Росія перекинула на кордон із Норвегією та Фінляндією максимальну кількість стратегічних бомбардувальників
Росія перекинула до кордону з Норвегією й Фінляндією максимальну від початку війни проти України кількість стратегічних бомбардувальників, що здатні нести ядерну зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, за даними норвезької The Barents Observer, бомбардувальники базуються на авіабазі "Оленья" в Мурманській області. На супутниковому знімку від 7 травня на аеродромі можна побачити по два Ту-160 та Ту-22, 14 одиниць Ту-95, три транспортні Ан-22 (або Ан-12), літак-заправник Іл-78, а також три вертольоти.
Фото: РФ перекинула на кордон із Норвегією та Фінляндією стратегічні бомбардувальники (twitter.com/MT_Anderson)
Саме з цієї бази останнім часом російська стратегічна авіація злітає для ударів крилатими ракетами по Україні.
Стратегічні бомбардувальники, які зараз розміщені за Полярним колом, раніше базувалися в Енгельсі, недалеко від Саратова. Розташована всього за 600 км від кордону з Україною, авіабаза виявилася вразливою, коли два літаки ТУ-95 було пошкоджено в результаті, як вважають, атаки безпілотника в грудні минулого року.
Але, мабуть, цим завдання покинутих бомбардувальників не вичерпуються. Наприкінці квітня НАТО підняло в повітря два винищувачі F-35, щоб зустріти групу із семи російських літаків, включаючи два Ту-160, що летіли в міжнародному повітряному просторі на північ від норвезького регіону Фіннмарк.
Значна кількість бомбардувальників на базі з'явилася у жовтні — тоді норвезькі аналітики пов'язували це перекидання з навчаннями ядерних стратегічних сил "Грім" та погрозами керівництва РФ ядерною зброєю Заходу.
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то літаків стане трохи менше
а просто так.
постращать. попугать. попонтоваться.
Ту-95МС -- Призначення:Стратегічний бомбардувальник-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C ракетоносець Перший політ:https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 12 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1952 1952 рокуПрийнятий на озброєння:https://uk.wikipedia.org/wiki/1956 1956 р. (МС - 1981 р.)
Ан-22 -- Типhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA Військово-транспортний літак Перший політhttps://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 27 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 Початок експлуатаціїсічень https://uk.wikipedia.org/wiki/1969 1969
Іл-78 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA літак-заправник .призначений для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96 дозаправки в повітрі військових літаків.Прийнятий на озброєння в https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 . Нині це єдиний спеціалізований тип літаків-паливозаправників на озброєнні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 ВПС Росії
Ан-22 більший за Іл-76 і має 2 кілі.
Ох і обісрались кацапи що аж до північних кордонів перебазувались.
то бойові ведмеді злякаються.