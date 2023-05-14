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Росія перекинула на кордон із Норвегією та Фінляндією максимальну кількість стратегічних бомбардувальників

бомбардувальник,стратегічний

Росія перекинула до кордону з Норвегією й Фінляндією максимальну від початку війни проти України кількість стратегічних бомбардувальників, що здатні нести ядерну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, за даними норвезької  The Barents Observer, бомбардувальники базуються на авіабазі "Оленья" в Мурманській області. На супутниковому знімку від 7 травня на аеродромі можна побачити по два Ту-160 та Ту-22, 14 одиниць Ту-95, три транспортні Ан-22 (або Ан-12), літак-заправник Іл-78, а також три вертольоти.

Росія перекинула на кордон із Норвегією та Фінляндією максимальну кількість стратегічних бомбардувальників 01

Фото: РФ перекинула на кордон із Норвегією та Фінляндією стратегічні бомбардувальники (twitter.com/MT_Anderson)

Саме з цієї бази останнім часом російська стратегічна авіація злітає для ударів крилатими ракетами по Україні.

Стратегічні бомбардувальники, які зараз розміщені за Полярним колом, раніше базувалися в Енгельсі, недалеко від Саратова. Розташована всього за 600 км від кордону з Україною, авіабаза виявилася вразливою, коли два літаки ТУ-95 було пошкоджено в результаті, як вважають, атаки безпілотника в грудні минулого року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Збиті два Мі-8, один Су-35 і один Су-34", - російські ЗМІ

Але, мабуть, цим завдання покинутих бомбардувальників не вичерпуються. Наприкінці квітня НАТО підняло в повітря два винищувачі F-35, щоб зустріти групу із семи російських літаків, включаючи два Ту-160, що летіли в міжнародному повітряному просторі на північ від норвезького регіону Фіннмарк.

Значна кількість бомбардувальників на базі з'явилася у жовтні — тоді норвезькі аналітики пов'язували це перекидання з навчаннями ядерних стратегічних сил "Грім" та погрозами керівництва РФ ядерною зброєю Заходу.

Також читайте: Українська ППО не збиває російські літаки через те, що вони не заходять у зону її ураження, - Ігнат

Автор: 

авіація (4111) Норвегія (755) росія (64871) Фінляндія (1292)


