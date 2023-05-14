Україна не атакує російську територію. На це немає часу, сил та зброї, - Зеленський
Україна зосереджена на визволенні своєї міжнародно визнаної території від загарбників і не зацікавлена в атаках по території Росії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується атак російської території, то ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому (атаках по території рф. - Ред.) не зацікавлені, у нас немає на це часу, у нас немає на це сил і немає на це зброї", - сказав глава держави.
Він підкреслив, що зараз Україна зосереджена на підготовці до контрнаступу задля деокупації своєї території згідно з міжнародним правом і законом.
Відповідаючи на запитання щодо "можливого проникнення" на територію РФ, Президент наголосив, що якщо він хоче кудись приїхати, то робить це офіційно.
"Що стосується проникнення. Я як Президент України, коли хочу кудись приїхати, приїжджаю офіційно й нікуди не "проникаю"", - сказав Зеленський.
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Ні, немає. І зебілам потрібно нагадувати це постійно. Бо пам'ять у них як у равлика.
Нам не потрібна окупація територій РФ, але під час війни "визнаних границь" між територіями воюючих сторін не існує, бо хто з воюючих сторін їх визнає під час бойових дій? Це для партнерів та інших країн границі України з РФ намальовані, але вони з минулого, довоєнного часу... Отже, ніякої різниці між територіями довоєнної РФ і окупованою частиною України, для ведення ЗСУ бойових дій не повинно їснувати. Удар з тилу, в обхід укріпрайонів рашистів збереже нашу армію, дозволить знищити армію ворога, отримати військову перемогу. Якщо є можливість то атакувати рашистів треба там і де вони найбільш уразливі. Хоч би і Москву.
Стратеги партнерів дбають про свої інвестиції озброєнь і фінансів "у боротьбу за свободу",
Україні потрібне не виснажлива, тривала боротьба, а ефективна перемога із мінімальними втратами людей якомога скоріше.
а то как нарушать Конституцию Украины ********** наглым образом - так ты, жид, со своими конями - так 1й в списке - а как что касается прав и свобод - так последний!.
зелень - складывай свои полномочия, или начинай исправлять свои конченные указишки о невоможности призывать всякую ***** на передовую типа судей, прокуроров, мэров, депутатишек, ментовских рож и всех подобных глистов.....
надоела уже эта вся ситуация в стране...
по итогу ему давно пора идти нах#й.
/менше нашої крові прольється /
І мізки ''братів старших'' повернуться в потрібну сторону