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"Ще кілька візитів - і все": Зеленський про необхідну Україні зброю для контрнаступу

зеленський

За словами президента, для цього необхідно здійснити ще кілька візитів, ймовірно, до іноземних країн-партнерів, які мають надати Україні необхідне озброєння та техніку.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив 14 травня в Берліні на спільному з канцлером Німеччини Олафом Шольцем брифінгу.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо вже Україна отримала зброї для початку контрнаступу, Зеленський сказав: "Ще кілька візитів - і все".

Він також подякував Шольцу за військову допомогу, яку Німеччина надала Україні. За словами глави держави, країни продовжать співпрацю в цьому напрямі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував Німеччині за підтримку в боротьбі проти агресії РФ: Разом переможемо і повернемо мир у Європу

У цьому контексті Зеленський підкреслив, що Німеччини стала другою після Сполучених Штатів Америки країною за обсягами наданої Україні підтримки.

Він наголосив, що Україна робитиме усе, щоб Німеччина стала першою. За словами глави держави, Німеччина зарезервувала понад 11 млрд євро на цей і подальші роки, щоб продовжувати безпекову підтримку України.

Водночас, канцлер Шольц підкреслив, що наразі необхідно зробити так, щоб ворог відступив, а Німеччина продовжить допомагати Україні у цьому, скільки буде необхідно.

Нагадаємо,  13 травня міноборони ФРН анонсувало новий пакет військової допомоги для України на €2,7 млрд. Як повідомив Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, до пакету ввійдуть 20 БМП Marder, 30 танків Leopard, чотири ЗРК IRIS-T, 200 розвідувальних БПЛА, 100 бронемашин, 100 автомобілів тилового забезпечення, 15 Gepard і велика кількість боєприпасів.

Зеленський прибув до Німеччини 14 травня. 

Автор: 

Німеччина (7316) Зеленський (23653) зброя (7430) контрнаступ (432)


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Топ коментарі
+33
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14.05.2023 14:57
+26
Можна подумати, що зброю дають завдяки її візитам за кордон. Її давали би ще більше якби він нікуди не їздив.
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14.05.2023 14:54
+25
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14.05.2023 14:54
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Молодець. Гони дальше піз..нця.
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14.05.2023 14:53 Відповісти
"Ще кілька візитів і все" - зброю вже ніхто не буде надавати, поки не пересміються....
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14.05.2023 15:17 Відповісти
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14.05.2023 14:54 Відповісти
Також старий воїн. Єралаш пам'ятаєш.
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14.05.2023 14:57 Відповісти
Можна подумати, що зброю дають завдяки її візитам за кордон. Її давали би ще більше якби він нікуди не їздив.
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14.05.2023 14:54 Відповісти
навіть не так, якщо б були проведені реформи, ті що вимагає ЄС, то зброї було б більше.
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14.05.2023 14:57 Відповісти
Желаю чтобы все !

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14.05.2023 14:55 Відповісти
обанько обаний !
за цілий рык не налагодив виробництво навіть легких мінометів та мін
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14.05.2023 14:57 Відповісти
Не вірю!
Єрмак, до пакету ввійдуть 20 БМП Marder, 30 танків Leopard, чотири ЗРК IRIS-T, 200 розвідувальних БПЛА, 100 бронемашин, 100 автомобілів тилового забезпечення, 15 Gepard і велика кількість ***********. Джерело:
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14.05.2023 14:56 Відповісти
Яка нормальна людина буде про це розповідати, коли ти воюєш?
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14.05.2023 15:34 Відповісти
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14.05.2023 14:57 Відповісти
Зате знаєм де єрмак але ж не на часі.
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15.05.2023 02:54 Відповісти
Хто його заарештує і відасть під суд ?
Хто Татарова заарештує і відасть під суд і так по всій Зе владі і ригам з агентами фсб.
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15.05.2023 11:50 Відповісти
ВІн як був клоуном так ним і залишився. Чому дивуватися таким відповідям, які тільки принижують гідність українців і ставлять в ступор західних лідерів та тих хто допомагає нам відбивати навалу..
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14.05.2023 14:57 Відповісти
Та вони вже змирились давно - допомогають як можуть.
Якщо згадати березень 2022го і наші обговорення на Цензорі - я би не повірив, що зараз так.