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Топ коментарі
+36
Таке страшне НАТО, що доводиться біля їх кордону ховати свої літаки. Питання, а чого не біля Китаю, мабуть не впевнені в надійності косооких?
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14.05.2023 17:54
+20
Бо тут їм буде безпечно і комфортно, дрони-торпеди не прилетять.
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14.05.2023 17:44
+19
Врьош, нє уйдьош кацап.
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14.05.2023 17:44
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Бо тут їм буде безпечно і комфортно, дрони-торпеди не прилетять.
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14.05.2023 17:44 Відповісти
комфортно, уютно и, вообще, не хочется взлетать и падать.
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14.05.2023 19:01 Відповісти
Врьош, нє уйдьош кацап.
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14.05.2023 17:44 Відповісти
Ви це серйозно - бо якщо так мапа вам в руки.
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15.05.2023 03:28 Відповісти
краще глобус... скрізь ці свинособаки влізли.
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15.05.2023 06:07 Відповісти
Недобрий ви якийсь - що вам сови зробили?
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15.05.2023 06:15 Відповісти
Вообще-то интересно, как кацапы могли разместить свои самолеты на границе с Норвегией, если она граничит со Швецией?
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15.05.2023 09:27 Відповісти
Летчики-самоликвидаторы прилагаются? А где рукожопы-техники?
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14.05.2023 17:46 Відповісти
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14.05.2023 17:46 Відповісти
кровосиси
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14.05.2023 18:06 Відповісти
При всій повазі, але норвежські аналітики займаються пошуком чорної кішки в темній кімнаті....
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14.05.2023 17:47 Відповісти
Щоб корів перевозити?
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14.05.2023 17:49 Відповісти
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14.05.2023 17:50 Відповісти
А кіля азірав ще живий, курво???
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14.05.2023 18:26 Відповісти
Міколяй - він такий..нещодавно пропонував свою допомогу "в кризі"...Колько
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14.05.2023 18:58 Відповісти
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14.05.2023 20:25 Відповісти
Ховаються від дронів.
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14.05.2023 17:50 Відповісти
В них небагато вибору
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14.05.2023 17:53 Відповісти
Будуть бамбаньдіравать? А бамбаньдірка не всохне?
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14.05.2023 17:54 Відповісти
Таке страшне НАТО, що доводиться біля їх кордону ховати свої літаки. Питання, а чого не біля Китаю, мабуть не впевнені в надійності косооких?
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14.05.2023 17:54 Відповісти
вот таким образом, путлер всех переиграл и отодвинул НАТО от границ россии
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14.05.2023 17:54 Відповісти
Нічого ви не розумієте в геополітиці і військовій стратегії. Тепер космічним військам росії до клятої НАТи ближче летіти, танковим - ближче їхати, а піхоті - ближче бігти!
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14.05.2023 18:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pwq5MQLKcwQ Фортель (Український старовинний кант, XVIIст.)
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14.05.2023 19:31 Відповісти
Менше вб'ють перед капітуляцією. Встигнуть добігти.
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14.05.2023 19:52 Відповісти
хай дадуть Україні ракети на 600 км,
то літаків стане трохи менше
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14.05.2023 17:55 Відповісти
"ньет молотов, ньет молотов..."))))
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14.05.2023 18:03 Відповісти
Украина это сценарий ядерной войны , 100% ракет будут сбиваться , а у русни нет ПРО
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14.05.2023 18:08 Відповісти
Кинжал как оказалось не фурычит
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14.05.2023 18:14 Відповісти
Ви серйозно, тут ракета москальська, більшу половину Польщі пролетіла і її не помітили, про що Ви говорите...
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14.05.2023 18:17 Відповісти
то пшеки ,а то Фины
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14.05.2023 18:21 Відповісти
Мои земляки
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14.05.2023 18:51 Відповісти
в случае настоящей угрозе все будет работать ,передвижение ЯО русни отслеживается
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14.05.2023 18:24 Відповісти
nu bo tam ne avtomatychno, a mae personal slidkuvaty... tolku vid Patriota, yaksho personal kuryt' na vulyci? Yaksho budut' v pidvyshcheniy gotovnosti - to ne propustyat'
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14.05.2023 19:35 Відповісти
Шо, таки злякались НАТО? Довго ж вони лякались
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14.05.2023 18:19 Відповісти
Это чтобы НАТО не по пустому месту отрабатывало стрельбы, а по реальной кацапской технике образца 70-х годов прошлого столетия и ни разу не модернизированной. Вы видели как они отрабатывали стрельбы в океане сверхзвуковыми ракетами - открылся люк и закрылся, мол ракета условно вылетела, в это время экипаж с помомощь циркулей и логарифмических линеек рассчитывало траекторию полёта нусверхзвуковой ракеты. Американские В-52 старые самолётики, но их всё время модернизируют, последний раз в 2016 году, а стратегические ТУ-95 еще с ведром вместо туалета летают.
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14.05.2023 18:19 Відповісти
відро виливають під час імітації ракетних пусків...?)))
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14.05.2023 18:25 Відповісти
Все до цього йде.
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14.05.2023 18:37 Відповісти
Взагалі то В52 зараз це летючі пускові,а не бомбери.
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14.05.2023 19:55 Відповісти
Вони також скидають бомби. На першому автомобільному іноді ввечері показуть "повітряні війни" і там багато цікавого в тому числі і бомбування с В-52.
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14.05.2023 20:37 Відповісти
Звісно можуть! Але навіщо?! Як літаюча пускова за зоною ураженя ППО вони набагато цініші.
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15.05.2023 01:31 Відповісти
Як кучненько стоять!!! То там має розквітнути бавовна?! Яскравим цвітом!)))
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14.05.2023 18:24 Відповісти
аж руки чешутся 🖑🖑
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14.05.2023 18:27 Відповісти
и достать их нам нечем....
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14.05.2023 18:28 Відповісти
Поки що...
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14.05.2023 18:32 Відповісти
Всегда найдется финский или норвежский укродиверсант с десятком-другим "свадебных" Дронов...
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14.05.2023 18:44 Відповісти
На оленях Зоряна з Шкіряком відправити. Але треба чекати снігу.
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14.05.2023 18:48 Відповісти
...треба когось одного - удвох засвітяться
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14.05.2023 19:00 Відповісти
Менший під нартами зависне. А більший поганятиме. Прорвуться!
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15.05.2023 11:13 Відповісти
Кучно стоят
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14.05.2023 18:53 Відповісти
В 1941м,тоже кто то очень кучно, рассредоточил войска Красной Армии, во Львоском и Белостокском выступах, как раз под удар немецкой артиллерии и авиации.
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14.05.2023 19:23 Відповісти
зачем?
а просто так.
постращать. попугать. попонтоваться.
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14.05.2023 19:08 Відповісти
От би бомбанути цю купу...
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14.05.2023 19:21 Відповісти
намагатись налякати НАТО літаками 60-х років минулого століття? русня так і не зрозумліа, що вона відстала від західного світу в розвитку на сотню років?
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14.05.2023 19:33 Відповісти
Загроза країнам НАТО явна.... пора Б 32 ближче до кацапії видвигати...
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14.05.2023 19:46 Відповісти
От так вони НАТО налякані,що від ЗСУ під кордон НАТО ховаються!
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14.05.2023 19:57 Відповісти
Напугали ежа голой ж.
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14.05.2023 20:19 Відповісти
Основна ударна сила кацапів це літаки сталінського періоду, яким по 60 років . Трєпіщі НАТА
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14.05.2023 20:41 Відповісти
Ту-160 -- Призначення:Стратегічний бомбардувальникПерший політ:https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 18 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1981 1981 рПрийнятий на озброєння:https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 23 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 р

