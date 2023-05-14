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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Завдали удару по місцях дислокації ЗСУ", - Міноборони РФ про ракетний удар по Тернополю

тернопіль

У Міноборони Російської Федерації заявляють, що цілями удару по Тернополю, внаслідок якого згорів склад з гуманітарною допомогою, були "місця дислокації підрозділів ЗСУ".

Про це йдеться у офіційному повідомлені Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ. 

"Збройними Силами Російської Федерації в районах населених пунктів Тернопіль, а також Петропавлівка Дніпропетровської області завдано удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та морського базування за пунктами дислокації підрозділів ЗСУ та місцями зберігання боєприпасів, озброєння та військової техніки, що надійшли із західних країн", – йдеться у ньому.

У повідомленні сказано також, що "удар досяг цілі, усі об'єкти вражено".

Нагадаємо, ввечері 13 травня російські війська атакували Тернопіль, внаслідок ракетного удару в промзоні міста виникла пожежа, постраждали двоє осіб. Загорівся склад, де зберігали гуманітарну допомогу християнські місії та церкви, втрачено тисячі тонн допомоги. 

Читайте: Окупанти обстріляли з артилерії село Подоли на Харківщині. ФОТОрепортаж

Пізніше вночі держава-агресор завдала другого удару, уламки ракет пошкодили житлові будинки та приватні автівки.

обстріл (28171) Тернопіль (401) Міноборони рф (700)


