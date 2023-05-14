МЗС Італії про мирний план Ватикану: Підтримуємо 10 пунктів мирної пропозиції Зеленського

Мирний план Ватикану став несподіванкою для Риму, однак Італія дотримуватиметься припинення війни на базі формули миру президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Чи знали ми про мирний план Ватикану? Чесно кажучи, ні", , - заявив міністр.

Як відзначив Таяні, Папа Римський як лідер церкви прагне миру й робить усе, аби завершити війну. Водночас позиція Італії незмінна: справедливий мир повинен передбачати відновлення міжнародного права, а також звільнення окупованих територій України.

"Італія готова вислухати будь-яку пропозицію, яка може призвести до припинення конфлікту, але наша позиція - як і Європи та НАТО - чітка: ми підтримуємо десять пунктів мирної пропозиції Зеленського", - додав міністр.

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