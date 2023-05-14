Україна не атакує російську територію. На це немає часу, сил та зброї, - Зеленський

Україна зосереджена на визволенні своєї міжнародно визнаної території від загарбників і не зацікавлена в атаках по території Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується атак російської території, то ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому (атаках по території рф. - Ред.) не зацікавлені, у нас немає на це часу, у нас немає на це сил і немає на це зброї", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що зараз Україна зосереджена на підготовці до контрнаступу задля деокупації своєї території згідно з міжнародним правом і законом.

Відповідаючи на запитання щодо "можливого проникнення" на територію РФ, Президент наголосив, що якщо він хоче кудись приїхати, то робить це офіційно.

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"Що стосується проникнення. Я як Президент України, коли хочу кудись приїхати, приїжджаю офіційно й нікуди не "проникаю"", - сказав Зеленський.