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Новини
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МЗС Італії про мирний план Ватикану: Підтримуємо 10 пунктів мирної пропозиції Зеленського

папа,франциск,зеленський

Мирний план Ватикану став несподіванкою для Риму, однак Італія дотримуватиметься припинення війни на базі формули миру президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Чи знали ми про мирний план Ватикану? Чесно кажучи, ні", , - заявив міністр.

Як відзначив Таяні, Папа Римський як лідер церкви прагне миру й робить усе, аби завершити війну. Водночас позиція Італії незмінна: справедливий мир повинен передбачати відновлення міжнародного права, а також звільнення окупованих територій України.

"Італія готова вислухати будь-яку пропозицію, яка може призвести до припинення конфлікту, але наша позиція - як і Європи та НАТО - чітка: ми підтримуємо десять пунктів мирної пропозиції Зеленського", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попросив засудити російські злочини в Україні, - Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Італія (1565) Папа Римський (311)


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Топ коментарі
+12
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14.05.2023 12:49
+12
Ось в кого Пентагону треба секретності вчитися! Мирний план є, а хрін хто про нього знає!
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14.05.2023 12:51
+5
По ходу про "мирний план Ватикану" знають лише Поуп та Гундяй Хрестовоздвиженський...
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14.05.2023 12:54
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14.05.2023 12:49 Відповісти
Сини, дочки, внуки, правнуки? Де Папа? Де твій клан? А який план, що про нього ніхто не знає? Хочет куйлу лицо сохранить?
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14.05.2023 12:52 Відповісти
Ось в кого Пентагону треба секретності вчитися! Мирний план є, а хрін хто про нього знає!
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14.05.2023 12:51 Відповісти
По ходу про "мирний план Ватикану" знають лише Поуп та Гундяй Хрестовоздвиженський...
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14.05.2023 12:54 Відповісти
Хрестопродаженский.
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14.05.2023 13:08 Відповісти
Z-поклонний.
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14.05.2023 13:10 Відповісти
Так папа не дал зеле курнуть свой план? Жлоб.
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14.05.2023 13:09 Відповісти
словоблуддя.

є лише два пляни, український і російський.

український оприлюднив зеленський після того як байден дав йому гарантію що поки він президент він не прокине нас як афганців. по українському пляну російська армія полишає окуповані території і нам повертається крим і донбас. цей плян абсолютно неприйнятний для путіна.

російський плян оприлюднив путін після відступу з херсона, коли москалі усвідомили що без третьої хвилі мобілізації у них вистачає сил тільки взяти Бахмут. по російському пляну пропонується копія мінських угод але територія, яку жуватимуть та ковтатимуть москалі значно більша. плян прийнятний для України тільки коли нас всі покинуть і ЗСУ не зможе атакувати але зможе оборонятися.

і тому увесь світ поділився на три табуни - хто за український плян, хто за російський і хто мнеться бо стидається сказати за що воно.

як на мене кожна зі сторін хоче стільки скільки протилежна сторона не дасть, отже доля війни вирішиться на полі бою. нас це ТИМЧАСОВО влаштовує.
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14.05.2023 13:15 Відповісти
Якийсь ви мутний Сашко. Чи не знаєте, що ще трампон прийняв рішення про вихід з Афганістану? Це по перше. А по друге, залишатись там не було ніякого сенсу, абсолютно ніякого, тільки трата бабла і розпорошення сил.
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14.05.2023 13:34 Відповісти
люди, які кажуть правду нікому не подобаються тому те, що я вам не подобаюся цілком прийнятно, мене влаштовує.

це по перше.

а по друге щоб відступити завжди знайдеться мільйон красивих відмазок.

були таліби. прийшла америка і прогнала талібів. прийшли таліби і америка пішла.

американські ветерани кажуть що афганістан вони програли.
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14.05.2023 13:58 Відповісти
українська не моя рідна.
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14.05.2023 17:35 Відповісти
кацапською не гавкаю, звиняйте.
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14.05.2023 19:18 Відповісти
я рідну знаю, просто українська не моя рідна.

читайте уважно.
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14.05.2023 19:42 Відповісти
Кожна людина має свого Бога, а кожен Іван має свій план...
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14.05.2023 13:34 Відповісти
Вова: - контрнаступ відбудеться тоді, коли Захід надасть нам потрібну зброю. Захід: - майже все потрібне для цього озброєння ми надали. Вова&оточення: - прогнози по контрнаступу дещо перегріті; його результати можуть не відповідати очікуванням. Захід: - все необхідне для 🇺🇦

здійснення контрнаступу озброєння вже знаходиться на складах України. ОПівсько-притулинська ботня&півнячий куток: - Порошенко, де "Спартани"? Британія: - ми поставили вам Storm Shadow. Вдень Залужний дає годинне в'ю. Вночі прилітає по військовому складу у Хмельницькому.

Під ранок відбувається розмова Блінкена з Кулебою, Держсекретар вимагав від міністра відповідей на запитання(?). Ранком Вова чкурнув до Італії,сподіваючись на зустріч з Папою_понять_простіть. Хтось дійсно вважає, що той, хто намагався здати Південь кацапні, буде його звільняти?
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14.05.2023 13:35 Відповісти
по перше - знищили ********** надані заходом по-друге - остаточно знищили довіру до себе західних партнерів Україною правлять її вороги...
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14.05.2023 13:36 Відповісти
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14.05.2023 13:38 Відповісти
Була би діяла коаліція минулої каденції ВРУ з тодішнім Президентом - не було би ніякого "мирного плану Ватікану"; бо цей "план" був вироблений на підставі "договоримся где-то посередине".
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14.05.2023 13:45 Відповісти
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14.05.2023 13:51 Відповісти
Як це називається?
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14.05.2023 13:52 Відповісти
Один папа і дві попи
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14.05.2023 14:11 Відповісти
Так пудрити всім мізки! З ціею формулою міг і Путлер погодитись.
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14.05.2023 15:06 Відповісти
 
 