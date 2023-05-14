"Ще кілька візитів - і все": Зеленський про необхідну Україні зброю для контрнаступу

За словами президента, для цього необхідно здійснити ще кілька візитів, ймовірно, до іноземних країн-партнерів, які мають надати Україні необхідне озброєння та техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив 14 травня в Берліні на спільному з канцлером Німеччини Олафом Шольцем брифінгу.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо вже Україна отримала зброї для початку контрнаступу, Зеленський сказав: "Ще кілька візитів - і все".



Він також подякував Шольцу за військову допомогу, яку Німеччина надала Україні. За словами глави держави, країни продовжать співпрацю в цьому напрямі.

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У цьому контексті Зеленський підкреслив, що Німеччини стала другою після Сполучених Штатів Америки країною за обсягами наданої Україні підтримки.

Він наголосив, що Україна робитиме усе, щоб Німеччина стала першою. За словами глави держави, Німеччина зарезервувала понад 11 млрд євро на цей і подальші роки, щоб продовжувати безпекову підтримку України.

Водночас, канцлер Шольц підкреслив, що наразі необхідно зробити так, щоб ворог відступив, а Німеччина продовжить допомагати Україні у цьому, скільки буде необхідно.

Нагадаємо, 13 травня міноборони ФРН анонсувало новий пакет військової допомоги для України на €2,7 млрд. Як повідомив Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, до пакету ввійдуть 20 БМП Marder, 30 танків Leopard, чотири ЗРК IRIS-T, 200 розвідувальних БПЛА, 100 бронемашин, 100 автомобілів тилового забезпечення, 15 Gepard і велика кількість боєприпасів.



Зеленський прибув до Німеччини 14 травня.