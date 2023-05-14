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Новини Агресія Росії проти України
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На таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 470 обстрілів, ворог втратив понад роту вбитими та пораненими, - Тарнавський

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Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони на цьому напрямку виконали 670 вогневих завдань. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже роту. Знищено та пошкоджено 9 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, гармата МТ-12, БпЛА "Zala", РЕБ "Житель", 1 одиниця ПЗМ та автомобільна техніка", - йдеться в повідомленні. 

Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога.

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Автор: 

армія рф (17277) ліквідація (3893) Тарнавський Олександр (277)


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