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Топ коментарі
+26
В кацапів скрізь куди не стрельнуть там місце дислокації ЗСУ
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14.05.2023 16:25
+22
Та у Баканова зараз одна робота: кінці сховати, щоб самому не загриміти (одному, чи в компанії, - для нього вже не суть важливо).
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14.05.2023 16:43
+16
Ха! Це ще квіточки! А два "знищені" склади з ************ до "натавсково оружия" на соняшникову полі нашого фермера за півтора км від кордону з рашкою. Причому все поле з їхньої сторони як на долоні. А "сажжонная техника ВСУ, приготовлєнная к наступлєнію на курск" в сіносховищі, куди фермер тільки сіно завіз . По їхніх высерах у нас в селі вони буцімто знищили два батальйони "укранацистав". Було б смішно, якби не страждали мирні жителі.
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14.05.2023 16:51
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В кацапів скрізь куди не стрельнуть там місце дислокації ЗСУ
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14.05.2023 16:25 Відповісти
Специально стреляют. А наши предатели-наводчики дают координаты... У Баканова немеряное поле для работы вместо того чтобы патриотов и воинов паковать.
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14.05.2023 16:33 Відповісти
Та у Баканова зараз одна робота: кінці сховати, щоб самому не загриміти (одному, чи в компанії, - для нього вже не суть важливо).
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14.05.2023 16:43 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Сергей Ландшафтный:
Эти два шлепера из одного криворожского подъезда нигде не учились....
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14.05.2023 17:16 Відповісти
Типичная морда лица удивленного дибила...
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14.05.2023 17:31 Відповісти
Литинант баканов пішов в підпілля. Зараз там другий керівник.
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14.05.2023 16:43 Відповісти
Его шо опять вернули?)))
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14.05.2023 16:46 Відповісти
Прокидайтеся, нарешті; нема вже давно при ділах старлєя бакланова (вигнав його буратінка, але по 111-й ніхто його не переслідує).
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14.05.2023 16:49 Відповісти
Как и бывшего голову ОПы Богдана. Это снимает ответственность?
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14.05.2023 16:59 Відповісти
баканова уже давно выгнали с работы вообще-то.
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14.05.2023 17:19 Відповісти
Как и бывшего голову ОПы Богдана. Это снимает ответственность?
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14.05.2023 17:24 Відповісти
З ФСБ також вигнали?
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14.05.2023 18:07 Відповісти
Баканов ОНО УВОЛЕНО ЗА СТАТЬЕЙ и должен СИДЕТЬ ПОЖИЗНЕННО , а вот ДЕМЧЕНКО І Татаров , ДЕРЬМАК ПРОДОЛЖАЮТ С ПОДРУЧНыми гадить
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14.05.2023 18:16 Відповісти
У баканова? Ви щось пропустили? Баканова давно звільнено - по ньому самому шибениця плаче
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14.05.2023 19:20 Відповісти
Раньше каждый раз в штаб ИГИЛА попадали, а теперь вот
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14.05.2023 17:17 Відповісти
там космодром і Зірка смерті.. ушлепки касабскі
коли у вас атомна станція бехне на півпараші?
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14.05.2023 16:25 Відповісти
*******, по їхньому ЗСУ дислокуються на складі з гуманітаркою.
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14.05.2023 16:26 Відповісти
Ха! Це ще квіточки! А два "знищені" склади з ************ до "натавсково оружия" на соняшникову полі нашого фермера за півтора км від кордону з рашкою. Причому все поле з їхньої сторони як на долоні. А "сажжонная техника ВСУ, приготовлєнная к наступлєнію на курск" в сіносховищі, куди фермер тільки сіно завіз . По їхніх высерах у нас в селі вони буцімто знищили два батальйони "укранацистав". Було б смішно, якби не страждали мирні жителі.
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14.05.2023 16:51 Відповісти
Розстріляні укранацисти...
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14.05.2023 18:10 Відповісти
Під час обстрілів сидимо в погребах, рахуємо виходи-приходи. Б'ють по будинках, городах, фермі, школі. Дивимося ворожі телеграм канали, що там падлюки пишуть. А пишуть кожного разу таке :"наши ребята работают по виявлєнним позіціям ВСУ, уничтожают воєнную техніку и личный состав протівніка" Дебіли, бл@ть!Нещодавно біля церкви вщент рознесли сортир, зарахували мабуть за склад з БК.
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15.05.2023 08:51 Відповісти
в них - на спіртоскладах
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14.05.2023 16:29 Відповісти
Самі ж виложили фото і переконували "нежитлове приміщення" ,хіба не можна було по людськи написати--що попали в "нежитлове приміщення -склад".якщо хочете брехати ,то не викладуйте тоді фото.
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14.05.2023 16:34 Відповісти
А зачем пропагандистские высеры душевнобольных сюда постить? Они и по 44 химарса каждый день уничтожают. Это министерство делирия.
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14.05.2023 16:35 Відповісти
Кацапські підари. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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14.05.2023 16:36 Відповісти
Канашенков - він такий, куди йому скажуть туди він і попаде. Сказали на початку війни знищити українську ППО, він її "знищив", казали збити усі наші літаки, він їх усі "позбивав". В нього робота така: приходить ранком в генштаб МО РФ і питає, що вам сьогодні знищити? HIMARS? Та без проблем, скільки штук?
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14.05.2023 16:39 Відповісти
в нього є ще один шмат роботи: подобатись всім своїм ватникам; подібно тому, як Арестович, Кім і Подоляк - нашим вишиватникам.
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14.05.2023 16:45 Відповісти
К конашенкину, действительно, меньше всего притензий - он никого не убивал и , главное, приказов убивать не отдавал. Он как тот "Багдадский Боб" - был у Саддама Хусейна свой канашенкин который говорил, что американцы давно рагромлены, еще на границе, в то время, как у него за окном проезжал Абрамс. Когда все закончилось, в Ираке начали вешать всех причастных, начиная с самого курбаши, а вот Багдадского Боба отпустили после очень короткой отсидки, бо он не убивал и не приказывал.
Другое дело, зачем здесь цитировать этого придурка?!
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14.05.2023 17:25 Відповісти
Он сам припёрся
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14.05.2023 16:48 Відповісти
Апять вдарили по скаплению Абрамсав, штук этак 31.
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14.05.2023 16:49 Відповісти
Твое лицо, когда ты врешь про "высокоточные ракеты".
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14.05.2023 16:49 Відповісти
Ну і коли будемо ї*ашити в відповідь сторм шадов? Чорноморський флот як стояв так і стоїть і цілодобово гатить по Україні ракетами.
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14.05.2023 17:20 Відповісти
А зберігати тисячі тонн допомоги в одному місці, також потрібні мати багато розуму, чи це не втрата ?
Чому вона там накопичувалася, а не розвозилася по регіонах.
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14.05.2023 17:20 Відповісти
Потому что если развозить по двадцать килограмм, то бензину не хватит?
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14.05.2023 17:27 Відповісти
Так можно и воду с Днепра выкачать и спрятать, что бы не отравили.
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14.05.2023 17:39 Відповісти
А про Хмельницьк що чути .
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14.05.2023 17:38 Відповісти
Про Хмельницький у нас крім кількох розбитих шибок та вітрин і байки про "об'єкт інфраструктури" нічого не покажуть, бо якщо покажуть місце ураження чи хоча б розбиті будинки неподалік об'єкту то доведеться відповідати на багато дуже незручних запитань. Гадаю, навіть такому досвідченому журналісту, як Юрій Бутусов не вдасться пробитися аби хоч трохи розібратися про те, чому після більш ніж року війни сталася трагедія такого маштабу і "замнуть" все якомога швидше.
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14.05.2023 18:12 Відповісти
як не гірко, ставлю "+"
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14.05.2023 19:03 Відповісти
У Хмельницьку влучили по якомусь складу чогось на кшалт аміачної селітри, чи тротилу...
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14.05.2023 19:23 Відповісти
нет сейчас нацизма, кроме рашизма и путлер-пророк его
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14.05.2023 18:51 Відповісти
Ото нефуй було тримати гуманітарку на складі! Роздали б людям
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14.05.2023 22:07 Відповісти
Треба було у тебе складувати.. і товарішчу майору позвонити
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14.05.2023 23:03 Відповісти
Склади волонтерські були.. ХЄРої знайшли по чому бити.. Але вата видко і в Тернополі дохєріща.
З Хмельницьким зрпзуміло - артучилище розплідник вати..
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14.05.2023 23:02 Відповісти
 
 