А стосовно нього просто думають - "нехай приїзджає - хоть паржьом",
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14.05.2023 15:15 Відповісти
і приготували рояль...
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14.05.2023 16:17 Відповісти
"Іщо по 150 шампанского і всьо.."
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14.05.2023 14:57 Відповісти
Ви, не розумієте. Це війна. Війна інформацій і дези. Він, хотів сказати, як приїде, п..зда рашистам. А приїде з подарками. Пуйло вже змінив валізу.
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14.05.2023 15:00 Відповісти
Таки да! Шашлики теж були деза!
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14.05.2023 15:04 Відповісти
А, то.
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14.05.2023 15:07 Відповісти
Воно нікуя не вміє. Тільки читати написане.
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14.05.2023 15:00 Відповісти
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14.05.2023 15:01 Відповісти
Каміння один в одного будем кидати після переможної війни. Зараз треба моноліт.
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14.05.2023 15:06 Відповісти
Ще потрібно з ранку до ночі,в кожній новині пальцями по клаві стукати,то перемога буде ближче.
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14.05.2023 15:41 Відповісти
Кацап, що не подобається? Я, тебе питав, що я маю робити? На.. за мацьквой, на дно.
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14.05.2023 15:47 Відповісти
Вже накидав за комірець,в вечорі знову будеш по клаві рогами стукати?🤣🌹
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14.05.2023 16:04 Відповісти
Я, накидую ще в твітері. За перемогу України. Які питання?
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14.05.2023 16:19 Відповісти
Наближаєш накидами перемогу?В вечорі ж знову будеш накиданий в хлам🤣
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14.05.2023 16:27 Відповісти
Клава як,гріється вже,чи ще ні?🤣🌹
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14.05.2023 16:16 Відповісти
Клави в мене немає. По кагор піду. Дівчина має прийти.
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14.05.2023 16:20 Відповісти
а який в тебе був попередній логін, до деактивації?
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14.05.2023 16:24 Відповісти
В нього їх безліч,він тут постійно онлайн бухалово влаштовує,потім вже сам з собою розмовляє🤣
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14.05.2023 16:29 Відповісти
Ось уже любитель розслідувань, слідчий ти наш як то кажуть, звички колишнього міліціонера як і злодія напрочуд сильні, правда мурчик
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14.05.2023 17:12 Відповісти
Ти ж казав що клава гріється, то нову купиш.Забув вже?Буває якщо так бухати.А ще казав що зовсім не бухаєш.Теж забув?🤣🌹
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14.05.2023 16:25 Відповісти
Да тиж вже бухой🤣🤣🤣🌹
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14.05.2023 16:58 Відповісти
знаем знаем - не на часі ето другое і т д
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14.05.2023 16:18 Відповісти
тобто ти довободятел,хочеш сказати шо каменюка в морі розмірами 500х500м варта загибелі взводу спецназу і втрати 4-ох одиниць техніки,заради *****? а потім ***** русню звідти вибила ствольна арта з берегу,то питання яка в ***** перемога,коли так бездарно розкидаються елітою армії?
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14.05.2023 17:39 Відповісти
В моноліт бетону треба ноги залити Зе, Буданова і дЄрмака і біля Зміїного пустити поплавати
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14.05.2023 19:13 Відповісти
І щоб в холосту назад не повертався, хай заїде по дорозі в Оман.
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14.05.2023 15:03 Відповісти
" Лише уявіть що б було в лютому, якщо б якийсь дурачок замість асфальту будував би три роки армію...
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14.05.2023 15:05 Відповісти
Знав би де впадеш, там би і підстилив.
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14.05.2023 15:24 Відповісти
Ти алкоголіку підстилати зібрався який падає через крок чи як
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14.05.2023 19:11 Відповісти
73%дебілів, ви задоволені своїми галочками в 2019 році? Такого цирку навіть на росії немає.
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14.05.2023 15:26 Відповісти
Повір, вони задоволені і ще дужче ніж до війни.
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14.05.2023 15:50 Відповісти
У Зеблазня голова розміром в кулак
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14.05.2023 15:27 Відповісти
Позавчора німці заявили, що дають рекордну партію допомоги, а сьогодні нам зелені пропагандони парять, що це Z-лох добазарився за цю допомогу. Цирк.
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14.05.2023 15:47 Відповісти
а кто же еще
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14.05.2023 15:54 Відповісти
зеленський циркач ще той, скоро потепління буде видавати за свої досягнення
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15.05.2023 11:52 Відповісти
вижу искреннюю любовь к нашему Президенту по комментам
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14.05.2023 15:52 Відповісти
ругают - значит любят
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14.05.2023 16:04 Відповісти
Це не любов. Як казав Кравчук, що маємо то маємо. Зараз треба перемога над нацистка параша. Потім розбірки.
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14.05.2023 16:05 Відповісти
согласен
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14.05.2023 16:07 Відповісти
не згадуй навечір цього *********
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14.05.2023 16:21 Відповісти
к Байдену езжай Ф16 проси
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14.05.2023 15:53 Відповісти
Так, ще пару-тройку мicяцiв i все, вже буде вересень... I можна буде простити Абрамси та Ф-16 до наступнорiчного наступу.
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14.05.2023 15:58 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4589329-sholts-podtverdyl-peredachu-ukrayne-novoho-paketa-*******-pomoschy Шольц подтвердил передачу Украине нового пакета военной помощи

Новый пакет включает в себя дополнительные боевые машины пехоты Marder, танки Leopard 1, зенитные комплексы Gepard и комплексы Iris-T.
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14.05.2023 16:03 Відповісти
Блінкен сказав, що передано все, що потрібно для контрнаступу!
То може Блінкен бреше.
А бубачка такий усіпусі, чеснийпречесний.
Тягне ******, жде поки фсбешні агенти здадуть координати всіх місць розташування та рашка всі склади розбомбить, он уже сьогодні в новинах було, один склад накрили.
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14.05.2023 16:09 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4589335-v-donetske-prohremely-chetyre-vzryva-smy В Донецке прогремели четыре взрыва - СМИ
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14.05.2023 16:11 Відповісти
около телевежи
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14.05.2023 16:12 Відповісти
А де те все, що нам вже надали?
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14.05.2023 17:03 Відповісти
Ну, ще декілька вояжів - і жодного складу з наданою допомогою від союзників не залишиться.
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14.05.2023 17:39 Відповісти
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14.05.2023 18:57 Відповісти
В Італії на озері Комо у пропагандона соловйова є вілла, чи просто совпадєніє
Мудаки кучкуються разом
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14.05.2023 19:19 Відповісти
Бляха...
Воно реально вважає, що зброю Україні дають за його срані балачки з папірця та відосики!!!
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14.05.2023 20:00 Відповісти
Як що зеленський припинить грати роль патріота України, то всьо пропало, палиться вся риго - фсбшна контора в Україні, відсторонення від влади, імпічмент, суд над Коломойшею, а там і над його вихованцем зеленським, а так все як на зйомному майданчику - текст завчив, у роль увійшов і вперед на зйомки. На прикладі зеленського тепер у всьому світі вивчають принцип програмування населення ТБ продукцієй .
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15.05.2023 11:56 Відповісти
 
 