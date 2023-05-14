Без виведення військ РФ з України розмови про мир не буде, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виведення російських військ є необхідною передумовою для встановлення миру в Україні.
Про це Шольц заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Україна готова до миру, але Україна, цілком зрозуміло і виправдано, хоче, щоб це не означало якесь замороження війни і диктат з боку Росії. Йдеться про імперіалістичний, агресивний напад на українську територію, і тому мир і безпека Європи перебувають під загрозою", - сказав Шольц.
Він наголосив, що говорити про мир необхідно, виходячи з мирної пропозиції українського президента.
"Але Росія має вивести свої війська, тому що без цього взагалі немає про що почати говорити" - додав Шольц.
Раніше Шольц підтвердив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.
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Політика турбує рейтинг
( державника - інтереси держави, а не свій рейтинг).
Хто вірить у «чудове перетворення « заступника муттер Меркель, яка сприяла ху&лу всі свої 16 років у владі, з «Путин ферштейн» до принципового опонента???
Рік тому, українського посла у Берліні ніхто не хотів приймати, бо « через 72 години вас уже не буде».
Рік тому, Штайнмеер ще розповідав Україні про свою формулу.
І, одразу, усе змінилося.
Ці два дорослі дядьки, раптово кардинально змінили свої погляди та усе «зрозуміли»?
Чому?
Тому, що дядя Сєм усе їм розтлумачив
Тому, ми розуміємо, що колеться.
Ми вдячні за допомогу.
Разом до Перемоги. Зараз це головне.