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Новини Війна
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Україна не атакує російську територію. На це немає часу, сил та зброї, - Зеленський

зеленський

Україна зосереджена на визволенні своєї міжнародно визнаної території від загарбників і не зацікавлена в атаках по території Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується атак російської території, то ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому (атаках по території рф. - Ред.) не зацікавлені, у нас немає на це часу, у нас немає на це сил і немає на це зброї", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що зараз Україна зосереджена на підготовці до контрнаступу задля деокупації своєї території згідно з міжнародним правом і законом.

Відповідаючи на запитання щодо "можливого проникнення" на територію РФ, Президент наголосив, що якщо він хоче кудись приїхати, то робить це офіційно.

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"Що стосується проникнення. Я як Президент України, коли хочу кудись приїхати, приїжджаю офіційно й нікуди не "проникаю"", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) обстріл (28339) росія (65010)


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Топ коментарі
+16
Я нагадаю, що ракетна програма України була закатана в асфальт великого будівництва.
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14.05.2023 14:31
+10
Це ти примітивний. Якщо вважаєш що злочин боневтіка з закатанням ракетної програмами в асфальт, що у неї є термін дії.
Ні, немає. І зебілам потрібно нагадувати це постійно. Бо пам'ять у них як у равлика.
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14.05.2023 14:46
+8
А навіщо виправдовуватись? Та ще так незгабрно - типу нам це невигідно. Ще й як вигідно, але "где ваши доказательства"?
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14.05.2023 14:30
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Це дійсно правда - теиторію не атакує. Атакує військові об'єкти, техніку і військові ж літаки.
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14.05.2023 14:29 Відповісти
Ну так наприклад Брянська народна республіка теж наша територія. Здохші від "дружнього вогню" ППО кацапські пілоти двох літаків та двох гвинтокрилів не дадуть збрехати.
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14.05.2023 14:30 Відповісти
А навіщо виправдовуватись? Та ще так незгабрно - типу нам це невигідно. Ще й як вигідно, але "где ваши доказательства"?
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14.05.2023 14:30 Відповісти
Блазень зовсім розвчився тролити.
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14.05.2023 14:31 Відповісти
Я нагадаю, що ракетна програма України була закатана в асфальт великого будівництва.
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14.05.2023 14:31 Відповісти
Це ти примітивний. Якщо вважаєш що злочин боневтіка з закатанням ракетної програмами в асфальт, що у неї є термін дії.
Ні, немає. І зебілам потрібно нагадувати це постійно. Бо пам'ять у них як у равлика.
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14.05.2023 14:46 Відповісти
Юля?
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14.05.2023 15:01 Відповісти
А что наших ребят в лобовую атаку отправите, там где укреп районы?! Не проще хотя бы на 5 или 10 километров зайти в рф с фланга на територию белгородской народной республики, где н п. Валуйки?!
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14.05.2023 14:32 Відповісти
Тобі би в генштабі сидіти а не на дивані.
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14.05.2023 14:34 Відповісти
Я хотя бы честно служу там где могу. А ты то гавкаешь откуда? Гу поди в лобовую атаку. Не Генштабу ж умирать, а зайти на территорию росии (что необходимо) видно Штаты не разрешают.
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14.05.2023 14:36 Відповісти
Багато дурні пишеш. Яка причина?
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14.05.2023 14:54 Відповісти
Если нет, Тогда это футбол в одни ворота. Удел слабых вести войну на своей территории, гробя экономику своих городов и своих граждан!
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14.05.2023 14:34 Відповісти
И где же в стратегии и тактике войны расписано про это "удел слабых...."?
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14.05.2023 14:37 Відповісти
Сам подумай.
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14.05.2023 14:39 Відповісти
Не ответ,а слив.
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14.05.2023 15:00 Відповісти
Для особо одаренных обьясняю. Война на своей территории это горе, посмотри на Мариуполь, Бахмут и т.п. пусть лучше белгород будет как Бахмут, они заслужили. Тем более почему Украина должна бояться переходить так называему российскую границу если это будет выгодно ВСУ
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14.05.2023 16:36 Відповісти
Я тебя про что спрашивал,"одарённый"? Про стратегию и тактику войны,а не про твои хотелки. Как будто кроме тебя все хотят воевать на своей территории.
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14.05.2023 23:37 Відповісти
ну нарешті вміння жартувати президента задіяно там де треба.
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14.05.2023 14:45 Відповісти
А зброя надійно захована під асфальтом. Про всяк випадок.
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14.05.2023 14:46 Відповісти
О цем домовилисбь ще в Омані.
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14.05.2023 14:50 Відповісти
Чому не атакує. рашисти хочуть відсунути лінію на 300 км у глибину України, щоб себе убезпечити. А ти хочеш, щоб пограничники пальці один одному показували? Зону треба робити з запасом.
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14.05.2023 14:52 Відповісти
Піднімай свій орденоносний батальйон в атаку з шашками наголо і в аллюр три хрести.
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14.05.2023 14:52 Відповісти
Для визволення окупованих територій України потрібно подолати спротив армії ворога, примусити скласти зброю і здатися, або відійти з окупованих територій за межі кордонів 1991 року і лишатися там під загрозою повного знищення.
Нам не потрібна окупація територій РФ, але під час війни "визнаних границь" між територіями воюючих сторін не існує, бо хто з воюючих сторін їх визнає під час бойових дій? Це для партнерів та інших країн границі України з РФ намальовані, але вони з минулого, довоєнного часу... Отже, ніякої різниці між територіями довоєнної РФ і окупованою частиною України, для ведення ЗСУ бойових дій не повинно їснувати. Удар з тилу, в обхід укріпрайонів рашистів збереже нашу армію, дозволить знищити армію ворога, отримати військову перемогу. Якщо є можливість то атакувати рашистів треба там і де вони найбільш уразливі. Хоч би і Москву.

