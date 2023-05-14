"Завдали удару по місцях дислокації ЗСУ", - Міноборони РФ про ракетний удар по Тернополю

У Міноборони Російської Федерації заявляють, що цілями удару по Тернополю, внаслідок якого згорів склад з гуманітарною допомогою, були "місця дислокації підрозділів ЗСУ".

Про це йдеться у офіційному повідомлені Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Збройними Силами Російської Федерації в районах населених пунктів Тернопіль, а також Петропавлівка Дніпропетровської області завдано удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та морського базування за пунктами дислокації підрозділів ЗСУ та місцями зберігання боєприпасів, озброєння та військової техніки, що надійшли із західних країн", – йдеться у ньому.

У повідомленні сказано також, що "удар досяг цілі, усі об'єкти вражено".

Нагадаємо, ввечері 13 травня російські війська атакували Тернопіль, внаслідок ракетного удару в промзоні міста виникла пожежа, постраждали двоє осіб. Загорівся склад, де зберігали гуманітарну допомогу християнські місії та церкви, втрачено тисячі тонн допомоги.

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Пізніше вночі держава-агресор завдала другого удару, уламки ракет пошкодили житлові будинки та приватні автівки.