Ту-95МС -- Призначення:Стратегічний бомбардувальник-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C ракетоносець Перший політ:https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 12 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1952 1952 рокуПрийнятий на озброєння:https://uk.wikipedia.org/wiki/1956 1956 р. (МС - 1981 р.)

Ан-22 -- Типhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA Військово-транспортний літак Перший політhttps://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 27 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 Початок експлуатаціїсічень https://uk.wikipedia.org/wiki/1969 1969

Іл-78 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA літак-заправник .призначений для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96 дозаправки в повітрі військових літаків.Прийнятий на озброєння в https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 . Нині це єдиний спеціалізований тип літаків-паливозаправників на озброєнні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 ВПС Росії
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14.05.2023 22:06 Відповісти
Там стоять Ан-12 - тінь від кіля по середині. І за розмірами близький до Іл-76.
Ан-22 більший за Іл-76 і має 2 кілі.
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14.05.2023 23:29 Відповісти
Подалі від нашого кордону.
Ох і обісрались кацапи що аж до північних кордонів перебазувались.
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14.05.2023 21:15 Відповісти
Вони думають що якщо постраждали від бойових комарів,
то бойові ведмеді злякаються.
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14.05.2023 22:00 Відповісти
От чому цей старий мотлох не роздовбали ще в Енгельсі??
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14.05.2023 22:04 Відповісти
Фінляндія поставить на кордоні парочку ППО ПРО "Петріот" і позбиває нафіг ті кацапські, ще радянські літаки і попросить у США парочку В2, щоб стояли собі десь на аеродромі.
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14.05.2023 22:33 Відповісти
Не потрібно "далеко ходити": 13 травня прямо в морду збито 2 "сушки" і 2 гелікоптера які летіли бомбити Україну.
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15.05.2023 05:54 Відповісти
нет,будем проветривать B-52 и B21 около границы с мокшами
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15.05.2023 08:44 Відповісти
Тело вооруженное ржавыми ракетами с полностью голой задницей на дальнем востоке.
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15.05.2023 05:42 Відповісти
..чем больше криворукожопые мокши сами сломают и разобьют,тем быстрей сдохнет хунта на болотах мацковии.. Воруй,пили тварь мокшанская....
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15.05.2023 08:42 Відповісти
 
 