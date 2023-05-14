МЗС Італії про мирний план Ватикану: Підтримуємо 10 пунктів мирної пропозиції Зеленського
Мирний план Ватикану став несподіванкою для Риму, однак Італія дотримуватиметься припинення війни на базі формули миру президента України Володимира Зеленського.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Чи знали ми про мирний план Ватикану? Чесно кажучи, ні", , - заявив міністр.
Як відзначив Таяні, Папа Римський як лідер церкви прагне миру й робить усе, аби завершити війну. Водночас позиція Італії незмінна: справедливий мир повинен передбачати відновлення міжнародного права, а також звільнення окупованих територій України.
"Італія готова вислухати будь-яку пропозицію, яка може призвести до припинення конфлікту, але наша позиція - як і Європи та НАТО - чітка: ми підтримуємо десять пунктів мирної пропозиції Зеленського", - додав міністр.
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є лише два пляни, український і російський.
український оприлюднив зеленський після того як байден дав йому гарантію що поки він президент він не прокине нас як афганців. по українському пляну російська армія полишає окуповані території і нам повертається крим і донбас. цей плян абсолютно неприйнятний для путіна.
російський плян оприлюднив путін після відступу з херсона, коли москалі усвідомили що без третьої хвилі мобілізації у них вистачає сил тільки взяти Бахмут. по російському пляну пропонується копія мінських угод але територія, яку жуватимуть та ковтатимуть москалі значно більша. плян прийнятний для України тільки коли нас всі покинуть і ЗСУ не зможе атакувати але зможе оборонятися.
і тому увесь світ поділився на три табуни - хто за український плян, хто за російський і хто мнеться бо стидається сказати за що воно.
як на мене кожна зі сторін хоче стільки скільки протилежна сторона не дасть, отже доля війни вирішиться на полі бою. нас це ТИМЧАСОВО влаштовує.
це по перше.
а по друге щоб відступити завжди знайдеться мільйон красивих відмазок.
були таліби. прийшла америка і прогнала талібів. прийшли таліби і америка пішла.
американські ветерани кажуть що афганістан вони програли.
читайте уважно.
здійснення контрнаступу озброєння вже знаходиться на складах України. ОПівсько-притулинська ботня&півнячий куток: - Порошенко, де "Спартани"? Британія: - ми поставили вам Storm Shadow. Вдень Залужний дає годинне в'ю. Вночі прилітає по військовому складу у Хмельницькому.
Під ранок відбувається розмова Блінкена з Кулебою, Держсекретар вимагав від міністра відповідей на запитання(?). Ранком Вова чкурнув до Італії,сподіваючись на зустріч з Папою_понять_простіть. Хтось дійсно вважає, що той, хто намагався здати Південь кацапні, буде його звільняти?