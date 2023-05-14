Без виведення військ РФ з України розмови про мир не буде, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виведення російських військ є необхідною передумовою для встановлення миру в Україні.

Про це Шольц заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Україна готова до миру, але Україна, цілком зрозуміло і виправдано, хоче, щоб це не означало якесь замороження війни і диктат з боку Росії. Йдеться про імперіалістичний, агресивний напад на українську територію, і тому мир і безпека Європи перебувають під загрозою", - сказав Шольц.

Він наголосив, що говорити про мир необхідно, виходячи з мирної пропозиції українського президента.

"Але Росія має вивести свої війська, тому що без цього взагалі немає про що почати говорити" - додав Шольц.

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Раніше Шольц підтвердив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.