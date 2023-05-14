Росія перекинула на кордон із Норвегією та Фінляндією максимальну кількість стратегічних бомбардувальників

Росія перекинула до кордону з Норвегією й Фінляндією максимальну від початку війни проти України кількість стратегічних бомбардувальників, що здатні нести ядерну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, за даними норвезької The Barents Observer, бомбардувальники базуються на авіабазі "Оленья" в Мурманській області. На супутниковому знімку від 7 травня на аеродромі можна побачити по два Ту-160 та Ту-22, 14 одиниць Ту-95, три транспортні Ан-22 (або Ан-12), літак-заправник Іл-78, а також три вертольоти.

Фото: РФ перекинула на кордон із Норвегією та Фінляндією стратегічні бомбардувальники (twitter.com/MT_Anderson)

Саме з цієї бази останнім часом російська стратегічна авіація злітає для ударів крилатими ракетами по Україні.

Стратегічні бомбардувальники, які зараз розміщені за Полярним колом, раніше базувалися в Енгельсі, недалеко від Саратова. Розташована всього за 600 км від кордону з Україною, авіабаза виявилася вразливою, коли два літаки ТУ-95 було пошкоджено в результаті, як вважають, атаки безпілотника в грудні минулого року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Збиті два Мі-8, один Су-35 і один Су-34", - російські ЗМІ

Але, мабуть, цим завдання покинутих бомбардувальників не вичерпуються. Наприкінці квітня НАТО підняло в повітря два винищувачі F-35, щоб зустріти групу із семи російських літаків, включаючи два Ту-160, що летіли в міжнародному повітряному просторі на північ від норвезького регіону Фіннмарк.

Значна кількість бомбардувальників на базі з'явилася у жовтні — тоді норвезькі аналітики пов'язували це перекидання з навчаннями ядерних стратегічних сил "Грім" та погрозами керівництва РФ ядерною зброєю Заходу.

Також читайте: Українська ППО не збиває російські літаки через те, що вони не заходять у зону її ураження, - Ігнат