'язниці, а в теплому лікарняному ліжку. Тим більше раніше за х*йла.
Сподіваюсь хоча би, що воно помре у важких муках.
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14.05.2023 12:55 Відповісти
Він у США. За програмою захисту свідків. Житиме собі на ранчо у Флориді. Сусідами в нього "путін" (живе вже там більше 10-ти років) і Трамп.
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14.05.2023 12:57 Відповісти
Ой, а шож такоя - алергія на полоній?
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14.05.2023 13:07 Відповісти
Та яка різниця де він дівся .Беларусією керує не він а рашка.
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14.05.2023 13:11 Відповісти
А його попереджали - ***** прибере таргана, як тільки той стане непотрібний, і захаває Бєларуссію.
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14.05.2023 13:38 Відповісти
Прислів'я, яке тарган може наостанок сказати х*йлу. Не ліз поперед батька у пекло
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14.05.2023 13:50 Відповісти
Уявляю, як зараз обсираються середньоазійські лідери, здають аналізи, згадують, що їли і пили у москві разом з лукою.
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14.05.2023 14:01 Відповісти
Новічок, одним словом...
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14.05.2023 14:10 Відповісти
може здохло
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14.05.2023 14:32 Відповісти
шукають двойняшку
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14.05.2023 14:36 Відповісти
Мабуть, бульбу саджає...
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14.05.2023 14:46 Відповісти
Може й справді здохне ця вусата шмара.
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14.05.2023 15:09 Відповісти
Всі хто якшається з ******, рано чи пізно ласти клеють
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14.05.2023 15:11 Відповісти
Ваш варіант навіть ліпший - Пу потріба маріонетка, яку він знайде серед білорусів...
Ще буде організований референдум, потім вибори фюрера...

А вже потім федеральний округ РФ...

Можливо ОСОБЛИВИЙ федеральний округ... для початку...
Все они марионетки в ловких и натруженных руках.
Кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки, и играет клоун на трубе.
И в процессе представленья создается впечатленье, что куклы пляшут сами по себе.

Ах, до чего порой обидно, Что хозяина не видно, Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны, И мы верим простодушно В то, что кукла может говорить.

Но вот хозяин гасит свечи.
Кончен бал и кончен вечер, засияет месяц в облаках.
И кукол снимут с нитки длинной, и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках.(с)

А куклу Лушеску могли и отравить - куклы иногда ламаются.
Да и состарилась и поднадоела кукловоду из Кремля...
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14.05.2023 15:40 Відповісти
де-факто білорасєя вже федеральний округ расєйської **********, чекають лише коли помре пес кабиздох...
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14.05.2023 15:47 Відповісти
Думаю найвірогідніше, що ***** ультимативно вимагав від таргана долучитись до "сво", але отримавши відмову пригостив чайком картофельного фюрера. Можливо доза не стала летальною за задумом, або через помилку.
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14.05.2023 16:09 Відповісти
Пора, григорич, пора... І так чорти прогули вже ставлять...
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14.05.2023 16:57 Відповісти
А у бяларусав що, є державний прапор? Ним #уйло підтерлось, який державний прапор?
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14.05.2023 18:14 Відповісти
Політичний шпагат він такий. Доводить до розірваної дупи.
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14.05.2023 19:03 Відповісти
 
 