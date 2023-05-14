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Новини Війна
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Без виведення військ РФ з України розмови про мир не буде, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виведення російських військ є необхідною передумовою для встановлення миру в Україні.

Про це Шольц заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Україна готова до миру, але Україна, цілком зрозуміло і виправдано, хоче, щоб це не означало якесь замороження війни і диктат з боку Росії. Йдеться про імперіалістичний, агресивний напад на українську територію, і тому мир і безпека Європи перебувають під загрозою", - сказав Шольц.

Він наголосив, що говорити про мир необхідно, виходячи з мирної пропозиції українського президента.

"Але Росія має вивести свої війська, тому що без цього взагалі немає про що почати говорити" - додав Шольц.

Також читайте: Україна не атакує російську територію. На це немає часу, сил та зброї, - Зеленський

Раніше Шольц підтвердив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.

Автор: 

армія рф (17277) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+8
Шольц запам'ятай правильну фразу: "касапи мають вийти з усіх окупованих територій України включно з Кримом". Бо твоє "має вивести свої війська" надто розпливчате
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14.05.2023 15:18
+5
І це правильно, Шольц. Всі мирні плани - це перший пункт.
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14.05.2023 15:08
+4
Без знищення російської нацистської імперії будуть тільки розмови про мир.
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14.05.2023 15:10
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І це правильно, Шольц. Всі мирні плани - це перший пункт.
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14.05.2023 15:08 Відповісти
Без знищення російської нацистської імперії будуть тільки розмови про мир.
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14.05.2023 15:10 Відповісти
Майже всі високі технології СРСР розроблялися вченими родом з України.
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14.05.2023 15:16 Відповісти
німця вирівнюють американо- англійські фінансові розвідки.
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14.05.2023 15:43 Відповісти
Шольц запам'ятай правильну фразу: "касапи мають вийти з усіх окупованих територій України включно з Кримом". Бо твоє "має вивести свої війська" надто розпливчате
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14.05.2023 15:18 Відповісти
Станом на 1991 рік. Міжнародно визнаними.
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14.05.2023 15:22 Відповісти
для більш широкої месаги таке уточнення буде незайвим.
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14.05.2023 15:26 Відповісти
А вони можуть і будуть обстрілювати зі своєї території. Так що допоки існуватиме мордор будуть ''лише розмови про мир''. Бо даже якщо кацапи пообіцяють мир, то збрешуть!
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14.05.2023 15:25 Відповісти
Нажаль, ядерна дубина майже гарантує мавпі її територіальну недоторканість.
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14.05.2023 15:37 Відповісти
ядерна дубина майже гарантує мавпі її територіальну недоторканість.- "недоторкані" в Індії це ті,котрі накуй даром нікому не потрібні ,
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14.05.2023 15:45 Відповісти
О, треба кацапів буде відсунути мінімум на 300 км. Від кордону.
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14.05.2023 16:06 Відповісти
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14.05.2023 15:34 Відповісти
Хто у на Президент , Зеля или Шольц ?
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14.05.2023 16:45 Відповісти
Так Шольц хоч політик, а буратінка--незрозуміло що... Публіку у залі веселити грою на піаніно. Ну, ще може пуйлу у дупу позаглядати...
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14.05.2023 17:33 Відповісти
Шольц це політик, який не може ігнорувати своїх вибірців.
Політика турбує рейтинг
( державника - інтереси держави, а не свій рейтинг).

Хто вірить у «чудове перетворення « заступника муттер Меркель, яка сприяла ху&лу всі свої 16 років у владі, з «Путин ферштейн» до принципового опонента???

Рік тому, українського посла у Берліні ніхто не хотів приймати, бо « через 72 години вас уже не буде».

Рік тому, Штайнмеер ще розповідав Україні про свою формулу.

І, одразу, усе змінилося.

Ці два дорослі дядьки, раптово кардинально змінили свої погляди та усе «зрозуміли»?
Чому?
Тому, що дядя Сєм усе їм розтлумачив

Тому, ми розуміємо, що колеться.

Ми вдячні за допомогу.

Разом до Перемоги. Зараз це головне.
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14.05.2023 19:24 Відповісти
 
 