Стратеги партнерів дбають про свої інвестиції озброєнь і фінансів "у боротьбу за свободу",
Україні потрібне не виснажлива, тривала боротьба, а ефективна перемога із мінімальними втратами людей якомога скоріше.
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14.05.2023 14:55 Відповісти
" немає часу, сил та зброї, " - Зеленський
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14.05.2023 14:55 Відповісти
Ублюдок кралвральний....
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14.05.2023 14:58 Відповісти
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14.05.2023 15:10 Відповісти
давай, зелень, сворачивай уже свою дерьмотактику и открывай границы.
а то как нарушать Конституцию Украины ********** наглым образом - так ты, жид, со своими конями - так 1й в списке - а как что касается прав и свобод - так последний!.

зелень - складывай свои полномочия, или начинай исправлять свои конченные указишки о невоможности призывать всякую ***** на передовую типа судей, прокуроров, мэров, депутатишек, ментовских рож и всех подобных глистов.....

надоела уже эта вся ситуация в стране...
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14.05.2023 15:12 Відповісти
Тіпа комісарів призвали ))). Ага , щаз. Воєнкомати кишать наглючими молодиками.
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14.05.2023 15:56 Відповісти
В Омані так нє дагаварівалісь?
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14.05.2023 15:22 Відповісти
"Границы России нигде не заканчиваются"(с) - шлемазл. будем сидеть и головой снаряды отбивать.

по итогу ему давно пора идти нах#й.
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14.05.2023 15:42 Відповісти
По військових обьєктах -- сам бог велів
/менше нашої крові прольється /
І мізки ''братів старших'' повернуться в потрібну сторону
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14.05.2023 16:56 Відповісти
В 1918 році після Брестського миру та зникнення імперій в Європі за картою розподілу територій до України відійшли Кубань до передгір'я Кавказу, Білгород частина Воронежської та Курської обл. Це все було погоджено переможцями. Про це хоча потрібно було б знати, щоб не казати лишнього.
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14.05.2023 18:47 Відповісти
Часу в нього нема. Думати стратегічно теж ніколи. За те на відосики та схематози хоч цілодобово готовий.
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14.05.2023 19:00 Відповісти
 
 