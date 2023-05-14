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Новини Агресія Росії проти України
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90% підприємств на окупованих територіях Запорізької області не працюють, - Федоров

федоров

Російські загарбники захопили всі підприємства на окупованій території Запорізької області, але 90% з них не працюють.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"90% підприємств на окупованих територіях не працюють. Працюють лише декілька підприємств, захоплених ворогом, на яких ворог розмістив ремонтні бази для своєї військової техніки або робить картинку, що начебто все нормально. Всі підприємства захоплені", - сказав Федоров.

За його словами, є випадки розграбування підприємств. Ворог викрадає устаткування, вивозить складські запаси. Як приклад Федоров навів машинобудівне та ливарне підприємство у с. Обільному поблизу Мелітополя.

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"Нині воно повністю розграбоване", - сказав він.

Автор: 

окупація (6685) Запорізька область (3598) Федоров Іван (648)


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а треба щоб працювали? на кого ?
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14.05.2023 13:19 Відповісти
Ага, это понятно, как и 99% на луганщине и донетчине, и в этом свете возникает один вопрос, - с чего тогда на прошлой неделе лакеи бени и ахметки ра сказывали о дифиците электроэнергии и о том, что нам ЛЕТОМ прилеться сидеть без электрики?
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14.05.2023 13:25 Відповісти
Працюють ще? Чого працюють? "Працюють лише декілька підприємств, захоплених ворогом, на яких ворог розмістив ремонтні бази для своєї військової техніки.......". Джерело:
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14.05.2023 13:31 Відповісти
"руськом мире" работа не в почете, там привыкли больше деньги тырить, чем работать. Прибыль значительно больше.
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14.05.2023 13:41 Відповісти
Мені цей "мер" та його коментарі напомінають ще одного "мера" м.Донецьк.А.А.Лукянченко(партія регіонів).Тіко він розповідав про сепаратистів,сидячи у Києві.А цей де сидить,доречі теж з партіі регіонів(обирався у 2020 році,потім був у партіі бпп(2015).Звичайний приспособленець.
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14.05.2023 13:47 Відповісти
 
 