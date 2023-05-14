90% підприємств на окупованих територіях Запорізької області не працюють, - Федоров

Російські загарбники захопили всі підприємства на окупованій території Запорізької області, але 90% з них не працюють.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"90% підприємств на окупованих територіях не працюють. Працюють лише декілька підприємств, захоплених ворогом, на яких ворог розмістив ремонтні бази для своєї військової техніки або робить картинку, що начебто все нормально. Всі підприємства захоплені", - сказав Федоров.

За його словами, є випадки розграбування підприємств. Ворог викрадає устаткування, вивозить складські запаси. Як приклад Федоров навів машинобудівне та ливарне підприємство у с. Обільному поблизу Мелітополя.

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"Нині воно повністю розграбоване", - сказав він.